Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Scheune – Polizei sucht Zeugen

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eingebrochen wurde am Mittwoch zwischen

13:30 Uhr und 18:30 Uhr in eine Scheune auf einem Grundstück in der Hauptstraße.

Bislang unbekannte Täter begaben sich durch ein offenstehendes Hoftor auf das

Grundstück und öffneten gewaltsam eine verschlossene Holztür um sich Zugang zu

der Scheune zu verschaffen. Hier brachen sie einen Tresor auf, entnahmen den

Inhalt und entwendeten anschließend noch mehrere Gartengeräte. Anschließend

flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Höhe des Sach- und Diebstahlschadens

ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222-57090, zu melden.

Kirchheim/Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Bei Kontrolle auf Spielplatz nicht geringe Menge Marihuana sichergestellt – bei Wohnungsdurchsuchung Waffen und Dealgeld aufgefunden

Kirchheim/Eppelheim (ots)Heidelberg-Ziegelhausen: An drei Autos Reifen beschädigt –

Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Ziegelhausen (ots) – Zu einer Sachbeschädigung kam es zwischen

Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 06:30 Uhr, vor einem Hotel in der Straße „In

der Neckarhelle“. Bislang unbekannte Täter beschädigten die Reifen von drei

geparkten Fahrzeugen und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Der

Sachschaden beträgt rund 800EUR.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei

Polizeirevier Heidelberg-Nord, unter der Telefonnummer 06221-45690, zu melden.

Am Donnerstag stellten Beamte des Einsatzzugs

Heidelberg auf einem Spielplatz in der Alfred-Jost-Straße in Kirchheim gegen

18:30 Uhr bei einer allgemeinen Kontrolle einer 33-jährigen Frau mehr als

einhundert Gramm Marihuana sicher. Bei der anschließenden Durchsuchung der

Wohnung der Frau in Eppelheim konnten die Polizisten weitere geringe Mengen

verschiedenster Drogen, eine Schreckschusswaffe, zwei Messer sowie 1800 EUR

Bargeld auffinden. Die Ermittlungen dauern an.