CoVLAB: Testphase in den Justizvollzugsanstalten Mannheim und Bruchsal erfolgreich abgeschlossen

Mannheim / Karlsruhe / Stuttgart – Die von der Baden-Württemberg Stiftung gemeinsam mit den medizinisch-diagnostischen Instituten an der Universitätsmedizin Mannheim entwickelte mobile Corona-Teststation CoVLAB hat ihre wichtige Testphase abgeschlossen und kann nun in den Regeleinsatzbetrieb starten. Seit der Eröffnung Ende Juli kam das CoVLAB in den Justizvollzugsanstalten Mannheim und Bruchsal zum Einsatz, in denen insgesamt 242 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freiwillig auf akute Infektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus getestet wurden.

Minister der Justiz und für Europa Guido Wolf sagte: „Das CoVLAB Baden-Württemberg hat seinen ersten Praxistest erfolgreich bestanden. Wir freuen uns, dass alle Testergebnisse negativ waren. Die mobile Corona-Teststation wird nun in den Regeleinsatzbetrieb starten und den Bediensteten in den Justizvollzugsanstalten im Land die Möglichkeit geben, sich schnell und direkt vor Ort testen zu lassen.“

Unter hohem Medieninteresse war das einzigartige, speziell für die SARS-CoV-2-Diagnostik entwickelte Konzept vorgestellt worden. Das CoVLAB kann nun potenziell gefährdete Brennpunkte in ganz Baden-Württemberg ansteuern und dort Reihentests auf eine Infektion mit SARS-CoV-2 durchführen. In Kooperation mit dem Ministerium der Justiz und für Europa wird das mobile Testlabor, wie berichtet, an den Justizvollzugsanstalten im Land eingesetzt.

Hintergrundinformationen:

CoVLAB Baden-Württemberg ist eine mobile Corona-Teststation, die aus einem Modul zur Probenentnahme und einem Sicherheitslabor besteht. Das Projekt wurde speziell für Testungen auf eine SARS-CoV-2-Infektion entwickelt. Das Labor ist in ein 40-Tonner-Sattelaufliegerfahrzeug integriert und kann daher schnell und flexibel dort zum Einsatz kommen, wo der größte Bedarf an Testungen besteht. Das Labor entspricht Schutzstufe 2 der deutschen Biostoffverordnung und ermöglicht es, vor Ort mehrere hundert Personen an einem Tag zu testen. Von der Probenentnahme bis zur Laboranalyse sind es nur ein paar Schritte. Das spart Zeit, vermeidet Transporte und erhöht die Proben- und Ergebnisqualität deutlich.

Weitere Informationen zum Projekt unter www.covlab.de.