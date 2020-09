Mehrere Unfälle mit Fahrerflucht am Sonntag

Kaiserslautern – Mehrere Unfallfluchten sind der Polizei am Sonntag

gemeldet worden. Zu allen Vorfällen sucht die Polizei Zeugen und bittet um

Hinweise unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2150.

Zwischen 16 und 17.45 Uhr wurde in der Straßburger Allee ein VW Polo gerammt und

beschädigt. Der Wagen stand in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz eines Kinos.

Als der Halter zu seinem Fahrzeug zurückkam, entdeckte er den Schaden an der

hinteren Fahrertür. Vom Verursacher war weit und breit nichts mehr zu sehen. Der

Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

In der Friedenstraße wurde zwischen 11 und 18.40 Uhr ein Transporter beschädigt.

Nach den Spuren zu urteilen, stieß ein Klein-Lkw oder ein anderer Transporter

beim Ausparken gegen die Seitenwand des Ford Transit, der auf der Straßenseite

gegenüber abgestellt war. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

Am Abend meldete sich der Besitzer eines Audi A3, um einen Unfall mit

Fahrerflucht anzuzeigen. Nach Angaben des 23-Jährigen wurde sein Wagen in der

Europaallee auf dem Parkplatz eines Schnellimbisses beschädigt. Als er kurz vor

22 Uhr zu seinem Fahrzeug kam, fand er einen Schaden an der hinteren Stoßstange.

Hinweise auf den Verursacher konnte der Mann nicht geben. Die Ermittlungen

laufen. |cri

Auffahrunfall

Kaiserslautern – Am Samstagnachmittag ist es im Rauschenweg zu einem

Unfall gekommen, bei dem drei Autos beteiligt waren.

Alle drei waren in Richtung Pariser Straße unterwegs. Der Fahrer eines Renault

bremste verkehrsbedingt an der stark frequentierten Straße ab. Der ihm

nachfolgende Mercedes verringerte ebenfalls seine Geschwindigkeit, bis er zum

Stehen kam.

Das erkannte die nachfolgende Fahrerin eines Dacia zu spät und fuhr auf den vor

ihr fahrenden Mercedes auf. Der Mercedes wurde auf den Renault gedrückt. An

allen Fahrzeugen entstand Blechschaden.

Der Mercedes und der Dacia waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt

werden. Drei der vier Insassen des Mercedes wurden leicht verletzt in ein

Krankenhaus gebracht. |elz

Glasfassade mit Steinen beschädigt

Kaiserslautern – Zum wiederholten Mal ist am Willy-Brandt-Platz eine

Glasfassade beschädigt worden. Unbekannte Täter müssen am Wochenende die Fassade

mit Steinen beworfen haben. Zuvor überstiegen sie vermutlich ein verschlossenes

Geländer, um auf eine Treppe neben der Fassade zu kommen. Der Sachschaden wird

auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen

Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung.

Die Tatzeit liegt zwischen Samstagmorgen, 7.30 Uhr, und Sonntagnachmittag, 16.40

Uhr. Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind,

werden gebeten, unter der Nummer 0631 / 369 – 2150 mit der Polizeiinspektion 1

Kontakt aufzunehmen. |cri

Wenn der Fahrer eine Alkoholfahne hat…

Kaiserslautern – Wegen seiner Alkoholfahne ist ein Autofahrer am frühen

Sonntagmorgen aufgefallen. Der 35-Jährige war gegen 6.30 Uhr in der Mainzer

Straße in eine Verkehrskontrolle geraten, dabei rochen die eingesetzten

Polizeibeamten den Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes. Ein erster Atemtest

bescheinigte ihm einen „Pegel“ von 1,46 Promille.

Der 35-Jährige musste daraufhin mit zur Dienststelle kommen und sich eine

Blutprobe entnehmen lassen. Die Fahrerlaubnis wurde ihm vorläufig entzogen und

die Fahrzeugschlüssel an seine Freundin übergeben.

Im Zusammenhang mit einer Verkehrskontrolle hat sich auch ein 28-jähriger Mann

aus dem Donnersbergkreis eine Strafanzeige eingehandelt. Er wurde am frühen

Sonntagmorgen in der Schneiderstraße kontrolliert, wobei sein drogentypisches

Verhalten auffiel; zudem strömte Alkoholgeruch aus dem Wageninneren. Ein

Alkoholtest zeigte 0 Promille an, einen Urintest lehnte der Mann ab. Er musste

sich deshalb auf der Dienststelle eine Blutprobe entnehmen lassen, leistete

dabei allerdings Widerstand und beleidigte die Einsatzkräfte fortwährend. Auf

den Mann kommt ein Strafverfahren wegen Beleidigung zu. Ob er auch mit einer

Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss rechnen muss, hängt vom Ergebnis der

Blutprobe ab.

Am gleichen Morgen konnte eine Streife in der Siegfriedstraße eine

Trunkenheitsfahrt verhindern. Gegen 7 Uhr wurden Polizeibeamte auf einen Pkw

aufmerksam, in dem ein junger Mann saß. Bei der Kontrolle des 22-Jährigen fiel

sein Atemalkoholgeruch auf. Ein freiwilliger Test zeigte einen Wert von 1,37

Promille an. Der Fahrzeugschlüssel wurde daraufhin sichergestellt. Der junge

Mann kann ihn bei der Polizei abholen, wenn er wieder nüchtern ist. |cri

Ein Wochenende, 38 Fahndungstreffer und vieles mehr!

Kaiserslautern – Für die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern war das

Wochenende vom 18. bis 20. September 2020 erneut sehr arbeitsreich. In den

Revieren Kaiserslautern, Mainz, Bad Kreuznach, Neustadt, Bienwald als auch am

Flughafen Ramstein wurden insgesamt 39 Straftaten, vom Diebstahl bis zum

Widerstand gegen Polizeibeamte, vom Verstoß gegen das Waffengesetz bis hin zur

illegalen Einreise, festgestellt. Hinzu kamen mehrere Ordnungswidrigkeiten und

38 Fahndungstreffer, inklusive vier Festnahmen. Hervorzuheben ist hier der

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Bei der Kontrolle am 18. September 2020

im Hauptbahnhof Mainz zeigte sich der Beschuldigte sehr aggressiv. Er riss sich

den Mund-Nasen-Schutz vom Gesicht und spuckte in Richtung der Beamten. Bei der

weiteren Kontrolle versuchte er, mit dem Ellenbogen einem Beamten an den Kopf zuE-Scooter beschäftigen die Polizei

Kaiserslautern – Zu gleich drei Einsätzen mit beteiligten E-Scootern

musste die Kaiserslauterer Polizei am gestrigen Freitag ausrücken.

Am späten Nachmittag befuhr eine junge Frau mit einem E-Scooter den Gehweg in

der Feuerbachstraße. Hierbei stieß sie gegen die Gabel eines dort abgestellten

Traktors, die bis auf den Gehweg ragte. Durch den Anstoß in Kopfhöhe erlitt die

Fahrerin schwere Verletzungen im Gesicht und musste im Krankenhaus behandelt

werden. Die Polizei ermittelt nun auch gegen den Fahrer des Traktors, der das

Fahrzeug dort abgestellt hatte.

Weiterhin fiel einer Polizeistreife des Altstadtreviers am frühen Freitagabend

ein E-Scooter auf, mit dem gleich zwei Personen in der Ländelstraße unterwegs

waren. Als diese den Streifenwagen sahen stieg der Mitfahrer ab und flüchtete zu

Fuß. Dieses merkwürdige Verhalten erklärte sich den Beamten dann bei der

anschließenden Kontrolle des Fahrers. Bei diesem, einem jungen Mann aus dem

Landkreis, wurden nämlich typische Anzeichen für einen Betäubungsmittelkonsum

festgestellt, den er letztlich auch einräumte. Auf der Dienststelle wurde ihm

deshalb eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen werden nun auch hinsichtlich

des geflüchteten Sozius geführt.

Letztlich wurde die Polizeiinspektion 2 in der Nacht auf Samstag von der

amerikanischen Militärpolizei über einen Schlangenlinie fahrenden E-Scooter in

der Pariser Straße verständigt. Eine Überprüfung des 26-jährigen Fahrers durch

eine Polizeistreife bestätigte den Verdacht des Fahrens unter Alkoholeinwirkung.

Ein Atemalkoholtest ergab 1,47 Promille, weshalb auch diesem E-Scooter-Fahrer

eine Blutprobe entnommen werden musste. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige

zu.|PvD Bu.bei voller Fahrt auf Höhe

Gau-Algesheim. Vor der Abfahrt des Zuges in Mainz wurde eine Sichtkontrolle der

Türen durchgeführt und dabei keine Unregelmäßigkeit festgestellt. Es konnte

daher nicht ausgeschlossen werden, dass eine Person die Tür während der Fahrt

geöffnet und eventuell den Zug verlassen hat. Die Strecke zwischen Gau-Algesheim

und Bingen/Rh. wurde ab 18.16 Uhr beidseitig gesperrt. Da eine Streckenabsuche

der Bundespolizei zu Fuß und auch die Mitfahrt im Triebkopf einer Regionalbahn

ohne Feststellungen blieb, konnte nicht ausgeschlossen werden, dass die Tür

bereits vor Gau-Algesheim geöffnet wurde. Um den erweiterten Bereich effektiv

absuchen zu können, wurde von der Bundespolizei ein Hubschrauber eingesetzt.

Auch hier konnte nichts festgestellt werden. Wie, warum und durch wen die Tür

geöffnet wurde, kann derzeit nicht gesagt werden. Die Strecke war über eine

Stunde lang gesperrt. 60 Züge hatten zusammen 3442 Minuten Verspätung. In den

frühen Morgenstunden des 20. Septembers 2020 fuhren noch zwei junge Männer auf

e-Scootern in Schlangenlinien vor dem Bundespolizeirevier in Kaiserslautern. Die

Annahme, dass hier zu viel Alkohol im Spiel ist, hat sich schnell bestätigt. Es

folgte eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

92-Jährige nach Wohnhausbrand tot geborgen

Gonbach (Donnersbergkreis) – Eine 92-Jährige ist am Freitagvormittag nach

einem Brand in der Hohlstraße tot aus ihrem Wohnhaus geborgen worden. Eine

Zeugin entdeckte das Feuer. Sie wurde beim Versuch, die 92-Jährige zu retten,

verletzt. Die Helferin wurde mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus

gebracht. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der 92-Jährigen feststellen. Die

Todesursache steht aktuell nicht fest. Eine Obduktion soll Aufklärung bringen.

Für die Ermittlung der Brandursache wurde ein Gutachter beauftragt. Die

Ermittlungen dauern an. |erf

Fast ungebremst aufs Heck gekracht

Kaiserslautern – An einer Ampelanlage an der Ecke Mainzer

Straße/Gersweilerweg hat es am Sonntagabend gekracht. Eine 20-jährige

Autofahrerin musste gegen 20 Uhr an der Ampel verkehrsbedingt anhalten. Der 20

Jahre alte Fahrer des nachfolgenden VW Jetta erkannte die Situation zu spät und

fuhr nahezu ungebremst auf den Hyundai Elantra auf. Der Aufprall war so stark,

dass der Hyundai in den Kreuzungsbereich geschoben wurde.

Beide Fahrzeuge wurden durch die Kollision so stark beschädigt, dass sie nicht

mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die Höhe des Sachschadens

ist nicht bekannt.

Weil der Unfallverursacher nach dem Zusammenstoß über Taubheitsgefühle in den

Fingern klagte, wurde der Rettungsdienst verständigt. Die Hyundai-Fahrerin blieb

unverletzt. |cri

Müllcontainer geht in Flammen auf

Kaiserslautern – In der Krimmstraße ist am frühen Samstagmorgen ein

Müllcontainer in Flammen aufgegangen. Als eine Polizeistreife kurz nach 5 Uhr

vor Ort eintraf, stand der Container bereits in Brand.

Die eingesetzten Beamten begannen sofort, die Flammen mit einem Feuerlöscher zu

bekämpfen. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte den Brand schließlich vollständig

ab.

Der Papiermüllcontainer wurde durch das Feuer völlig zerstört. Der Sachschaden

liegt bei mehreren hundert Euro.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit unklar. Zeugen, die

möglicherweise vor 5 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten,

sich unter der Nummer 0631 / 369 – 2150 mit der Polizeiinspektion 1 in

Verbindung zu setzen. |cri

Trunkenheitsfahrt verhindert

Kaiserslautern – Eine mögliche Trunkenheitsfahrt verhinderten Polizisten

am Sonntagabend.

Im Rahmen einer Personenkontrolle in der Merkurstraße stellten die Beamten bei

einem 42-jährigen Mann deutlichen Alkoholgeruch fest. Weil der Mann ein Fahrrad

dabeihatte, wurde ihm ein Alkoholtest angeboten. Dieser zeigte 0,87 Promille auf

der Skala.

Um eine Trunkenheitsfahrt zu verhindern, wurde am Fahrrad die Luft aus den

Reifen gelassen. Der 42-Jährige musste das Rad nach Hause schieben. |elz

Automatenaufbruch scheitert

Kaiserslautern – Automatenknacker waren am Montag gegen 3 Uhr in der

Medicustraße unterwegs.

Zeugen beobachteten zwei dunkel gekleidete männliche Personen, wie sie

versuchten einen Wurstwarenautomaten aufzubrechen. Einer hätte mit einer

Eisenstange oder einem ähnlichen Werkzeug versucht, den Automaten zu öffnen. Der

andere hätte gegen den Automaten geschlagen und getreten.

Nachdem ein Zeuge die Männer ansprach, flüchteten sie. An dem Automaten waren

deutliche Beschädigungen durch ein Hebelwerkzeug zu erkennen.

Einer der Männer soll circa 1,80 Meter groß sein, kurzes braunes Haar haben und

mit einem dunklen Hoodie bekleidet sein. Der andere Täter soll circa 1,90 Meter

groß sein und ein T-Shirt und eine Hose getragen haben. Eine genauere

Beschreibung war den Zeugen aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse nicht

möglich.

Zeugen, denen in der fraglichen Zeit möglicherweise verdächtige Personen oder

Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631

369 -2250 bei der Polizei zu melden. |elz

Tankstelle überfallen

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) – Ein 18-Jähriger wird verdächtigt, am

Samstag in der Lauterstraße eine Tankstelle überfallen zu haben. Der psychisch

beeinträchtigte Mann konnte ermittelt werden. Er wurde in eine Klinik gebracht.

Dem 18-Jährigen wird vorgeworfen, am Samstagmorgen einen Kassierer der

Tankstelle mit einem Pflasterstein bedroht und Geld gefordert zu haben. Mit

einem Betrag in dreistelliger Höhe flüchtete der Verdächtige. Ermittlungen

führten die Polizei auf die Spur des 18-Jährigen. Einen Teil der mutmaßlichen

Beute fand die Polizei bei dem Mann zu Hause. Nach dem aktuellen Stand der

Ermittlungen hat der Heranwachsende den übrigen Betrag bereits für Zigaretten

und Energydrinks in einem Supermarkt ausgegeben. Die Ermittlungen dauern an.

|erf

Geldbeutel aus Auto gestohlen

Kaiserslautern – Auf noch nicht geklärte Weise sind unbekannte Täter in

der Richard-Wagner-Straße in einen Pkw eingedrungen. Der Halter stellte am

Freitag fest, dass sein Geldbeutel aus dem Fahrzeuginnenraum gestohlen wurde.

Mit der Geldbörse erbeuteten die Täter Führerschein und Ausweis, zwei EC-Karten

sowie etwas Bargeld.

Aufbruchspuren wurden an dem Wagen nicht gefunden. Die Tatzeit liegt zwischen

Donnerstag (17. September), 14 Uhr, und Freitag, 7.30 Uhr. Der Pkw stand in

diesem Zeitraum in Höhe des Hauses Nummer 87. Zeugen, denen verdächtige Personen

aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2250

bei der Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße zu melden.

Die Polizei empfiehlt: Lassen Sie niemals Wertgegenstände im Auto zurück, wenn

Sie den Wagen abstellen und verlassen. Alles, was man von außen durch die

Scheibe sehen kann, könnte für potenzielle Diebe interessant sein. Deshalb am

besten nichts im Innenraum herumliegen lassen. |cri

Auto aufgebrochen – Scheibe eingeschlagen

Mackenbach (Kreis Kaiserslautern) – Unbekannte haben in der Nacht zum

Freitag zwischen Mackenbach und Schwedelbach an einem roten Dacia eine

Seitenscheibe eingeschlagen. Der Wagen parkte auf einem Parkplatz neben der

Landstraße. Offensichtlich hatten Diebe das Auto nach Wertgegenständen

durchsucht. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen dürften sie allerdings

nicht fündig geworden sein. Ein Angehöriger der Fahrzeughalterin hatte am

Vorabend vorsichtshalber alle Wertsachen aus dem Auto genommen. Die Polizei

ermittelt wegen des Pkw-Aufbruchs und bittet um Hinweise. Zeugen, die

Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Autoradio soll Unfallursache sein

Otterberg – Am frühen Samstagabend befuhr ein 39-jähriger Autofahrer die

L382 von Otterberg kommend in Richtung Schneckenhausen. Hier hantierte er,

eigenen Angaben nach, an seinem Autoradio herum, wodurch er sich habe ablenken

lassen, sodass er sein Fahrzeug nach einem kurzen Ausflug in den Grünstreifen

herumgerissen habe und auf die Gegenfahrbahn geraten sei. Dort kam ihm ein

21-jähriger Autofahrer entgegen, der nicht mehr ausweichen konnte und frontal

mit ihm zusammenprallte. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Die

Schadenshöhe beträgt etwa 9.000 Euro. Die Fahrer wurden glücklicherweise nicht

verletzt. Bei der Unfallaufnahme fiel den Beamten bei dem Verursacher deutlicher

Atemalkoholgeruch auf, weshalb sie einen Atemalkoholtest durchführten. Dieser

ergab einen Wert von gut 1,3 Promille, weshalb ihm anschließend eine Blutprobe

entnommen und sein Führerschein sichergestellt wurde. Inwieweit sein

Alkoholisierungsgrad zudem unfallursächlich war, müssen die Ermittlungen

ergeben. Während der Unfallaufnahme kam es auf der Strecke zu kurzzeitigen

Verkehrsbehinderungen.|PvD Bu.

