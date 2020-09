Polizei Eschwege

Exhibitionist in Unterführung

(ots) – Um 06:39 Uhr wurde am Montagmorgen ein Exhibitionist festgestellt, der sich in der Unterführung der B 7 (Lidl-Parkplatz – Orthopädische Klinik) vor einer 23-Jährigen aus Hessisch Lichtenau entblößte und sein Geschlechtsteil präsentierte.

Nach Aussagen der Geschädigten bemerkte sie den Mann, als sie sich in Höhe des Lidl-Marktes befand und dieser in Höhe der Fa. Zitterbart aus einem Pkw stieg und in Richtung Unterführung ging. Als sie die Unterführung durchquerte, kam ihr der Mann auch schon wieder entgegen.

Etwa einen Meter vor ihr zog er unvermittelt seine Hose herunter und ging an ihr vorbei. Die 23-Jährige lief daraufhin in Richtung der Orthopädischen Klinik davon.

Nach Verlassen der Unterführung schaute sie nochmal zurück und stellte fest, dass der Mann immer noch mit heruntergezogener Hose in der Unterführung stand und ihr nachstarrte.

Beschreibung: zwischen 30 – 35 Jahre alt; ca. 190 cm groß und von dünner (schlanker) Figur. Braune Kurzhaarfrisur; längliches Gesicht und mitteleuropäisches Aussehen (Deutscher). Bekleidet war er mit einer schwarzen Jogginghose und einem schwarzen Pullover.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um eine schwarze Limousine, möglicherweise ein älterer VW Passat handeln. Hinweise nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau (Tel.: 05602/93930) oder die Kripo unter 05651/9250 entgegen.

Körperverletzung mit Reizstoffspray

(ots) – Ein 62-Jähriger aus Eschwege wurde am Montagabend 14.09.2020 im Pommernweg in Eschwege aus einer 5-köpfigen Jugendgruppe heraus von einer Person mit einem Reizstoffspray besprüht. Der 62-Jährige gab an, dass er sein Gesicht noch rechtzeitig wegdrehen und mit der linken Hand schützen konnte.

Die Tat ereignete sich um kurz vor 20:00 Uhr. Die Gruppe bestand aus 4 Männern und 1 Frau, die alle zwischen 16-18 Jahre alt sein sollen. Hinweise nimmt die Eschweger Polizei unter 05651/9250 entgegen.

Unfall beim Überholen

(ots) – Um 08:25 Uhr befuhr Dienstagmorgen 15.09.2020 eine 58-Jährige aus der Gemeinde Meißner mit ihrem Pkw die B 27 in Richtung Bad Sooden-Allendorf. In dem zweispurigen Streckenabschnitt beabsichtigte sie von der rechten Fahrspur auf die linke Fahrspur zu wechseln, übersah dabei aber, dass sie zu diesem Zeitpunkt selbst überholt wurde.

Dadurch kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit dem überholenden Pkw, der von einem 76-Jährigen aus der Gemeinde Meinhard gefahren wurde. Sachschaden: ca. 4.000 EUR.

Verkehrsunfälle

(ots) – Eine Unfallflucht wird aus der Schildgasse in Eschwege nachträglich gemeldet. Zwischen 14:00 Uhr und 18:00 Uhr wurde dort am Samstag 12.09.2020 ein schwarzer Pkw Kia Stonic im Heckbereich angefahren, wobei auch der Kofferraum eingedrückt wurde. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 EUR. Der Spurenlage nach dürfte ein größeres Fahrzeug (Transporter) den Schaden verursacht haben. Hinweise: 05651/9250.

(ots) – Um 13:10 Uhr befuhr Montagmittag 14.09.2020 eine 39-jährige Pkw-Fahrerin aus Sontra die Straße “Am Himmelreich” in Eschwege. Im Einmündungsbereich zur B 452 musste eine vorausfahrende 40-Jährige aus Eschwege ihren Pkw verkehrsbedingt abbremsen, was die 39-Jährige zu spät bemerkte und auffuhr. Es entstand geringer Sachschaden von ca. 700 EUR.

Einbruch in Wohnung

(ots) – Zwischen 18:30 Uhr und 21:50 Uhr drangen unbekannte Täter am gestrigen Abend in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Mangelgasse in Eschwege ein. Hierzu wurde die Wohnungstür aufgebrochen und mehrere Zimmer und Schränke in der Wohnung durchsucht.

Dabei wurde ein dreistelliger Bargeldbetrag aufgefunden und entwendet.

Insgesamt wird der Schaden mit ca. 900 EUR angegeben.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Diebstahl von Kettensäge

(ots) – Zwischen dem 09.09.20, 15:00 Uhr und dem 13.09.20, 12:00 Uhr wurde aus einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Straße “Auf dem Mäuerchen” in Wanfried durch unbekannte Täter eine Kettensäge der Marke “McCulloch” entwendet. Zuvor wurde die Verankerung des Riegels, der mit einem Vorhängeschloss gesichert war, herausgebrochen. Schaden: ca. 150 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Brand eines Schleppers

(ots) – Um 18:45 Uhr wird gestern Abend in Herleshausen-Holzhausen der Brand eines Schleppers gemeldet. Der 38-Geschädigte aus der Gemeinde Ringgau bemerkte beim Abstellen des Schleppers Rauchentwicklung an dem Traktor, die dann mittels zweier Feuerlöscher bekämpft wurde. Die vollständige Löschung wurde dann durch die zwischenzeitlich alarmierte Feuerwehr aus Wommen durchgeführt. Vermutlich waren überhitzte Bremsen die Ursache. Es entstand geringer Sachschaden.

Polizei Witzenhausen

Schwerer Verkehrsunfall in Witzenhausen

(ots) – Um 06:39 Uhr befuhr Dienstagmorgen 15.09.2020 ein 57-Jähriger aus Heiligenstadt mit seinem Pkw in Witzenhausen die Kasseler Landstraße (B 451) stadtauswärts in Fahrtrichtung Großalmerode. Ein 48-Jähriger aus Torgelow befuhr mit einem Sattelzug die entgegengesetzte Fahrtrichtung stadteinwärts.

In Höhe der dortigen Tankstelle geriet der 57-Jährige mit seinem Fahrzeug aus unbekannten Gründen nach links in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit der Sattelzugmaschine.

An beiden Fahrzeugen entstand massiver Sachschaden.

Der 57-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere (keine lebensbedrohlichen) Verletzungen zu, worauf er in die Uni-Klinik nach Göttingen gebracht wurde. Der Fahrer der Sattelzugmaschine wurde leicht verletzt.

Ein Auslesen des Fahrtenschreibers der Sattelzugmaschine ergab, dass die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h nach Abzug der Toleranz um 16 km/h überschritten wurde. Der Sachschaden wird mit ca. 33.000 EUR angegeben. Die Bundesstraße war bis 09:45 Uhr anfangs voll, später halbseitig gesperrt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

