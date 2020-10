Polizeibeamte bei Einsatz verletzt, Merenberg, Im Pfefferstück, Sonntag, 04.10.2020, 05:00 Uhr

(jn)Am frühen Sonntagmorgen sind in Merenberg zwei Polizeibeamte bei der Festnahme eines 37-Jährigen verletzt worden. Auslöser des Polizeieinsatzes war der 37-jährige, in Mengerskirchen wohnhafte Mann, der sich zum wiederholten Male an der Anschrift seiner ehemaligen Lebensgefährtin „Im Pfefferstück“ in Merenberg aufgehalten hatte. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge reagierte der Tatverdächtige unmittelbar nach einer Ansprache durch die Beamten aggressiv und ging mit Tritten und Schlägen auf diese los. Erst durch den Einsatz von Pfefferspray gelang es der Polizei letztlich, den von Rauschmitteln beeinflussten Mann festzunehmen. Bei der Durchsuchung des 37-Jährigen fanden die Polizisten zudem Drogen, was ein weiteres Strafverfahren zur Folge hatte.

Schlag ins Gesicht, Löhnberg, Obertorstraße, Sonntag, 04.10.2020, 03:20 Uhr

(jn)Ein 28-jähriger Mann aus Weilburg ist in der Nacht zum Sonntag vor einer Kneipe von einem unbekannten Täter geschlagen und dabei verletzt worden. Den Angaben des Geschädigten zufolge verließ er um 03:20 Uhr das Lokal in der Obertorstraße, wo er dann den Schlag ins Gesicht davontrug. Aufgrund einer Gesichtsverletzung musste er im Anschluss in einem Krankenhaus behandelt werden. Bekannt ist derzeit nur, dass der Angriff aus einer Gruppe von vier Männern erfolgte, wobei einer starke Segelohren gehabt haben soll und aus Frankfurt kam. Ein weiterer habe braune, gegelte Haare und ein „DNB“ T-Shirt getragen und soll eine breite Figur gehabt haben.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Weilburg unter der Telefonnummer 06471 / 9386 – 0.

Kleidung aus Pkw gestohlen, Weilburg, Bahnhofstraße, Sonntag, 04.10.2020, 00:30 Uhr bis 15:30 Uhr

(gr)200 Euro Sachschaden verursachten unbekannte Täter am vergangenen Sonntag in Weilburg an einem Audi. Die Täter schlugen hierbei eine Scheibe des Pkw mit einem Stein ein und entwendeten anschließend Kleidung im Wert von 100 Euro aus dem Innenraum des Audi. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06431) 9140 – 0 bei der Kriminalpolizei in Limburg zu melden.

Roller rammt Streifenwagen, Hadamar, Am Bahnhof, Sonntag, 04.10.2020, 10:50 Uhr

(ps)Nach einer Verfolgungsfahrt am Sonntagvormittag in Hadamar kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Roller und einem Streifenwagen der Polizei. Das mit zwei jungen Verkehrsteilnehmern besetzte Kleinkraftrad war gegen 10:50 Uhr auf der Mainzer Landstraße in Richtung Hadamar unterwegs, als es eine Polizeistreife aufgrund des fehlenden Versicherungskennzeichens einer Verkehrskontrolle unterziehen wollte. Von den Anhaltesignalen der Polizeibeamten zeigte sich der Rollerfahrer wenig beeindruckt, sodass es zu einer Verfolgungsfahrt entlang der Mainzer Landstraße kam. Diese endete dann schlagartig, als der Rollerfahrer beim Versuch, in die Straße Am Bahnhof abzubiegen, mit dem verfolgenden Streifenwagen zusammenstieß. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Der Rollfahrer konnte durch den nahegelegenen Elbbach in unbekannte Richtung fliehen. Der 14-jährige Sozius wurde durch die Streifenwagenbesatzung vor Ort festgehalten. Durch darauffolgende polizeiliche Ermittlungen konnte auch die Identität des Rollerfahrers – eines 17-jährigen Limburgers – festgestellt werden, sodass nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen ihn ermittelt wird.

Drogen in der Tasche und im Blut, Elz, Limburger Straße, Sonntag, 04.10.2020, 02:48 Uhr

(jn)Polizisten aus Limburg haben in der Nacht zum Sonntag einen 28-jährigen Autofahrer aus Limburg kontrolliert, der augenscheinlich berauscht am Steuer saß. Um 02:48 Uhr überprüften die Beamten den 28-Jährigen in der Limburger Straße in Elz und stellten dabei drogenbedingte Auffälligkeiten fest. Zudem brachte die Durchsuchung des Pkw eine geringe Menge Drogen zum Vorschein. In der Folge wurde der 28-Jährige zur Wache gebracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Ford Fiesta bei Unfallflucht beschädigt, Brechen, Niederbrechen, In der Flachsau, Donnerstag, 01.10.2020, 19:00 Uhr bis Freitag, 02.10.2020, 09:30 Uhr

(jn)Im Brechener Stadtteil Niederbrechen ist in der Nacht zum Freitag ein Ford Fiesta im Rahmen einer Verkehrsunfallflucht beschädigt worden. Das rote Fahrzeug parkte zwischen 19:00 Uhr und 09:30 Uhr in der Straße „In der Flachsau“, als ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit dem Wagen zusammenstieß. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, entfernte sich der/die Fahrer/in des Fahrzeuges von der Unfallstelle und ignorierte damit den Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Die Ermittlungsgruppe der Limburger Polizei erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06431 / 9140 – 0.

Straßenlaterne beschädigt und geflüchtet, Limburg a. d. Lahn, In den Klostergärten, Sonntag, 04.10.2020, 02:00 Uhr

(jn)Auf etwa 2.000 Euro beläuft sich der Schaden an einer Straßenlaterne in Limburg, welche am Sonntag, gegen 02:00 Uhr bei einer Unfallflucht beschädigt wurde. Zur genannten Zeit hatte ein Anwohner einen lauten Knall gehört, jedoch erst am Sonntagvormittag den Schaden an der Laterne festgestellt. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass der/die Unfallverursacher/in die Straße „In den Klostergärten“ in Richtung Wiesbadener Straße befuhr, hierbei nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit dem Mast zusammenstieß. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizei in Limburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06431 / 9140 – 0 zu melden.

Meldungen vom Wochenende

Brandstiftung / Vollbrand einer Grillhütte

Am heutigen Morgen des Sonntag, 4. Oktober 2020, kam es gegen 09:30 zum Vollbrand der Grillhütte in Löhnberg-Selters. Die Grillhütte befindet ca. 500 Meter außerhalb der Ortsbebauung, auf dem alten Sportplatz, in einem Waldgebiet . Nach ersten Ermittlungen wurden die Scheiben der Hütte eingeschlagen und diverses Inventar auf dem Vorplatz der Hütte verteilt. Anschließend wurde die Hütte vermutlich in Brand gesetzt und dabei erheblich beschädigt. Die Feuerwehr aus Löhnberg war im Einsatz, um den Brand zu löschen. Der Gesa1. Einbruch in Schule, Weilburg, Am Windhof, Dienstag, 29.09.2020, 15.30 Uhr bis Mittwoch, 30.09.2020, 08.00 Uhr

(si)In der Nacht zum Mittwoch hatten es Einbrecher auf eine Schule in der Straße „Am Windhof“ in Weilburg abgesehen. Die Unbekannten öffneten gewaltsam einen auf dem Schulgelände stehenden Container und entwendeten aus diesem drei Mountainbikes der Marke Morrison. Eines der Fahrräder hatte einen schwarzen, die anderen beiden einen neongrün und schwarzen Rahmen. Zudem versuchten die Täter noch einen zweiten Container aufzubrechen, was jedoch misslang. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Suzuki zerkratzt, Runkel-Ennerich, Hohlstraße, Dienstag, 29.09.2020, 20.30 Uhr bis Mittwoch, 30.09.2020, 17.30 Uhr

(si)Zwischen Dienstag und Mittwoch haben Unbekannte in der Hohlstraße in Ennerich einen dort abgestellten Suzuki beschädigt. Die Täter zerkratzten die Beifahrerseite und verursachten dabei einen Sachschaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Rüttelstampfer entwendet, Hünfelden-Kirberg, Limburger Straße, Montag, 28.09.2020, 19.00 Uhr bis Dienstag, 29.09.2020, 07.00 Uhr

(si)In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte in der Limburger Straße in Kirberg zwei Rüttelstampfer von dem Gelände einer dortigen Baustelle entwendet. Der Wert der Arbeitsmaschinen wird auf rund 4.000 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

BMW erfasst Kleinkraftrad, Limburg, Joseph-Heppel-Straße, Donnerstag. 01.10.2020, 12.45 Uhr

(si)Am Donnerstagmittag wurde in der Joseph-Heppel-Straße in Limburg ein Kleinkraftrad von einem BMW erfasst. Der BMW stand gegen 12.45 Uhr zunächst am Fahrbahnrand, als der 40 Jahre alte Fahrer mit seinem Fahrzeug von dort ausscherte und dabei das neben dem BMW befindliche Zweirad erfasste. Bei dem Zusammenstoß stürzte die 18-Jahre alte Fahrerin des Kleinkraftrades zu Boden und musste zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Fahrerin von Leichtkraftrad bei Auffahrunfall verletzt, Limburg-Eschhofen, Limburger Straße, Donnerstag, 01.10.2020, 16.00 Uhr

(si)Am Donnerstagnachmittag wurde in der Limburger Straße in Eschhofen eine 16 Jahre alte Fahrerin eines Kleinkraftrades bei einem Auffahrunfall verletzt. Die Jugendliche fuhr mit ihrer Yamaha auf der Limburger Straße in Fahrtrichtung Offheim Ortsmitte, als der 37 Jahre alte Fahrer eines hinter dem Kleinkraftrad fahrenden VW Transporters auf das Zweirad auffuhr. Bei dem Zusammenstoß stürzte die 16-Jährige zu Boden und verletzte sich. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

Aktueller Blitzerreport der Polizeidirektion Limburg-Weilburg

Seit Juni 2015 veröffentlicht das Polizeipräsidium Westhessen wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizei für die kommende Woche:

Dienstag: Merenberg, Weilburger Straße, Richtung B 49

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Kriminalitätslage

Pkw in Hadamar – Oberzeuzheim aufgebrochen

Am Samstag, 03.10.2020, kam es um 07.30 Uhr in Oberzeuzheim in der Bahnhofstraße zu einem Pkw – Aufbruch. Eine männliche Person wurde dabei beobachtet, als sie in einen geparkten Pkw, Fiat Punto, Farbe grün, eindrang. Aus dem Fahrzeug wurden Wertgegenstände , sowie außen auch beide Kennzeichen: LM- HQ 170, entwendet. Weiterhin wurde von dem Täter die Windschutzscheibe des Pkw mutwillig beschädigt. Täterhinweise unter Tel.-Nr.:06431/91400 erbeten !

Diebstahl eines Pkw Peugeot in Hadamar

In der Zeit zwischen Freitag, 02.10.2020, 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr wurde ein vor dem Bahnhof in Hadamar abgestellter, Pkw, Peugeot, Farbe grau , mit den amtlichen Kennzeichen: LM- JE 645 entwendet. Auch hier sind Täterhinweise erbeten !

Sachbeschädigung an Hochsitz in Weilmünster, Wellersberg, Jagdrevier Weilmünster II, Nahe des Gedenkfriedhofs

In der Nacht von Samstag, 26.09.2020 bis Samstag, 03.10.2020 ,wurden durch unbekannte Täter alle vier Standbeide eines Hochsitzes abgesägt und der Hochsitz anschließend umgeworfen. Täterhinweise unter Tel.:06471/93860 erbeten !

Verkehrslage

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in Limburg Am Samstag, 03.10.2020 kam es um 16.30 Uhr in Limburg-Dietkirchen in der Brunnenstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug fuhr vermutlich beim Ein/Ausparken gegen die Außenfassade eines Wohnhauses. Diese wurde hierdurch beschädigt, der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise unter Tel.-Nr.:06431/91400 erbeten !

Zusammenstoß zwischen Pkw und Pferd

Am Samstag, 03.10.2020, befuhr um 15.40 Uhr eine 48-jährige Pkw- Fahrerin aus Hadamar die L 3278, aus Richtung Frickhofen kommend, in Richtung Niederzeuzheim. Aus Richtung des dortigen Reitgeländes galoppierte ein durchgegangenes Pferd ohne Reiter auf die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Pferd und Pkw. Nach dem Zusammenstoß lief das Pferd weiter in Richtung Frickhofen, wo es später unverletzt eingefangen werden konnte. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Unfall mit Leichtverletzten am 03.10.2020 um 10.38 Uhr auf der L 3021, Gemarkung Villmar, zwischen Brechen und Weyer

Zur Unfallzeit befuhr der Fahrer eines Mercedes Sprinter die Landstraße von Brechen in Richtung Weyer. Ca. 500 Meter vor dem Ortseingang kam er aus bisher noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Pfeiler. Der Fahrer wurde leicht verletzt ins KKH nach Limburg verbracht. Am Pkw und am Pfeiler entstand Sachschaden.

Mann von hinten niedergeschlagen

Tatort: 65620 Bad Camberg, Frankfurter Straße 78, Hinterhof

Tatzeit: Samstag, den 03.10.20, 00.45 Uhr

Der 64-jährige Geschädigte aus Bad Camberg traf in im einem Hinterhof auf ca. 20 junge Erwachsene. Als er den Hinterhof verließ wurde er von einem der jungen Männer von hinten angegriffen und gegen den Kopf geschlagen. Der Geschädigte fiel dadurch zu Boden. Durch den Schlag und Sturz zog sich der Geschädigte leichte Verletzungen zu.

Der Täter wird beschrieben als: ca. 25 Jahre, vermutlich Deutscher, helle Hautfarbe, sprach akzentfreies Deutsch, 180 cm, kräftig, dunkle kurze Haare, 3-Tage-Bart, graues T-Shirt, Jeans

Der Täter flüchtete mit einem E-Scooter in Richtung Stadtmitte.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Schutzpolizeipolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Mann nach Schlag mit Glasflasche schwer verletzt

Tatort: 65604 Elz, Mühlstraße, Skaterpark

Tatzeit: Freitag, den 02.10.20, 23:10 Uhr

Der 18-jährige Geschädigte aus Elz wurde im Rahmen einer Auseinandersetzung von zwei Personengruppen durch einen männlichen Täter mit einer Glasflasche und der Faust ins Gesicht geschlagen. Dadurch erlitt er eine Fraktur des Nasenbeins und Prellungen der rechten Gesichtshälfte.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeipolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Katalysator ausgebaut

Tatort: 65611 Brechen-Niederbrechen, Jahnstraße, Parkplatz

Tatzeit: Freitag, den 02.10.20, zwischen 06:25 Uhr und 17:50 Uhr

Der Geschädigte aus Niederbrechen parkte seine blauen VW-Lupo mit LM-Kennzeichen morgens auf dem Parkplatz in der Jahnstraße. Als er am frühen Abend zu seinem Fahrzeug kommt bemerkt er, dass durch einen unbekannten Täter der Katalysator samt Abgassonde ausgebaut und entwendet wurde.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Schutzpolizeipolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

1. Einbruch in Schule, Weilburg, Am Windhof, Dienstag, 29.09.2020, 15.30 Uhr bis Mittwoch, 30.09.2020, 08.00 Uhr

(si)In der Nacht zum Mittwoch hatten es Einbrecher auf eine Schule in der Straße „Am Windhof“ in Weilburg abgesehen. Die Unbekannten öffneten gewaltsam einen auf dem Schulgelände stehenden Container und entwendeten aus diesem drei Mountainbikes der Marke Morrison. Eines der Fahrräder hatte einen schwarzen, die anderen beiden einen neongrün und schwarzen Rahmen. Zudem versuchten die Täter noch einen zweiten Container aufzubrechen, was jedoch misslang. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Suzuki zerkratzt, Runkel-Ennerich, Hohlstraße, Dienstag, 29.09.2020, 20.30 Uhr bis Mittwoch, 30.09.2020, 17.30 Uhr

(si)Zwischen Dienstag und Mittwoch haben Unbekannte in der Hohlstraße in Ennerich einen dort abgestellten Suzuki beschädigt. Die Täter zerkratzten die Beifahrerseite und verursachten dabei einen Sachschaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Rüttelstampfer entwendet, Hünfelden-Kirberg, Limburger Straße, Montag, 28.09.2020, 19.00 Uhr bis Dienstag, 29.09.2020, 07.00 Uhr

(si)In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte in der Limburger Straße in Kirberg zwei Rüttelstampfer von dem Gelände einer dortigen Baustelle entwendet. Der Wert der Arbeitsmaschinen wird auf rund 4.000 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

BMW erfasst Kleinkraftrad, Limburg, Joseph-Heppel-Straße, Donnerstag. 01.10.2020, 12.45 Uhr

(si)Am Donnerstagmittag wurde in der Joseph-Heppel-Straße in Limburg ein Kleinkraftrad von einem BMW erfasst. Der BMW stand gegen 12.45 Uhr zunächst am Fahrbahnrand, als der 40 Jahre alte Fahrer mit seinem Fahrzeug von dort ausscherte und dabei das neben dem BMW befindliche Zweirad erfasste. Bei dem Zusammenstoß stürzte die 18-Jahre alte Fahrerin des Kleinkraftrades zu Boden und musste zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Fahrerin von Leichtkraftrad bei Auffahrunfall verletzt, Limburg-Eschhofen, Limburger Straße, Donnerstag, 01.10.2020, 16.00 Uhr

(si)Am Donnerstagnachmittag wurde in der Limburger Straße in Eschhofen eine 16 Jahre alte Fahrerin eines Kleinkraftrades bei einem Auffahrunfall verletzt. Die Jugendliche fuhr mit ihrer Yamaha auf der Limburger Straße in Fahrtrichtung Offheim Ortsmitte, als der 37 Jahre alte Fahrer eines hinter dem Kleinkraftrad fahrenden VW Transporters auf das Zweirad auffuhr. Bei dem Zusammenstoß stürzte die 16-Jährige zu Boden und verletzte sich. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

Aktueller Blitzerreport der Polizeidirektion Limburg-Weilburg

Seit Juni 2015 veröffentlicht das Polizeipräsidium Westhessen wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizei für die kommende Woche:

Dienstag: Merenberg, Weilburger Straße, Richtung B 49

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.