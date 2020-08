Einstellungsberatung des Polizeipräsidiums Mainz erstmals live auf Instagram

Mainz – Die hauptamtlichen Einstellungsberaterinnen des PP Mainz Diane

Seul-Michalczyk und Annette Lang sowie Kevin Frenger sind am Donnerstag, 3.

September um 18 Uhr erstmals live auf dem Instagram-Account der Polizei

Rheinland-Pfalz zu sehen. Um junge Menschen für den Polizeiberuf zu begeistern,

erzählen sie aus dem Polizeialltag und beantworten Fragen zum

Einstellungsverfahren.

Instagram Live bietet den Usern die Möglichkeit, sich interaktiv zu beteiligen.

Sowohl im Vorfeld als auch während des Livestreams können die Fragen über die

Chatfunktion gestellt werden. Wer während des Streams keine Zeit hatte, kann das

Video noch 24 Stunden lang als Video anschauen.

Von 500 Millionen täglichen Instagram-Nutzern gehören circa 60 Prozent der

Altersgruppe von 18 bis 24 Jahre an. Das soziale Netzwerk bietet somit die

idealen Vorrausetzungen, zukünftige Anwärterinnen und Anwärter für den

Polizeiberuf zu begeistern.

Mainz – Mombach, Unfallbeteiligte Radfahrerin gesucht

Mainz-Mombach – Freitag, 28.08.2020, 13:51 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrerinnen kommt es am

Freitagnachmittag gegen 14:00 Uhr in Mainz- Mombach. In Höhe der Litfaßsäule vor

der Firma Schott kommt hierbei eine 46-Jährige mit ihrem Fahrrad zu Fall. Zuvor

kam es zu einer Berührung der beiden Fahrradlenker.

Die 46-jährige Radfahrerin verletzt sich bei dem Sturz und wird durch Ersthelfer

vor Ort, bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes, versorgt. Die ebenfalls

unfallbeteiligte, derzeit noch unbekannte junge Frau, entfernte sich vor

Eintreffen der Ersthelfer und Polizei vom Unfallort.

Sie wird daher gebeten, sich bei der Mainzer Polizei zu melden.

Von Zeugen und der Verletzten kann die junge Frau wie folgt beschrieben werden:

ca. 14-18 Jahre – Schlank – dunkle lange Haare.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mainz – Mombach, Verfolgung nach Rollerdiebstahl

Mainz-Mombach – Samstag, 29.08.2020, 22:00 Uhr

Zu einem dreisten Rollerdiebstahl kommt es am Samstagabend gegen 22:00 Uhr imKarlsruhe – Einbrecher verletzt sich offenbar bei

Einbruch

Karlsruhe – Ein 27-Jähriger ist in der Nacht auf Sonntag in einen

Gebäudekomplex in der Karlsruher Innenstadt eingebrochen, hat dabei aber nichts

entwenden. Beim Einbruch verletzte er sich jedoch so stark, dass Passanten auf

den Verletzten aufmerksam wurden und die Polizei verständigten.

Nach den bisherigen Erkenntnissen schlug der 27-jährige Verdächtige im Laufe der

Nacht den Glaseinsatz einer Eingangstür zum Erbprinzenhof in der Waldstraße ein

und gelangte hierdurch in den Gebäudekomplex. Innerhalb des Gebäudes versuchte

der Einbrecher zudem die Schaufensterscheibe eines Geschäfts einzuwerfen, das

Glas hielt dem Angriff jedoch stand. Letztlich flüchtete der Täter ohne Beute

aus dem Gebäude.

Nachdem der Einbruch in den Erbprinzenhof bemerkt wurde, konnte bei der

anschließenden Überprüfung des Gebäudes durch die Polizei eine Jacke sowie ein

T-Shirt zusammen mit persönlichen Gegenständen des 27-Jährigen aufgefunden

werden.

Zudem meldeten gegen 05:20 Uhr Passanten eine stark blutende Person im Bereich

des Stephanplatzes. Die alarmierte Polizei traf schließlich auf den

alkoholisierten 27- Jährigen, der mit unbekleidetem Oberkörper unterwegs war und

eine blutende Schnittwunde an der Hand aufwies. Gegenüber den Beamten verhielt

sich der 27- Jährige unkooperativ und wollte keine näheren Angaben dazu machen,

wie er zu seinem Zustand kam. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Mann

schließlich zur Behandlung seiner Verletzung in ein Krankenhaus.

Westring in Mainz Mombach. Der Eigentümer eines 50er Rollers meldet eben diesen

um kurz vor 22 Uhr der Mainzer Polizei als gestohlen. Er hatte das Gefährt zuvor

vor seinem Haus abgestellt.

Auf dem Weg zur Anschrift des Geschädigten, kommt der Funkstreifenbesatzung der

Polizeiinspektion Mainz 2, ein entsprechender Roller mit zwei jugendlichen

Tatverdächtigen entgegen. Da die vordere Abdeckung des Gefährts offensichtlich

aufgebrochen ist, versuchen die Beamten den Roller anzuhalten und die Personen

zu kontrollieren.

Um sich der Kontrolle durch die Polizei zu entziehen, beschleunigt der

Rollerfahrer und flüchtet in ein nahegelegenes Waldstück Richtung BAB 643. Nach

kurzer Verfolgung durch die Polizeistreife kommen Rollerfahrer und Sozius auf

einem sandigen Waldweg zu Fall und flüchten weiter zu Fuß in den Wald.

Die beiden Täter können durch die nacheilenden Beamten nicht mehr eingeholt

werden. Am zurückgelassenen Roller werden Spuren gesichert und er wird im

Anschluss an seinen rechtmäßigen Eigentümer übergeben.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Einbruchsdiebstahl in Erdgeschoss-Wohnung

Mainz – Samstag, 29.08.2020, 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr

Am Samstagnachmittag brechen unbekannte Täter in eine Erdgeschoss-Wohnung eines

Mehrfamilienhauses in der Mainzer Oberstadt ein und entwenden Schmuck im

dreistelligen Bereich. Vermutlich haben sich die Täter über ein gekipptes

Fenster Zutritt zur Wohnung verschafft. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Verkehrsunfall mit einer Verletzten

Mainz – Sonntag, 30.08.2020, 12:50 Uhr bis 14:42 Uhr

Eine 44-jährige Autofahrerin befährt die Schlesische Straße in Fahrtrichtung

Annabergstraße. Ein 72-Jähriger befährt die Weichselstraße in aufsteigende

Richtung. An der Kreuzung zwischen der Schlesischen Straße und der

Weichselstraße missachtet die 44-Jährige die Vorfahrt und fährt auf die

Weichselstraße auf. Im Kreuzungsbereich kommt es zum Zusammenstoß mit dem

72-jährigen Autofahrer. Beide beteiligten Fahrzeuge sind anschließend nicht mehr

fahrtauglich. Die Beifahrerin des 72-Jährigen wird leicht verletzt.

Einbruchsdiebstahl in Gaststätte

Mainz – Freitag, 28.08.2020, 12:00 Uhr bis Samstag, 29.08.2020, 09:00 Uhr

Zwischen Freitagmittag und Samstagmorgen brechen unbekannte Täter in eine

Gaststätte in der Hattenbergstraße ein. Sie öffnen gewaltsam Gitterstäbe sowie

ein Fenster. Im Inneren entwenden sie Geld im niedrigen dreistelligen Bereich

aus einem Geldautomaten. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.

Angriff mit einer Glasflasche

Mainz-Bahnhofplatz – Am frühen Samstagmorgen wurde gegen 05:30 Uhr ein

42-jährer Mann aus Wiesbaden mit einer Glasflasche angegriffen und verletzt. Der

42-Jährige war zunächst in eine verbale Auseinandersetzung mit einer anderen

männlichen Person verwickelt. Im weiteren Verlauf des Streites schlug dieser

Mann mit einer Glasflasche auf den Kopf des Opfers ein. Durch die Schläge

stürzte der 42-Jährige zu Boden. Auch auf dem Boden liegend, ließ der Täter

nicht vom Opfer ab, sondern schlug weiter zu. Der Mann aus Wiesbaden zog sich am

Kopf bzw. dem rechten Unterarm mehrere Schnittverletzungen zu, die ambulant im

Krankenhaus behandelt werden mussten. Noch vor dem Eintreffen der Polizeibeamten

flüchtete der mit weißem T-Shirt bekleidete schwarzhaarige Täter vom Tatort. Die

Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls und diese werden gebeten sich mit der

Polizeiinspektion Mainz 2 (Tel.: 06131-654210 oder pimainz2@polizei.rlp.de)in

Verbindung zu setzen.

Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB63 – Zeugenaufruf

Heidesheim – Am 29.08.2020 gegen 18:24 Uhr kam es auf der BAB63 in

Fahrtrichtung Mainz zwischen der AS Wörrstadt und der AS Saulheim bei KM 13,000

zu einem schweren Verkehrsunfall mit Personenschaden. Die Unfallbeteiligten, ein

70-jährige PKW-Fahrer und ein 20-jähriger Motorradfahrer, befuhren zum obigen

Zeitpunkt den linken Fahrstreifen der zweispurigen BAB63. Aus bis dato

ungeklärten Gründen stürzte der hinter dem Pkw fahrende Motorradfahrer, ohne

dass es zu einer Kollision der beiden beteiligten Kfz kam und erlitt schwere

aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Der schwer verletzte Motorradfahrer

wurde in ein Krankenhaus verbracht. Die BAB63 blieb auf dem o. g.

Streckenabschnitt bis 20:35 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde an der

Anschlussstelle Wörrstadt abgeleitet. Da sich im Rahmen der Unfallaufnahme die

beiden Unfallbeteiligten gegenseitig belasten und es bis dato keine unabhängigen

Zeugenaussagen gibt, bittet die Polizei etwaige Zeugen des Unfalls, sich bei der

Polizeiautobahnstation Heidesheim zu melden.

Krad fährt auf Polizeibeamten zu

Nierstein

Am Freitag den 28.08.2020 befand sich eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Oppenheim um 14:58 Uhr in der Schulstraße, Ecke Ernst-Ludwig-Straße, in Nierstein in einem Einsatz. Der 36-jährige Polizeibeamte bemerkt ein Motorrad, welches aus Richtung der Straße An der Kaiserlinde entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung die Schulstraße in seine Richtung befährt. Um den Fahrer auf sein Fehlverhalten anzusprechen, stellt der Beamte sich mitten auf die Fahrbahn und gibt, als das Krad noch ca. 50-60 m entfernt ist, eindeutige Anhaltezeichen. Der Fahrer beschleunigt hierauf das Motorrad und fährt auf den Beamten zu. Dieser erkennt dies früh genug und muss, um einen Zusammenstoß zu verhindern, auf den Bürgersteig springen. Der Fahrer macht zwar auch noch eine kleine Ausweichbewegung, diese hätte aber einen Zusammenstoß vermutlich nicht verhindert. Der Beamte blieb unverletzt. Da das Kennzeichen abgelesen werden kann, werden entsprechende Ermittlungen eingeleitet. Die Halterin gibt an, dass sie ihr Motorrad, bei der es sich um eine schwarze Kawasaki handelt, über Nacht in Nierstein in der Wörrstädter Straße ungefähr in Höhe der Mozartstraße abgestellt hatte. Den Zündschlüssel habe sie vermutlich, da sie ihn nicht finden konnte, vergessen abzuziehen und ihn somit im Zündschloss stecken lassen. Fast genau dort, wo die Halterin angab das Motorrad abgestellt zu haben, konnten die Beamten das Motorrad auch wieder im Anschluss geparkt und mit steckendem Zündschlüssel auffinden. Gibt es Zeugen, die in der Zeit zwischen dem Abend des 27.08. und dem 28.08., ca. 16:30 Uhr, Angaben zu dem Motorrad oder dem Fahrer machen können? Hinweise hierzu nimmt die Polizei Oppenheim entgegen.

Verkehrsunfallflucht am Ortseingang

Harxheim

Am Freitag, den 28.08.2020, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht am Ortseingang von Harxheim. Auf Grund der Spurenlage vor Ort und den Angaben einer Zeugin hat ein Pkw von Mommenheim aus kommend gegen 13:15 / 13:30 Uhr die L425 in Richtung Harxheim befahren. Dort befindet sich eine Verschwenkung der Straße mit einer Verkehrsinsel in der Mitte. Vermutlich auf Grund überhöhter Geschwindigkeit oder einer sonstigen Ablenkung schaffte die fahrzeugführende Person es nicht der Verschwenkung zu folgen und musste eine Vollbremsung einleiten. Dies reichte jedoch nicht aus und der Pkw fuhr auf die Verkehrsinsel und beschädigte die dort stehende Warnbake. Der Pkw entfernte sich in unbekannte Richtung. Der Sachschaden wird hier auf ca. 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Oppenheim entgegen.

Brand eines Außenspiegels an geparktem Pkw

Oppenheim

Am Samstag, 29.08.2020, in den frühen Morgenstunden gegen 03:10 Uhr bemerkt eine Zeugin einen brennenden Außenspiegel eines geparkten Pkws in der Gartenstraße in Oppenheim. Die Polizei kann mit Hilfe eines Feuerlöschers den brennenden Außenspiegel, noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr, löschen und so größeren Schaden verhindern. Auf Grund der Umstände ist von einer Brandstiftung auszugehen. Der Spiegel wurde komplett beschädigt und eine Schadenshöhe von ca. 500,- Euro wird angenommen. Durch eine Zeugin konnte ein jüngerer Mann, der mit einem Fahrrad wegfuhr, mit der Tat in Verbindung gebracht werden. Weitere Hinweise auf den Täter, nimmt die Polizei in Oppenheim entgegen.

Mainz – Malakoff-Terrasse, 18-Jähriger sorgt für großen Polizeieinsatz

Mainz – Samstag, 29. August 2020, 20:18 Uhr

Bis um sechs Uhr am Sonntagmorgen verbleibt ein 18-jähriger in polizeilichem

Gewahrsam, nachdem er am Samstagabend für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt

hatte.

Der Heranwachsende war am Samstagabend mit sieben weiteren Freunden (18-20 Jahre

alt, alle Kreis Groß-Gerau) am Mainzer Rheinufer in der Nähe des Winterhafens

unterwegs und belästigt dort ein Pärchen (34 & 28 Jahre) aus Wiesbaden, als

diese ihre Fahrräder an einem Fahrradständer anschließen. Aus der Gruppe heraus

werden beide aufs Äußerste beleidigt, der Geschlechtsverkehr sowie körperliche

Gewalt angedroht. Um dem zu entgehen, verlassen die Beiden zügig den Abstellort

und sehen kurze Zeit später den 18-Jähigen mit ihrem eigentlich abgeschlossenen

Fahrrad herumfahren. Darauf angesprochen ergibt sich eine Auseinandersetzung, in

deren Verlauf der Täter das Fahrrad in den Rhein wirft. Eine Streifenbesatzung

erkennt im Vorbeifahren die Situation und kann die Personengruppe aus Hessen

kontrollieren. Dem 18-Jährigen und einer weiteren Person aus der Gruppe gelingt

zunächst die Flucht. Der 18-Jährige kann aber kurz darauf durch weitere

Polizeibeamte gestellt werden. Der hochaggressive Mann greift dabei die

Polzisten an und wehrt sich gegen die Festnahme. Dabei tritt er gegen die

Einsatzkräfte und spuckt diese an. Als er gefesselt auf dem Boden liegt, schlägt

er seinen Kopf mehrmals auf den Boden und fügt sich selbst Verletzungen zu.

Dabei ruft er sexualisierte Beleidigungen gegen die Polizeibeamten aus und droht

Sexualpraktiken mit deren Müttern an.

Um weitere Selbstverletzungen zu verhindern wird sein Kopf (nicht der Hals)

durch einen Polizeibeamten mit einem Knie fixiert. Ein Rettungsdienst untersucht

kurz darauf den stark alkoholisierten (1,28 Promille) 18-Jährigen. Eine weitere

medizinische Behandlung wird nicht notwendig. Während der gesamten Dauer

versuchen seine sechs Begleiter auf die eingesetzten Beamten einzuwirken. Nur

durch die Androhung des DEIG (Distanzelektroimpulsgerät – Taser) und

Abwehrmaßnahmen können diese bis zum Eintreffen weiterer Unterstützungskräfte im

Zaum gehalten werden. Durch Polizeibeamte der Bundespolizei wird später erkannt,

dass diese Gruppe bereits zuvor kontrolliert worden war. Dadurch wird auch der

Name des noch Flüchtigen bekannt. Die gesamte Situation wird zeitweise von über

75 Menschen beobachtet, die jedoch nach Aufforderung ausreichend Abstand halten.

Nach dem Ende der polizeilichen Einsatzmaßnahmen melden sich mehrere Personen

bei der Polizei, die sich als Zeugen zur Verfügung stellen.

Das entwendete Fahrrad wird durch Polizisten aus dem Rhein geborgen und dem

Besitzer übergeben. Es werden Ermittlungsverfahren gegen acht Beschuldigte wegen

Beleidigungen, Fahrraddiebstahl, und Widerstand eingeleitet. Weitere rechtliche

Prüfungen dauern an. Das Smartphone eines Beschuldigten aus der Gruppe wird

sichergestellt, weil es Aufzeichnungen der Situation enthält. Die

Einsatzmaßnahmen werden durch Bodycams aufgezeichnet.

Um dauerhafte Störungen der friedlich am Rheinufer verweilenden Menschen zu

unterbinden, prüft die Polizei Mainz regelmäßig, ob einzelnen Personen

Aufenthalts- und Betretungsverbote ausgesprochen werden können. Auch in diesem

Fall erfolgt eine Prüfung durch das Rechtsreferat im Polizeipräsidium Mainz.

Spielende Kinder im Gleis im Bahnhof Mainz-Mombach

Mainz – Am Nachmittag des 29. August 2020 wurde die

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern informiert, dass sich im Bahnhof

Mainz-Mombach Kinder im Gleis aufhalten sollten.

Die Bundespolizei sperrte daraufhin die Gleise und erreichte mit zwei Streifen

den Bahnhof. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass drei Kinder im Alter von

sieben und acht Jahren im Bahnhof in die Gleise gesprungen sind und nach

Zeugenaussagen Gegenstände auf den Gleiskopf gelegt haben. Zwei vor Ort

befindliche Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren, sprachen die Kinder an,

damit sie den Gleisbereich verlassen, dem kamen die Kinder nach. Kurze Zeit

später sprangen diese erneut in den Gleisbereich als sich ein Zug näherte. Die

Jugendlichen konnten durch Zeichen dem Zugführer des herannahenden Zuges zum

Anhalten bewegen. Dadurch konnte ein Unfall mit den Kindern im Gleis verhindert

werden. Zwei der drei weinenden Kinder wurden von den Bundespolizisten in Obhut

genommen und den Erziehungsberechtigten übergeben, das Dritte Kind ist vor

Schreck nach Hause geflüchtet. Der Junge kam später mit seiner Mutter zum

Bahnhof um den Sachverhalt aufzuklären. Zum Glück wurde niemand verletzt, es

entstanden diverse Verspätungen aufgrund der Sperrung der Gleise.

Die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern bittet aus diesem aktuellen Anlass

alle Eltern, die (Lebens-) Gefahren die in einem Bahnhof und an Gleisbereichen

entstehen, mit ihren Kindern, eindringlich und anschaulich zu erörtern.

Entsprechendes Informationsmaterial kann auf der Internetseite der Bundespolizei

heruntergeladen werden.