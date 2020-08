89-Jährige umarmt und bestohlen

Ludwigshafen (ots) – Einer 89-Jährigen aus Ludwigshafen-Süd wurde am 16.08.2020 gegen 10:30 Uhr, in der Lisztstraße ihre Armbanduhr gestohlen. Eine unbekannte Frau war auf sie zugekommen, sprach sie an und umarmte sie unvermittelt. Danach verschwand die Unbekannte sofort wieder. Erst kurz nach diesem Vorfall musste die 89-Jährige das Fehlen ihrer Uhr feststellen.

Die Täterin konnte wie folgt beschrieben werden:

Etwa 30 Jahre alt, braune Haare. Zum Zeitpunkt der Tat trug sie ein helles Oberteil und hatte ihre Haare zu einem Dutt geschlossen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

32-Jährige leistet Widerstand

Ludwigshafen (ots) . Am Samstagabend 16.08.2020 gegen 20:30 Uhr wurde die Polizei Ludwigshafen zu einer Körperverletzung in der Valentin-Bauer-Straße gerufen. Bei der Sachverhaltsaufnahme griff eine 32-jährige Ludwigshafenerin eine Polizeibeamtin an. Die 32-Jährige sollte aus diesem Grund gefesselt werden.

Hiergegen wehrte sie sich erheblich. Auch nach Androhung des Distanz-Elektroimpulsgerätes (DEIG), wehrte die Frau sich derart, dass sie nicht gefesselt werden konnte. Erst nachdem das Distanz-Elektroimpulsgerät eingesetzt wurde, konnte die 32-Jährige gefesselt werden. Die Frau war stark alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,87 Promille. Zur Feststellung der Schuldfähigkeit wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Durch die Widerstandshandlung wurde niemand verletzt.

Altkleidercontainer in Brand gesetzt

Ludwigshafen (ots) – Ein brennender Altkleidercontainer wurde am 17.08.2020, gegen 01:20 Uhr, in der Prälat-Caire-Straße gemeldet. Ersten Erkenntnissen zu Folge wurde brennendes Material in den Einwurfschacht geworfen und hierdurch der Brand ausgelöst. Am Container entstand ein Totalschaden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Roller beschädigt und abgehauen

Ludwigshafen-Pfingstweide (ots) – Eine bislang unbekannte Person beschädigte am 16.08.2020 im Muldenweg mit ihrem Auto den Roller eines 28-Jährigen. Ersten Erkenntnissen zu Folge touchierte sie beim Rangieren das motorisierte Zweirad, sodass dieses umfiel. Es entstanden diverse Schäden, u.a. brach die Gepäckbox des Rollers ab.

Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise auf den oder die Autofahrer*in geben kann, wird gebeten sich an die an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu wenden.

Kellerbrand in Hochhaus

Feuerwehr Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots)-(SB) – Am 17.08.2020 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 15.06 Uhr zu einem Kellerbrand in der Bertolt-Brecht-Straße Stadtteil Oggersheim alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr war eine Rauchentwicklung aus dem Kellerbereich wahrnehmbar. Zwei Trupps der Feuerwehr bekämpften mit 2 Rohren den Brand im Kellergeschoss. Das Feuer war um 15.38 Uhr gelöscht.

Vor Ort mussten noch umfangreiche Entrauchungsmaßnahmen eingeleitet werden. Der Einsatz war um 16.45 Uhr beendet. Im Einsatz war die Feuerwehr Ludwigshafen mit 7 Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften, der Stördienst TWL Gas und Strom, der Rettungsdienst sowie die Polizei.

Einbruchsversuch in Gudrunstraße

Ludwigshafen (ots) – Zwischen dem 10.08.2020, 18 Uhr, und dem 16.08.2020, 14 Uhr, versuchten Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Gudrunstraße einzudringen. Die Eingangstür wurde durch den Einbruchsversuch beschädigt, konnte jedoch nicht geöffnet werden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.