Wöllstein – Einbruch Nettomarkt –

Alzey

In der Nacht von Sonntag auf Montag sind unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 23.00 und 01.00 Uhr in den Netto-Einkaufsmarkt in der Ernst-Ludwig-Straße in Wöllstein eingebrochen. Es entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe. Zum Diebesgut kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden. Möglicherweise reiht sich dieser Einbruch in eine seit Jahresbeginn verzeichnete überregionale Serie von Einbrüchen in Netto-Einkaufsmärkte. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Alzey unter der Telefonnummer 06731/911 100 in Verbindung zu setzen.

Einbruch – Bargeld und Zigaretten entwendet

Worms – Am zurückliegenden Wochenende, in der Nacht von Samstag auf

Sonntag, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zum Kiosk „Martin“ in

der Hardtgasse. Nach ersten Erkenntnissen öffneten sie gewaltsam die Eingangstür

und gelangten so in die Räumlichkeiten. Schließlich entwendeten sie 70-80

Stangen Zigaretten und einen mittleren 4-stelligen Bargeldbetrag. Wer sachliche

Hinweise zur Tat oder den Tätern geben kann, möge sich bitte an die Polizei

Worms unter der Rufnummer 06241-8520 oder per E-Mail piworms@polizei.rlp.de

wenden.

Aufmerksame Zeugen – Unfallflucht geklärt

Worms – Zwei Passanten beobachteten am gestrigen Sonntag, gegen 13:20 Uhr,

in der Renzstraße ein Ausparkmanöver, bei dem eine Verkehrsteilnehmerin ein Auto

beschädigte und sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Die

Zeugen verständigten sofort die Polizei und konnten das Kennzeichen übermitteln

und eine detaillierte Personenbeschreibung abgeben. So gelang es kurze Zeit

später die 60 -jährige Unfallverursacherin ausfindig zu machen. Die Wormserin

gab an, den Unfall nicht bemerkt zu haben. Den Sachschaden, den sie an dem

geparkten Fahrzeug verursacht hatte, beziffert die Polizei auf etwa 3000 Euro.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Ihren

Führerschein durfte die Fahrerin vorerst behalten.

Kundgebung mit dem Thema „Türkei: Krieg, Gewalt, Repression“

Worms – Am 29.08.2020, von 13:00 Uhr – 15:10 Uhr, fand auf dem St.

Albans-Platz in Worms eine Kundgebung mit dem Thema „Türkei: Krieg, Gewalt,

Repression“ statt. An der Versammlung nahmen ca. 70 Personen teil. Die

Versammlung nahm einen friedlichen Verlauf.

Verkehrsbeeinträchtigungen durch Rettungsmaßnahmen

Worms – Am 29.08.2020 gegen 11:20 Uhr rückten Feuerwehr, Rettungsdienst

und Polizei in die Gaustraße in Worms-Neuhausen aus. Auslöser für den Einsatz

war ein Brandgeschehen, bei dem es zu keinem nennenswerten Gebäudeschaden

gekommen ist. Mehrere Bewohner wurden vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt,

nachdem sie Rauchgas eingeatmet haben. Lediglich zwei Personen wurden

vorsorglich zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus verbracht. Während der

Einsatzmaßnahmen musste die Gaustraße im betroffenen Bereich bis ca. 12:30 Uhr

für den Verkehr gesperrt werden.