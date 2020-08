Landau: Die Polizei-News

Katze angefahren und liegen gelassen

Landau (ots) – Eine Hauskatze angefahren und liegen gelassen hat am Sonntagmittag 09.08.2020 gegen 13:00 Uhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer. Diese wurde auf der Straße liegend von einer Passantin gemeldet, was unverzüglich bei hiesiger Dienststelle mitgeteilt wurde. Unmittelbar danach verendete das Tier. Vor Ort konnte das Tier der zufällig erschienenen Tierhalterin übergeben werden. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz gegen den bislang unbekannten Fahrzeugführer.

Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341 287-0, oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de, entgegen.

Entenfamilie auf Wanderschaft

Landau (ots) – Zum Wochenendausflug auf der Queichheimer Brücke stadteinwärts war am Samstagmorgen gegen 08:30 Uhr eine sechsköpfige Entenfamilie unterwegs. Verkehrsteilnehmer meldeten bei der Polizei Landau, dass die Tiere zwar vorschriftsgemäß auf dem Gehweg marschierten, man sich dennoch Sorgen über deren Sicherheit mache. Durch die eingesetzten Beamten wurde die Großfamilie auf sicheres Terrain begleitet.

Medizinischer Notfall führt zu Verfolgungsfahrt

Landau/Wörth/B65 (ots) – Am Samstagabend 08.08.2020 gegen 19:30 Uhr gingen bei der PI Edenkoben mehrere Mitteilungen über einen stark Schlangenlinien fahrenden Transporter auf der BAB 65 von Landau kommend in Fahrtrichtung Karlsruhe ein. In Höhe der Anschlussstelle Rohrbach konnte der Transporter durch die Streife festgestellt und die Fahrweise bestätigt werden. Daraufhin wurden dem Fahrer, ein 49-jähriger Mann aus dem Raum Landau, entsprechende Anhaltezeichen gegeben, welche dieser jedoch missachtete.

Im weiteren Verlauf touchierte der Fahrer die Mittelschutzplanke und beschädigte diese. An der Anschlussstelle Hagenbach verließ der Fahrer die Autobahn und kam beim Befahren des dortigen Kreisverkehrs von der Fahrbahn ab. Bei dem verunfallten Fahrer konnte starker Unterzucker als Ursache für seine Fahrweise ausgemacht werden. Dieser hatte nach eigenen Angaben einen Blackout und könne sich an nichts erinnern.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest verlief negativ. Der Fahrer wurde im Anschluss durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur Beobachtung verbracht, wo der medizinische Notfall als Ursache bestätigt wurde.

Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und der Führerschein sichergestellt.

Betrunken mit dem Fahrrad gestürzt

Landau-Queichheim (ots) – Betrunken mit seinem Fahrrad unterwegs war am Samstagmorgen 08.08.2020 gegen 00:15 Uhr ein 28-jähriger Mann aus dem Raum Germersheim. Im Bereich der Kraftgasse in Landau übersah er einen Poller am Ende des Radwegs, kollidierte mit diesem und zog sich leichte Verletzungen nach einem Sturz zu.

Dem Radler wurde nach medizinischer Erstversorgung im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Nach ambulanter Behandlung konnte er das Krankenhaus wieder verlassen.

Unter Cannabiseinfluss mit dem E-Scooter unterwegs

Landau (ots) – Mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz muss ein 19-jähriger Landauer rechnen, der am Freitagnacht 07.08.2020 im Bereich des Hauptbahnhofs in Landau einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Nicht genug, dass am Fahrzeug keine Kennzeichen angebracht waren, räumte der 19-Jährige zudem ein regelmäßig Cannabis zu konsumieren. Nach einem positiv ausgefallenen Drogenvortest wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

PKW-Aufbruch

Landau-Queichheim (ots) – Einen Schaden von etwa 1.500 Euro verursachte ein bislang unbekannter Täter am Sonntagmorgen gegen 02:00 Uhr im Bereich der Queichheimer Hauptstraße in Landau. Mittels eines Werkzeugs wurde die vordere Tür eines geparkten PKWs aufgehebelt und diverse Gegenstände aus dem Fahrzeuginnenraum entwendet.

Einbruchsdiebstahl in Geschäftsräume

Landau (ots) – In der Nacht zwischen dem 06.08.2020 und 07.08.2020 verschafften bislang unbekannte Täter unberechtigt Zutritt in die Geschäftsräume des Seniorenheims Bethesda in Landau. Das genaue Diebesgut kann derzeit noch nicht beziffert werden. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Alleinunfall unter Alkoholeinfluss

Landau (ots) – Alkoholbedingt zu Fall kam ein 51-jährige Radfahrer aus Landau im Bereich des Hauptbahnhofs. Dieser befuhr am Sonntagmorgen gegen 01:00 Uhr die Maximilianstraße in Richtung des Hauptbahnhofs und stürzte ohne Fremdeinwirkung auf gerade Strecke. Hierbei verletzte er sich leicht am rechten Knie.

Während der Unfallaufnahme konnte beim Fahrradfahrer ein Atemalkoholwert von 1,75 Promille festgestellt werden, weswegen ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.