Frankfurt: Autofahrer ist bewaffnet, bekifft und mit Polizeistern unterwegs

Frankfurt-Niederrad (ots)-(hol) – Dienstagabend 15.09.2020 stoppte die Polizei einen Audifahrer in Niederrad. Der Fahrer stand augenscheinlich unter Drogeneinfluss und führte ein ganzes Waffenarsenal mit sich. Zudem fanden die Beamten Polizeiabzeichen bei dem Mann.

Gegen 23:00 Uhr kontrollierte eine Streife den 32-jährigen Fahrer eines Audi A6 am Niederräder Ufer stadtauswärts. Der Mann führte keine Ausweispapiere mit sich und versuchte, sich als sein Bruder auszugeben. Die Beamten rochen den Braten jedoch und der Grund war auch schnell klar: Der Fahrer besitzt nämlich keinen Führerschein.

Doch das war nur die Spitze des Eisbergs, denn der 32-Jährige stand augenscheinlich unter Drogeneinfluss. Ein anschließend durchgeführter Drogentest sowie ein Tütchen mit Marihuana, das in unmittelbarer Nähe zum Fahrzeug lag, erhärtete diesen Verdacht. Bei der Durchsuchung des Autos fanden die Fahnder dann noch eine geladene Schreckschusswaffe samt Holster und Munition, eine stichhemmende Weste, ein Messer (Neck Knife), einen Schlagstock sowie einen Polizeistern und ein Hoheitszeichen (Landeswappen Hessen und Aufschrift Polizei). Die Polizei stellte alle Gegenstände sicher und leitete entsprechende Strafverfahren gegen den 32-Jährigen ein.

Nach Entnahme einer Blutprobe wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

Frankfurt: Versuchter Taschendiebstahl wird mit gefährlicher Körperverletzung quittiert

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(wie) – Am Dienstag 15.09.2020 gegen 02:30 Uhr, kam es im Bereich der Kaiserstraße zu einem versuchten Taschendiebstahl und anschließender gefährlicher Körperverletzung. Ein 46-Jähriger dem Bahnhofsgebiet zugehöriger Mann setzte sich zu 3 Männern, im Alter von 21, 23 und 26 Jahren, auf eine Parkbank in der Kaiserstraße.

Der 26-Jährige bemerkte plötzlich eine Hand in seiner rechten Hosentasche und sah, dass der 46-Jährige versuchte, ihm das Handy aus der Tasche zu klauen. Sichtlich erregt stellte er den Dieb zur Rede. Dieser zog einen spitzen Gegenstand und bedrohte die 3 Männer von der Parkbank, bevor er flüchtete.

Das Trio nahm die Verfolgung auf und stellte den 46-Jährigen in der Münchener Straße. Dort schlugen und traten sie auf ihn ein, bis eine hinzugerufene Streife die Konfliktparteien trennte.

Es laufen nun Strafanzeigen gegen alle Beteiligten. Gegen den 46-Jährigen wegen des Verdachts des Taschendiebstahls und gegen die 3 Männer wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Ermittlungen dauern an.

Frankfurt: Trickbetrug – Zeugenaufruf

Frankfurt-Höchst (ots)-(wie) – Am Montag 14.09.2020 gegen 13:30 Uhr, kam es zu einem Trickbetrug zum Nachteil einer Frau in einem Mehrfamilienhaus in der Albanusstraße. Die 71-jährige Geschädigte wurde von einem unbekannten Mann vor dem Mehrfamilienhaus angesprochen, dass aufgrund eines Wasserschadens ein Handwerker zu ihr kommen müsste.

Die Seniorin ging in ihre Wohnung und kurz darauf klingelte ein anderer unbekannter Mann bei ihr. Sie ließ den vermeintlichen Handwerker in die Wohnung. Nach angeblichen Reparaturen verlangte der Mann 290 Euro Bargeld von der Dame. Die 71-Jährige bezahlte den Betrag. Der unbekannte Mann nutzte dann die kurze Abwesenheit der Geschädigten und stahl weitere 250 Euro Bargeld. Anschließend verließ er die Wohnung. Kurze Zeit später bemerkte die 71-Jährige den Betrug und Diebstahl.

Personenbeschreibung der beiden mutmaßlichen Täter:

Täter 1: Männlich, ca. 40-50 Jahre alt, ca. 160 cm groß, kräftige Statur, braune Augen, dunkle Haare, sprach gutes Deutsch, trug eine Einwegmaske, ein dunkelblaues T-Shirt und eine schwarze Hose.

Täter 2: Männlich, ca. 40-50 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlanke Statur, braune Augen und dunkle Haare, sprach gutes Deutsch, trug eine Einwegmaske und dunkle Kleidung.

Die Frankfurter Kriminalpolizei ermittelt nun in der Sache und bittet Zeugen oder weitere Geschädigte, die sachdienliche Angaben zu den mutmaßlichen Tätern machen können, sich telefonisch unter der Telefonnummer 069/755-52499 oder auf jeder anderen Dienststelle zu melden.

Frankfurt: Bootsdiebstahl an Land – Zeugensuche

Frankfurt-Fechenheim (ots)-(wie) – Am Montag 14.09.2020 gegen 02:50 Uhr, stellte ein Bootsbesitzer sein auf einem Anhänger befindliches Boot in der Carl-Benz-Straße ab. Später in der Nacht meldete der Alarm auf seinem Handy, dass sich der Anhänger mit dem Boot von der Parkörtlichkeit entfernt hätte. Der Bootsbesitzer fuhr in die Carl-Benz-Straße und stellte fest, dass Anhänger und Boot gestohlen wurden.

Bei dem Boot handelt es sich um ein Sportboot der Marke Cruisers 259 Cuddy auf einem Trailer (Anhänger der Marke Steinbacher). Die Höhe des Stehlguts beläuft sich auf eine fünfstellige Summe.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise in der Sache geben können und bittet diese, sich telefonisch unter der Telefonnummer 069/755-11800 oder auf jeder anderen Dienststelle zu melden.

Frankfurt: Fahrerflucht Am Weißen Stein – Zeugensuche

Frankfurt-Eschersheim (ots)-(wie) – Am Montag 07.09.2020 gegen 15:45 Uhr, fuhr ein Fahrradfahrer am Weißen Stein entlang in Richtung Kurhessenstraße. Hinter dem Radler fuhr ein weißer Sportwagen, vermutlich ein Mercedes, mit dem Teilkennzeichen “F-V…”.

Der unbekannte Sportwagenfahrer hatte es vermutlich eilig und drängelte bereits, um an dem Radler vorbeizukommen. Als dies endlich gelang, bremste der Autofahrer unnötig stark vor dem Radfahrer ab, so dass dieser eine Vollbremsung machen musste und letztlich über seinen Lenker stürzte. Der Fahrer des Sportwagens flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich über die Folgen des Unfalls zu informieren.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang oder zu dem weißen Sportwagen machen können, sich telefonisch unter der Telefonnummer 069/755-11200 oder auf jeder anderen Dienststelle zu melden.

Frankfurt: Erfolglose Fahrraddiebe festgenommen

Frankfurt-Bockenheim (ots)-(ne) – Zwei 31- und 36-jährige Fahrraddiebe sind heute Nacht von der Polizei vorübergehend festgenommen worden, nachdem sie versucht hatten, ein Herrenrad in der Rohmerstraße zu entwenden.

Ein Anwohner informierte um 01:40 Uhr per Notruf die Polizei über zwei dunkel gekleidete Gestalten,

die sich soeben an einem Fahrrad zu schaffen machten. Eine Streife machte sich sofort auf den Weg.

Die beiden Verdächtigen hatten in der Zwischenzeit von ihrem Vorhaben, das massive Fahrradschloss zu knacken, abgelassen und flüchteten. Dennoch konnten die Beamten die beiden im Rahmen der Fahndung antreffen und festnehmen.

Beide hatten sogar noch ordentlich Fahrradöl an den Händen.

Sie wurden nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen.

