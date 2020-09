Umgekippter LKW auf der BAB61 – 20 Tonnen Sand auf der Fahrbahn – SIEHE EINGANGSBILD

Gau-Bickelheim – Am 21.09.2020 gegen 09:34 Uhr erreicht die

Autobahnpolizei Gau-Bickleheim die Meldung, dass auf der BAB 61 Fahrtrichtung

Koblenz, hinter dem Autobahndreieck Nahetal, der Anhänger einer

Sattelzugmaschine umgekippt sei. Die 23-jährige Fahrerin der Sattelzugmaschine

verlor kurz nach der Auffahrt von der BAB60 auf die BAB61 die Kontrolle über

ihren Sattelzug. Infolge dessen ist der Muldenkipper umgekippt und der darin

befindliche Sand verteilte sich auf dem linken Fahrstreifen. Der Verkehr konnte

über den Einfädelungsstreifen an der Unfallörtlichkeit umgeleitet werden. Die

Bergungsarbeiten dauern noch immer an. Bei dem Unfall wurde keiner Verletzt. Der

entstandene Sachschaden wird derzeit mit 50.000 EUR beziffert.

Verkehrskontrolle

Bingen – Sprendlingen, 20.09., 13:00 – 14:00 Uhr. Auf der L415 wurden gestern Kontrollen durchgeführt. Es gab lediglich geringfügige Verstöße: 2 Motorradfahrer führten keine Papiere mit sich. Die kontrollierten 12 Motorräder waren nicht auffällig.

Beschädigter Schaukasten mit Diebstahl

Bingen – Bingen-Dromersheim, 20.09., Untergasse, 01:40 Uhr. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte das Schauglas einer Vitrine, welche an der Hauswand des 72-jährigen Geschädigten befestigt ist. Es wurden zwei Weinflaschen entnommen. Hinweise auf die oder den Täter nimmt die Polizei gerne entgegen.

Trunkenheitsfahrt

Bingen – Am 20.09.2020 gegen 01.40 Uhr konnte auf der L 400 in Höhe Grolsheim ein PKW durch eine Streife der Polizeiinspektion Bingen einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei dem Fahrzeugführer konnte starker Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Bei einem durchgeführten Test konnte festgestellt werden, dass der Fahrer mit 1,87 Promille sein Fahrzeug führte. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und der Führerschein wurde ebenfalls sichergestellt.

Flächenbrände in der Gemarkung „Dromersheimer Hörnchen“

Bingen – Am Samstag, den 19.09.2020 gegen 14.35 Uhr wurde der Berufsfeuerwehr ein Flächenbrand in der Gemarkung „Dromersheimer Hörnchen“ gemeldet. Es können zunächst drei Flächenbrände ( brachliegende Gestrüpp-Flächen ) festgestellt werden. In der Folge wurden fünf weitere Brände im Bereich Laurenziberg lokalisiert. Die Feuerwehren aus Bingen am Rhein / Stadt, Bingen-Dromersheim, Ingelheim am Rhein, Ockenheim und Gau-Algesheim sind über mehrere Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Der Hubschrauber der Polizei wurde ebenfalls eingesetzt. Es liegen derzeit noch keine Erkenntnisse über den Täter oder Schadenshöhen vor. Ein entsprechender Pressebericht erfolgt durch die Feuerwehr.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Bingen – Am Freitag, den 18.09.2020 gegen 15.00 Uhr ereignete sich in 55347 Ockenheim in der Straße Birkenweg ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Bei dem geschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen PKW, welcher im Birkenweg abgestellt war. Das unbekannte, unfallverursachende Fahrzeug streifte beim Vorbeifahren den geparkten PKW und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. An dem geparkten Fahrzeug entstand Sachschaden.

Wer kann Hinweise zu dem Unfallverursacher geben.

Gartenlaubenbrand

Oppenheim – In der Kleingartenanlage Im Grohfuß, in Oppenheim, kam es am Samstag Nachmittag zum Brand zweier Gartenhütten. Zunächst brannte eine Gartenhütte, dann griff das Feuer aufgrund der starken Brandentwicklung auf eine benachbarte Gartenhütte über. Die Brandursache ist bislang unklar. Das Feuer wurde von einem Piloten gemeldet, der sich mit seinem Flugzeug zum Brandzeitpunkt über Oppenheim befand.

Mainz – Ingelheim, Polizeieinsatz an Ingelheimer Schule beendet – Schüler konnte angetroffen werden

Mainz – Nachdem ein 14-jähriger, ehemaliger Schüler einer Ingelheimer

Schule am Montagmorgen durch kritische Äußerungen in einem Chatverlauf für einen

Polizeieinsatz gesorgt hatte und sein Aufenthaltsort nicht bekannt war, konnte

dieser mittlerweile wohlbehalten angetroffen werden. Polizeibeamte konnten ihn

in Hessen antreffen. Warum es zu diesen Äußerungen kam ist nun Gegenstand der

Ermittlungen. In Zusammenarbeit mit seinen Sorgeberechtigten und weiteren

Verantwortlichen wird ihm jede notwendige Hilfe zuteil. Die Kriminalpolizei

Mainz prüft derweil, ob durch einzelne Äußerungen möglicherweise strafrechtliche

Bestimmungen, wie Bedrohungen und Beleidigungen erfüllt worden sind.

Verkehrsteilnehmern, welche keine Rettungsgasse bilden, behindern die Anfahrt der Einsatzkräfte.

Gau-Bickelheim – Auf der Anfahrt zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei

Pkw, am 18.09.2020 gegen 11:57 Uhr auf der BAB61 Fahrtrichtung Norden, Höhe der

Anschlussstelle Bingen, musste die Rettungsgasse unter Inanspruchnahme des

Blaulichts- und Martinshorns über mehrere Kilometer befahren werden. Mehrere

Verkehrsteilnehmer, welche es nicht für Nötig sahen die Rettungsgasse zu bilden,

erschwerten den Einsatzkräften die Anfahrt zum Unfallort. Insgesamt wurden 44

Verstöße, davon vier Fälle, welche zu einer Behinderung der Einsatzfahrt

führten, durch die Einsatzkräfte videografiert. Hierauf erfolgen spätere

Anzeigen, wegen des Nichtbilden der Rettungsgasse. Den Betroffenen drohen 200

Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg sowie ein Monat Fahrverbot. Den vier

Verkehrsteilnehmern, welche die Anfahrt der Einsatzkräfte sogar behinderten,

droht hingegen ein Bußgeld von 240 Euro, zwei Punkte sowie ein Monat Fahrverbot.

Mainz – Ingelheim, Schüler sorgt mit Chatnachricht für Polizeieinsatz – Erstmeldung –

Mainz – Ein 14-jähriger ehemaliger Schüler einer Ingelheimer Schule hat am

heutigen Morgen einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Weil er in einem

älteren Chatverlauf deutliche Anzeichen für eine psychische Ausnahmesituation

zeigte und die Schulleitung davon heute Kenntnis erlangte, hat sich diese

entschlossen, die Polizei darüber zu informieren. Aufgrund der Äußerungen des

ehemaligen Schülers hat die Polizei, zur Vermeidung jeglicher Gefahren die

Schule mit einer großen Anzahl Einsatzkräften aufgesucht und die Umgebung

abgesperrt.

Der Schüler besucht seit einigen Wochen eine Schule in einem anderen Bundesland.

Die Ermittlungen laufen.

Mainz – Innenstadt, Zeugen nach Schlägerei gesucht, 2 Personen verletzt

Mainz-Innenstadt – Samstag, 19.09.2020, 04:00 Uhr

Der Kneipenbesuch zweier Männer endet am frühen Samstagmorgen blutig. Nach

Streitigkeiten mit einer vermutlich vierköpfigen Personengruppe, in einer

kleinen Gaststätte in der Holzhofstraße in Mainz, verließen die beiden 28- und

31-Jährigen Männer gegen 04:00 Uhr in der Früh das Lokal.

Vor dem Lokal wurden die beiden, laut eigenen Angaben, durch mehrere Personen

angegriffen und nicht unerheblich verletzt.

Einer der beiden Männer wurde, durch die alarmierten Polizeibeamten der

Polizeiinspektion Mainz 1, bewusstlos am Boden liegend, der andere mit stark

blutenden Gesichtsverletzungen, angetroffen. Beide Opfer mussten medizinisch

versorgt und in ein Mainzer Krankenhaus verbracht werden.

Nach erster Befragung stehen zwei Männer, die zuvor ebenfalls das Lokal

besuchten, im Verdacht an der Tat beteiligt gewesen zu sein.

Die Personen können wie folgt beschrieben werden:

Person – Ca. 180-185cm, normale bis kräftige Statur, braune Haare, seitlich kurz-oben etwas länger, Brille

Person – Klein, kräftige Statur/dick, kurze blonde Haare, keine Brille, kein Bart

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird

gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110

in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Einbruchsdiebstahl in Keller

Mainz-Mombach – Donnerstag, 10.09.2020, 20:00 Uhr bis Samstag, 19.09.2020,

11:30 Uhr

Zwischen Donnerstag und Samstag brechen unbekannte Täter in den Keller eines

Mehrfamilienhauses in der Straße Am Lemmchen ein. Nach derzeitigem

Ermittlungsstand entwenden sie eine Kiste mit alten Elektronikkabeln und einen

Wagenheber.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

LKW-Abfahrtskontrollen

Gau-Bickelheim – Am 20.09.2020 führten Beamte der Polizeiautobahnstation

Gau-Bickelheim im Dienstgebiet erneut Abfahrtskontrollen des Schwerverkehrs zum

Ende des Wochenendfahrverbotes durch. Kontrolliert wurden 43 LKW und deren

Fahrer. Bei insgesamt sieben Fahrern konnte eine Alkoholisierung festgestellt

werden, bei drei Fahrern waren die Werte so hoch, dass eine Abfahrt unterbunden

wurde. Die höchste festgestellte Atemalkoholkonzentration lag bei 2,69 Promille.

Fahrraddiebstahl, Täter flüchtet

Mainz – Am Freitag, 18.09.2020 gegen 18:00 Uhr kam es in der Großen

Bleiche in Mainz, neben dem dortigen Penny Markt, zu einer lauten

Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen. Ursache für den Streit

war, dass der 22- jährige Geschädigte eines Fahrraddiebstahls sein gestohlenes

Fahrrad wiedererkannte und den vermeintlichen Täter darauf ansprach. Der

männliche Tatverdächtige konnte kurzzeitig durch den Geschädigten am

Fahrradlenker festgehalten werden, schaffte es dann aber, sich loszureißen und

in Richtung Münsterplatz zu flüchten. Wer sachdienliche Hinweise zu dem

flüchtigen Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich mit der

Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Nummer 06131-654110 in Verbindung zu setzen.

Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Mainz, Neustadt – Am Donnerstag, 17.09.2020, 12:45 -13:00 Uhr kam es in

der Rheinallee in Höhe der Kreuzung Am Zollhafen/Illstraße zu einem

Verkehrsunfall, bei welchem ein 10-jähriger Junge verletzt wurde. Ein

unbekannter Autofahrer hatte den Jungen, der die Straße an einer Fußgängerampel

überquerte, beim Abbiegen zu spät wahrgenommen und angefahren. Der Autofahrer

entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Der Junge wurde von Zeugen vor

Ort versorgt. Die Zeugen, sowie der verantwortliche Autofahrer werden dringend

gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mainz 2, Telefon: 06131 – 654210 zu

melden.

Pferd sorgt für Vollsperrung der A60 bei Mainz-Hechtsheim

Heidesheim – Heute gegen 18:27 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer bei

der Polizei ein Pferd, das auf der Fahrbahn der A 60 zwischen dem Hechtsheimer

Autobahntunnel und der Anschlussstelle Mainz-Hechtsheim-West wild umherlaufe.

Mehrere Streifen der Polizei sperrten daraufhin beide Richtungsfahrbahnen der

Autobahn für etwa 15 Minuten. Währenddessen konnten einige mutige

Verkehrsteilnehmern das Pferd einfangen und an der Leitplanke anbinden. Das

Pferd konnte danach unverletzt durch die Polizei an die ebenfalls vor Ort

eingetroffenen Besitzer übergeben werden. Es war diesen zuvor bei einem Ausritt

entwischt. Glücklicherweise kamen alle Beteiligten mit dem Schrecken davon.

Verschoben – Danke-Polizei-Tag im Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik soll 2021 stattfinden

Den Danke-Polizei-Tag gibt es in Rheinland-Pfalz seit 2014. Die Initiative des Vereins „Keine Gewalt gegen Polizisten e.V.“ wirbt in der Öffentlichkeit für einen wertschätzenden Umgang mit polizeilicher Arbeit und informiert über Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte. Seinen Ursprung hat der Tag im angelsächsischen Raum, dort findet er traditionell am dritten Samstag im September statt, also heute.

Die Vorsitzende des Vereins, Gerke Minrath, hat in den letzten Jahren den Tag zum Anlass genommen, verschiedene Polizeidienststellen in Rheinland-Pfalz zu besuchen – zuletzt war sie bei der Hochschule der Polizei zu Gast.

In diesem Jahr hätten wir Frau Minrath gern im Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik begrüßt, doch aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen haben wir gemeinsam entschieden, die Veranstaltung in das nächste Frühjahr zu verschieben – in der Hoffnung, dass sie dann in gewohnter Form stattfinden kann.

Wir freuen uns schon heute auf den Austausch zwischen Frau Minrath und den Kolleginnen und Kollegen unseres Präsidiums und bedanken uns an dieser Stelle für das Engagement des Vereins und die Wertschätzung und Anerkennung unserer täglichen Arbeit.

Verkehrsunfallflucht / Zeugen gesucht

Mainz – „Am Abend des 18.09.2020 kam es in der Straße „Westring“ auf Höhe

der Hausnummer 42 in Mainz zu einem Verkehrsunfall mit flüchtigem Verursacher.

Ein am Straßenrand geparkter PKW Ford Fiesta wurde, vermutlich von einem weißen

oder grauen PKW, an der hinteren Stoßstange stark beschädigt. Der genaue

Unfallhergang ist bislang unbekannt. Der Unfallverursacher verlor bei dem

Zusammenstoß ein Kunststoffteil seiner Stoßstange und flüchtete in unbekannte

Richtung. Wer sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen PKW bzw. zu dem

Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz

2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können

auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt

werden.“