Neustadt: Sprachförderung für Kinder braucht Unterstützung

Neustadt an der Weinstraße – Die Stadt Neustadt führt in allen Kitas an mehreren Tagen pro Woche Sprachförderung für Kinder durch. Sie ist gedacht für alle, die noch Unterstützung in der deutschen Sprache vor ihrem ersten Schultag benötigen. Derzeit sind 19 Förderkräfte in der Stadt und den Ortsteilen im Einsatz.

Für eine Kita in Branchweiler wird aktuell eine qualifizierte Person gesucht, genauer gesagt für zwei Gruppen ab dem Förderjahr 2020/21. Organisatorische und pädagogische Betreuung ist gegeben. Interessenten erwartet ein freundliches und aufgeschlossenes Team.

Mehr Infos bei Dorothea Tomaschko, Tel: 06321/855-1569 oder dorothea.tomaschko@neustadt.eu.