Esthal: Kerwe-Grußwort 2020 des Bürgermeisters

Esthal – Die Gemeinde Esthal bietet im Jahr 2020 die Kerwe „von dehäm“ an. Bürgermeister Gernot Kuhn wendet sich an die Bürgerinnen und Bürger per Grußwort.

Liebe Esthalerinnen und Esthaler und Einwohner der Annexen Erfenstein, Breitenstein und Sattelmühle, liebe Freunde der Eschdler Kerwe,

unsere “Eschdler Kerwe“ steht wieder vor der Tür, immer am Sonntag nach Maria Himmelfahrt, aber dieses Mal ist alles anders! Ein neues Virus hält die Welt derzeit fest im Griff, wodurch Dorffeste wie unsere Kerwe ein zu hohes Ansteckungsrisiko darstellen würden, sitzt oder steht man doch auf engstem Raum und trinkt oft in geselliger Runde aus dem gleichen Schoppeglas und dergleichen.

“Do hälft kää Gezeeder und Gejäämer, unser Kerwe is im Ämer!“ Aber wir machen das Beste daraus und bieten, wie viele anderen Gemeinden auch, was für die Kerwe vun dehäm an. Man konnte im Vorfeld “Die Eschdler Kerwe is im Ämer“ Ämer bestellen in verschiedenen Ausführungen von ASV und Musikverein Esthal, verschiedene Schnäges-Dudde über Gary Ehresmann und den Kerweklassiker Russische Eier vom ASV zum Abholen am Kerwesonntag. Auch ein eigenes Kerwe-Schoppeglas haben Tina Defaux und Stefanie Cordes entworfen, das ebenfalls bestellt werden konnte und noch erworben werden kann, solange der Vorrat reicht. Wir haben eine überwältigende Menge an Bestellungen bekommen und freuen uns über den großen Zuspruch und die Unterstützung auch über Esthal und seine Annexen hinaus.

Über die Kerwetage selbst werden wir auch das ein oder andere bieten, was die aktuelle Situation eben zulässt. Am Samstag (15.08.2020) werden die bestellten Ämer, Gläser und Schnäges-Dudde ausgefahren, am Abend kümmern sich dann Dorfjugend und Feuerwehr gemeinsam als fahrende Musikanten um etwas Kerwestimmung in den Straßen und Gassen.

Am Sonntag wird es eine “Kerweredd“ online geben, die bestellten Russischen Eier können von 11.30 bis 13.30 Uhr beim ASV am Hintereingang der Turnhalle abgeholt werden, die KFD bietet von 12.30 bis 14.30 Uhr Kuchen zum Mitnehmen im Bürgerhaus an und vor dem Bürgerhaus wird “Horsch´s Zuckerhütte“ von ca. 11 bis 16 Uhr stehen und Kerwe-Süßigkeiten anbieten. Bitte parken Sie für die Abholungen geordnet unten auf dem Schulhof und halten Sie die Feuerwehrzufahrt frei. Das Parken oben an der Turnhalle bringt nichts, da sie beim Abholen der Russischen Eier im Einbahnstraßenverkehr durch das Schulhaus unten auf den Schulhof geleitet werden.

Am Samstag und Sonntag öffnet der ASV Esthal auf dem Sportgelände seinen Biergarten und auch Gary´s Crêpestand wird dort sein. Das Kloster Esthal bietet am Kerwe-Sonntag ein Mittagsbuffet an mit anschließendem Kaffee und Kuchen. Um telefonische Voranmeldung wird gebeten.

Auch ein Kerwequeen-Wettkampf findet statt. Bis Freitag, 14.08.2020, können sich noch Kandidatinnen bei einem der Vorstandsmitglieder der Dorfjugend für die Wahl anmelden und erfahren dann Näheres zum Wettkampf.

Am Kerwedienstag wird es eine Kerwebeerdigung online geben und vielleicht gibt es auch über die Kerwetage noch die ein oder andere Überraschung.

Ich bitte alle Mitbürgerinnen und Mitbürger auch ihren Teil zu unserem höchsten Fest beizutragen, indem sie die Kerwe vun dehäm feiern und jetzt erst recht das Dorf schmücken, die Fahnen hissen und die Gass kehren. Es sind übrigens auch neue Gemeindefahnen angekommen, die über mich erworben werden können.

Ich wünsche Ihnen allen auch im Namen meiner Beigeordneten Bernd Paulig und Gabriele Kaiser und des gesamten Kerwekomitees vergnügliche Kerwetage dehäm und machen Sie das Beste daraus!

Ihr Ortsbürgermeister

Gernot Kuhn