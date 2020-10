Eberbach: Radfahrerin auf Ölspur gestürzt; Verursacher unbekannt; Zeugen gesucht

Eberbach (ots) – Am Donnerstagabend, gegen 20.15 Uhr, stürzte eine 41-jährige

Radfahrerin bei der Durchfahrt des Kreisverkehrs im Bereich der

Neckarstraße/Brückenstraße aufgrund einer Ölspur zu Boden und verletzte sich

leicht. Die Ölspur zog sich vom Kreisel bis zur Einmündung

Brückenstraße/Breitensteinweg. Sie musste von einer Fachfirma noch am

Donnerstagabend entfernt werden. Hinweise zum Verursacher liegen noch nicht vor.

Hinweise bitte an das Polizeirevier Eberbach, Tel.: 06271/9210-0.

Mannheim-Neckarstadt: Auto aufgebrochen – Baumaschinen entwendet – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Zwischen Montag, 28.09. – 12:00 Uhr, und

Donnerstag, 01.10. – 18:00 Uhr, wurde ein Fiat in der Fardelystraße

aufgebrochen. Bislang unbekannte Täter brachen eines der Fahrzeugfenster des

verschlossenen und im Wendehammer abgestellten Fahrzeuges auf und entwendeten

mehrere Baumaschinen. Entwendet wurde ein „Makita Schlüsselkasten“, eine „Stiehl

Kettensäge“, ein „Hilti Stemmeisen“, sowie ein Akkuschrauber. Die Höhe des

Diebstahl- und des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, unter der Telefonnummer 0621-33010, zu

melden.

Mannheim-Neckarau/Lindenhof: Unbekannter belästigt Frauen in sexueller Absicht – Polizei fahndet nach Tatverdächtigem – Veröffentlichung eines Phantombildes

Mannheim-Neckarau/Lindenhof (ots) – Mit einem Phantombild fahndet das

Kriminalkommissariat Mannheim nach einer unbekannten männlichen Person, die im

Zeitraum Ende Mai bis Mitte August dieses Jahres im Bereich des Stephanienufers

und des Waldparks Frauen sexuell belästigt haben soll. Der Unbekannte trat

ausschließlich vormittags, zuletzt am 15.08.2020 in Erscheinung und führte immer

ein schwarzes Fahrrad mit sich. In nahezu allen Fällen griff er den Betroffenen

in vermutlich sexueller Absicht ans Gesäß, in einem Fall zeigte er sich außerdem

in exhibitionistischer Weise mit entblößtem Geschlechtsteil. Nach derzeitigem

Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass es sich in allen angezeigten Fällen um

denselben Täter handelt. Übereinstimmend wurde der Unbekannte wie folgt

beschrieben:

zes Trekking- oder Rennrad mit

schmalem Rahmen handeln. Außerdem soll der Unbekannte im Bereich des Oberarms

und des Nackens großflächige Tätowierungen aufweisen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten geben können und/oder anhand des

Phantombildes glauben, Personen erkannt zu haben, werden gebeten, sich mit dem

Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen.

Das Phantombild ist unter folgendem Link abrufbar:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/mannheim-sexualdelikt/

Mannheim-Käfertal: Auffahrunfall mit schwerverletzter Person – 15.000 EUR Sachschaden

Mannheim-Käfertal (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag gegen

10:00 Uhr auf der Waldstraße, dabei wurde eine Person schwer verletzt. Drei

Fahrzeugen fuhren auf der linken der beiden Fahrspuren hintereinander, als es

auf Grund einer Baustelle zu Verkehrsbehinderungen kam. Ein 50-Jähriger Fahrer

eines VW Transporters, sowie ein 48-jähriger Opel-Fahrer mussten deshalb

abbremsen. Ein 27-jähriger, der mit einem Peugeot unterwegs ist, erkannte die

Situation zu spät und fuhr auf den VW auf, der wiederrum auf den Opel geschoben

wurde. Der Fahrer des Peugeots wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit

einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Der Fahrer des VW wurde leicht

verletzt. Die Autos der beiden Verletzten waren nicht mehr fahrbereit und

mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt rund 15.000 EUR.

Mannheim-Neckarau: Verkehrsunfall mit Beteiligung einer Straßenbahn – Pressemeldung Nr. 1

Mannheim-Neckarau (ots) – An der Kreuzung Casterfeldstraße/Dannstadter Straße im

Mannheimer Stadtteil Neckarau kam es am Freitagmorgen, kurz vor acht Uhr zu

einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn. Nach ersten

Erkenntnissen wurde dabei eine Person leicht verletzt. Die Unfallaufnahme dauert

derzeit noch an. Der Straßenbahnverkehr ist momentan in beide Richtungen

unterbrochen, es kommt zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Heidelberg-Ziegelhausen: An drei Autos Reifen beschädigt –

Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Ziegelhausen (ots) – Zu einer Sachbeschädigung kam es zwischen

Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 06:30 Uhr, vor einem Hotel in der Straße „In

der Neckarhelle“. Bislang unbekannte Täter beschädigten die Reifen von drei

geparkten Fahrzeugen und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Der

Sachschaden beträgt rund 800EUR.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei

Polizeirevier Heidelberg-Nord, unter der Telefonnummer 06221-45690, zu melden.