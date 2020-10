Ludwigshafen: Job-Barbecue am 08. Oktober 2020

Ludwigshafen – Der TFC Ludwigshafen veranstaltet am Donnerstag, 08. Oktober 2020, von 17 – 21 Uhr auf seiner Anlage das jährliche „Job-Barbecue“, bei dem renommierte Unternehmen und Hochschulen aus Ludwigshafen und Umgebung ausbildungs- und jobinteressierte Jugendliche zum lockeren Kennenlernen bei Burger und (alkoholfreiem) Bier einladen.

Der im Freien auf der weitläufigen Sportanlage des TFC stattfindende Termin ist offen für Interessierte aus allen Ludwigshafener Sportvereinen und wird 2020 eine der wenigen Jobbörsen der Region sein, da die sonst gut besuchten Jobmessen abgesagt und auf nächstes Jahr verschoben werden mussten.

Auch dieses Mal werden beim „Job-Barbecue“ renommierte Firmen und Ausbildungseinrichtungen der Region über Ihre Job- und Ausbildungsangebote informieren. Das Besondere: Die Unternehmen und Bildungsstätten schicken aktuelle Auszubildende, Studierende, Ausbilder oder Mitarbeiter/innen, mit denen die Job- und Ausbildungsinteressierten später auch tatsächlich zu tun haben. Statt abgehobenes Recruiting und Assessment-Tests geht es um echte Gespräche auf Augenhöhe. Dazu produziert der TFC für die Jugendlichen ein Info-Heft mit allen Fakten und Ansprechpartnern für den erfolgreichen Weg in den Beruf und die Ausbildung.

Außerdem sorgt der TFC für die richtige Mischung aus interessierten vereinseigenen Jugendlichen und interessierten aktiven Mitgliedern anderer Sportvereine der Region. Alle Jugendliche zeichnen sich durch aktiver Beschäftigung mit dem Thema Ausbildung und Berufswahl aus. Wegen ihrer Leidenschaft für den Sport bringen Sie zusätzlich hohe Leistungsbereitschaft, klare Zielorientierung und starke Teamfähigkeit mit zum Event.

Wie schon beim erfolgreichen Event im letzten Jahr zielt das „TFC Job-Barbecue 2020“ auf den offenen Dialog zwischen Anbietern und Bewerber/innen. Bei Leckerem vom Grill, spritzigen Getränken und DJ-Lounge-Atmosphäre mit After-Work-Charakter. Essen und Trinken ist für die Jugendlichen natürlich kostenfrei und ohne Verpflichtungen gegenüber den Unternehmen oder dem TFC Ludwigshafen.

Save the date: Donnerstag 08. Oktober 2020 von 17-21 Uhr auf dem TFC-Sportgelände, Parkstraße 43, 67061 Ludwigshafen.

„Auch wir können mögliche Corona-Auflagen nicht bis Oktober 2020 voraussehen. Wir planen das Event mit maximal 100 Teilnehmer/innen und unter allen erforderlichen Auflagen für ein persönliches Treffen mit Abstand im Freien. Als Sportverein mit Trainingsbetrieb sind wir mit Hygienemitteln optimal vorbereitet und im Umgang erfahren.“

Das Job-Barbecue bietet Ihren an Ausbildungs- und Beruf interessierten Jugendlichen die beste Gelegenheit, persönliche und direkte Gespräche mit ihren Wunsch-Unternehmen zu führen. Und zwar mit jenen, die wissen, was die Ausbildung kann oder den Beruf ausmacht: Auszubildende selbst und Mitarbeiter/innen aus den entsprechenden Abteilungen. Wir sorgen für eine gute Auswahl von 10 – 12 regionalen bedeutsamen Unternehmen und Ausbildungsinstitutionen. Und informieren Sie im Vorfeld über deren aktuelle Job- und Ausbildungs-Angebote, so dass die Jugendlichen sich gezielt mit diesen austauschen können. Burger und Getränke, zu dem die Unternehmen einladen, sind dazu ein guter gemeinsamer Nenner. Ihre Vereinskosten? Keine! Denn die Jugendlichen zum Erscheinen zu motivieren, das sollte für Sie kein Problem sein.