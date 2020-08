Bedrohung mit Schreckschusswaffe – Geschädigte gesucht

Lambsheim (ots) – Am 16.08.2020 gegen 19.35 Uhr, kommt es am Lambsheimer Nachtweideweiher zu einer Situation, wonach die beiden bislang unbekannten Geschädigten von einem 44-jährigen Mann aus Bad Dürkheim mit einer Schreckschusswaffe bedroht wurden. Der Beschuldigte konnte noch vor Ort angetroffen werden, auch die Schreckschusswaffe konnte bei ihm festgestellt und durch die Polizeibeamten sichergestellt werden.

Die beiden Geschädigten meldeten dies dem Sicherheitspersonal, entfernten sich jedoch vor Eintreffen der Polizeibeamten. Die beiden Geschädigten werden gebeten, sich bei der Polizei in Frankenthal oder Polizeiwache Maxdorf zu melden. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Tödlicher Badeunfall im Marxweiher

Waldsee (ots) – Aus bislang ungeklärten Gründen kam es am Samstagnachmittag 15.08.2020 gegen 14:00 Uhr, zu einem Badeunfall. Ein 17-jähriger Ludwigshafener war im Marxweiher bei Waldsee, aus derzeit nicht geklärten Umständen beim Baden untergegangen. Der 17-Jährige konnte durch einen anderen Badegast geborgen werden.

Reanimationsversuche des Rettungsdienstes blieben jedoch erfolglos. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Unglücksfalls wurden aufgenommen. Insbesondere wird eine Obduktion des 17-Jährigen stattfinden. Hinweise auf ein Verschulden Dritter liegen derzeit nicht vor.

Verkehrsunfallflucht

Harthausen (ots) – Zwischen Samstag 15.08. und Sonntag 16.08., kam es in der Speyerer Straße in Harthausen zu einer Verkehrsunfallflucht zum Nachteil eines dort am Fahrbahnrand parkenden Mercedes E230. Der dort zwischen den Einmündungen Johannesstraße und Zwerchgasse abgestellten Pkw wurde vermutlich durch einen vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmer an dem zur Fahrbahn zeigenden Heck der Fahrerseite beschädigt.

Der hierdurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.000 EUR. Die Polizei sucht Anwohner / Zeugen, die Hinweise zu dem derzeit unbekannten Unfallverursacher machen können. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter 06232-1370 oder pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Betrunkener Fahrradfahrer

Dannstadt-Schauernheim (ots) – Am Samstagabend 15.08.2020 gegen 22:00 Uhr, teilt ein Zeuge einen vermutlich betrunkenen Fahrradfahrer mit. Der besagte Radfahrer, ein 39-jähriger Mann, konnte aufgrund der Angaben des Zeugen in der Kurpfalzstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei konnte bereits Alkoholgeruch bei dem Radfahrer wahrgenommen werden.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,11 Promille. Der Mann musste die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Das Fahrrad wurde präventiv sichergestellt. Den Radfahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Da der 39-Jährige über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wurde eine Sicherheitsleistung erhoben.

Geschwindigkeitskontrollen der Polizei

Mutterstadt (ots) – Am Samstagvormittag 15.08.2020 zwischen 09:20 und 10:20 Uhr, wurde seitens der Polizeiinspektion Schifferstadt eine Laserkontrolle in der Schifferstadter Straße durchgeführt.

Dreizehn Fahrzeugführer haben die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h überschritten. Der “Schnellste” ist mit 52 km/h gemessen worden. Nach Abzug der Toleranz zieht dies eine Verwarnung in Höhe von 35 Euro nach sich.