Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Bereich Offenbach

Zeugen nach versuchtem Tötungsdelikt bitte melden! – Offenbach

(mm) Das Kommissariat 11 bittet Zeugen, sich auf der Kripo-Hotline 069 8098-1234 zu melden, die am Samstag, 3.25 Uhr, eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Bereich Berliner Straße/Ecke Kleiner Biergrund mitbekommen haben. Ein 41-Jähriger war im Zuge des Streites von einem etwa 20 Jahre alten Unbekannten, der mit einem weißem T-Shirt und einer dunklen Jogginghose bekleidet war, mit einem Messer im Brustbereich und an den Armen verletzt worden. Der Verletzte musste anschließend im Klinikum operiert worden. Der Täter, der möglicherweise mit Vornamen „Valentin“ heißt, ist anschließend in Richtung Marktplatz geflüchtet und wird von der Polizei gesucht.

Mann wehrt sich bei Polizeikontrolle – Offenbach am Main

(as) Ein 39-jähriger Mann aus Darmstadt verstieß am Samstagabend gegen das aufgrund hoher Corona-Zahlen beschlossene „Picknick-Verbot“ in Offenbach. Gegen 20 Uhr wurde der Mann zusammen mit weiteren Personen beim Picknick im Leonhard-Eißnert-Park durch Streifenbeamte angetroffen. Im Rahmen der Kontrolle verweigerte er die Herausgabe von Ausweisdokumenten und die Angabe seiner Personalien. Um seine Identität herauszufinden, wollten die Beamten ihn mit auf das Revier nehmen. Dagegen widersetzte er sich. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach dem Einsatz von Pfefferspray konnte die Lage unter Kontrolle gebracht werden. Er wurde vorläufig festgenommen werden. Eine Strafanzeige wegen Widerstands wurde gefertigt. Der Verstoß gegen das Picknick-Verbot wurde an die Stadt Offenbach weitergeleitet.

Rotlicht-Verstöße auf der Autobahn – Obertshausen, A 3

(mm) Eine Schilderbrücke über der Autobahn zeigt den Verkehrsteilnehmern Hinweise an, wie sie sich auf den nachfolgenden Autobahnkilometern verhalten sollen. Es werden zum Beispiel Geschwindigkeitsbegrenzungen, Überholverbot oder Fahrstreifenwechsel angezeigt. So auch auf dem Streckenabschnitt der Autobahn 3 in Fahrtrichtung Köln. Hier war am Freitag, gegen 19.15 Uhr, die linke Fahrspur aufgrund eines Unfalls gesperrt. Damit niemand mehr auf diesem Fahrstreifen weiterfährt, wurden rechtzeitig rot gekreuzte Schrägbalken auf der Schilderbrücke angezeigt. Kurzum, dieser Fahrstreifen durfte nicht mehr befahren werden. Ein Nichtbefolgen ist einer Rotlichtfahrt an einer Ampel gleichzusetzen. Die Polizei musste bedauerlicherweise feststellen, dass innerhalb von nur 17 Minuten 45 Fahrzeugführer trotz der rot gekreuzten Schrägbalken auf der linken Fahrspur weiterfuhren. Die Fahrer müssen nun mit einem Bußgeld von 90 Euro rechnen und einem Punkt.

Radfahrer schwer verletzt – Dreieich

(as) Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagmittag ereignete, Zeugen. Gegen 13.15 Uhr befuhr ein 53-Jähriger aus Neu-Isenburg den Radweg an der Leopoldschneise in Richtung Dreieich. Ein bislang unbekannter Radfahrer befuhr den Radweg entgegengesetzt in Richtung Neu-Isenburg. Aufgrund ungeklärter Tatsachen, kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Radfahrer. Der Neu-Isenburger wurde dabei schwer am Kopf verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Der andere Radfahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen und sich um den Verletzten zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von circa 150 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte telefonisch bei der Verkehrsunfallfluchtgruppe unter 06183 91155-0.

Scheibe kaputt – Dreieich/Buchschlag

(as) Unbekannte beschossen Freitagabend, gegen 22.45 Uhr, vermutlich mit einer „Zwille“ eine Glasscheibe des Balkons eines Bewohners im Jägerweg. Die Scheibe brach dadurch. Möglicherweise handelte es sich bei den Tätern um eine Gruppe Jugendlicher. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06102 2902-0.

Mann verletzt sich beim Klippenspringen am Bein – Mühlheim am Main

(as) Ein 23-Jähriger Mann aus Limeshain/Rommelhausen hat sich offensichtlich am Samstagnachmittag, gegen 17 Uhr, nach einem Sprung in einen See im Naherholungsgebiets das Bein gebrochen, nachdem er auf einen Stein aufgeschlagen war. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang ausdrücklich davor, in Gewässer zu springen, ohne deren Tiefe und Beschaffenheit zu kennen. Weiterhin appelliert die Polizei, nur freigegebene Gewässer zum Schwimmen aufzusuchen.

Bereich Main-Kinzig

Zweite Auflage der Berufsinformationsveranstaltung „Polizei4you“ – Hanau – Noch wenige Restplätze frei!

(tl) Am letzten Ferienwochenende noch nichts vor? Wer diese Frage mit „Ja“ beantworten kann und in dem Zusammenhang auch noch nach seinem zukünftigen Arbeitsplatz sucht, der sollte sich den 15. August 2020 vormerken. Denn an diesem Tag bietet das Polizeipräsidium Südosthessen für potentielle Bewerberinnen und Bewerber von 10 bis 15 Uhr in Hanau die 2. Auflage der Berufsinformationsveranstaltung „Polizei4you – Ein Tag nur für Dich!“ an. Die Veranstaltung richtet sich an all diejenigen, die sich für ein Studium und eine spätere Tätigkeit bei der hessischen Polizei interessieren. Denn bei der Berufswahl sind viele auf der Suche nach einem vielfältigen, abwechslungsreichen und derzeit auch sicherem Arbeitsplatz – und spannend sollte dieser natürlich auch noch sein. All das findet man bei der Polizei Hessen. Wer sich davon selbst überzeugen möchte, hat am letzten Feriensamstag die Gelegenheit dazu

Die Teilnehmer erhalten dabei viele Einblicke in unterschiedliche Berufsbereiche, unter anderem zeigen Streifenpolizisten ihre Ausrüstung und veranschaulichen wie man Dokumente auf Fälschungsmerkmale hin überprüft. Ferner demonstriert die Kriminalpolizei Spurensicherungstechniken und auch der Verkehrsdienst zeigt beispielsweise, wie man Geschwindigkeitsmesskontrollen mit dem Lasergerät durchführt. Außerdem können die Teilnehmer ein Durchsuchungsszenario durchspielen und erfahren, wie es sich anfühlt mit einer (Übungs-)Waffe umzugehen.

Anmelden können sich all diejenigen, die die allgemeinen Einstellungsvoraussetzungen der Polizei Hessen bereits erfüllen bzw. zeitnah anstreben. In letzterem Fall sollte man insbesondere bereits die gymnasiale Oberstufe besuchen. Momentan sind noch Plätze verfügbar.

Die Veranstaltung findet aufgrund der aktuellen Situation unter entsprechenden Sicherheits- und Hygienevorkehrungen statt. Weitere Informationen zur Anmeldung findet man auf unserer Homepage unter https://k.polizei.hessen.de/954075490

Unbekannte verkratzen Auto – Hanau

(as) Im Zeitraum von Samstag 22.30 Uhr bis Sonntagmittag 13.30 Uhr verkratzen Unbekannte einen schwarzen Mini Cooper Cabrio, welcher in der Brandenburgstraße in Steinheim in Höhe der Hausnummer 18 abgestellt war. Der Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Großauheim unter der Rufnummer 06181 9597-0 entgegen.

Ein Schwerverletzter und drei Leichtverletzte nach Frontalzusammenstoß zweier Pkw – Erlensee

(tl) Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am vergangenen Freitag auf der Landstraße 3268 zwischen Niederrodenbach und Erlensee-Rückingen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei geriet ein 58 Jahre alter Fahrzeugführer aus Frankfurt um kurz nach 15 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte mit seinem VW-Sharan frontal mit einem, mit drei Personen besetzten Mitsubishi Eclipse zusammen, welcher sich daraufhin mehrfach überschlug. Durch den Zusammenstoß wurde der mutmaßliche Unfallverursacher schwer verletzt. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Zur Klärung der genauen Unfallursache sowie des -hergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Ferner wurde bei beiden Fahrzeugführern eine Blutentnahme durchgeführt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf schätzungsweise 20.000 Euro. Die Landstraße musste für die Dauer der Rettungsmaßnahmen sowie für die Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Zeugen, die sich noch nicht mit der Polizei in Verbindung gesetzt haben, rufen bitte die Polizeistation Hanau II unter der Rufnummer 06181 9010-0 an.

Motorradfahrer leicht verletzt – Nidderau/Ostheim

(as) Ein 20-Jähriger Motorradfahrer fuhr hinter einem Auto die Vorderstraße in Fahrtrichtung Hammersbach. Kurz vor der Einmündung Limesstraße setzte der bislang unbekannte Autofahrer seinen Blinker nach links, bremste unvermittelt stark ab und bog nach links in die Limesstraße ein. Der Biker musste eine Vollbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Er kam dabei zu Fall und verletzte sich bei dem Bremsmanöver leicht. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Laut Zeugenaussagen soll es sich um ein graues Auto gehandelt haben. Zeugenhinweise nimmt die Verkehrsunfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegen.

Zwei Verletzte nach Kollision mit Baum – Gründau/Roth

(as) Freitagmittag, gegen 13.20 Uhr, befuhr ein 31-Jähriger aus Gründau mit seinem grauem Opel Zafira die Landesstraße 3333 aus Gründau-Lieblos kommend in Richtung Gelnhausen- Roth. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Mann wohl während der Fahrt von einer Wespe gestochen. Daraufhin kam er rechts von der Straße ab, überfuhr ein Verkehrszeichen und prallte frontal gegen einen Baum. Der Fahrer und das im Auto befindliche eineinhalbjährige Kind wurden durch den Aufprall verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Pkw wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5.500 Euro.

Unbekannte beschädigten mehrere Fahrzeuge – Gründau/Lieblos

(as) Zwei Männer und eine Frau beschädigten am Freitag, gegen 23.50 Uhr, die Seiten- und Windschutzscheiben von vier auf dem Parkplatz eines Sportgeschäftes in der Rudolf-Walther-Straße 4 abgestellten Autos. Danach flüchtete das Trio in unbekannte Richtung. Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0.