Frankfurt: Wertsachen geraubt

Frankfurt-Berg (ots)-(dr) – Mehrere jugendliche Täter haben am Samstag 08.08.2020 gegen 03:15 Uhr, einen 18-Jährigen im Stadtteil Frankfurt Berg ausgeraubt und verletzt. Der Geschädigte hielt sich zur genannten Zeit mit einem Bekannten vor einer Bar im Berkersheimer Weg auf und kam dort mit einer ihm unbekannten Gruppe ins Gespräch. Zusammen konsumierten sie Alkohol. Im weiteren Verlauf unterhielt sich der Bekannte des Geschädigten in türkischer Sprache mit der Gruppe. Unvermittelt sei dieser jedoch aufgesprungen und geflüchtet.

Der 18-Jährige versuchte daraufhin ebenfalls die Flucht zu ergreifen. Die Gruppe holte ihn jedoch ein und hielt ihn fest. Einer aus der Gruppe sprühte ihm dann Pfefferspray ins Gesicht, ein Weiterer schlug ihn mit einer Glasflasche auf den Kopf. Während er weiter mit Faustschlägen und Tritten attackiert wurde, klaute ihm einer der Angreifer das Handy und das Portemonnaie. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Der leicht verletzte 18-Jährige kam zur weiteren medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Täterbeschreibung:

Die überwiegend jugendlichen Täter, 5-8 Personen, sollen zwischen 17 und 22 Jahre alt gewesen sein und ein südländisches Erscheinungsbild haben.

In diesem Zusammenhang bittet die Kriminalpolizei Zeugen, welche Angaben zu dem Sachverhalt und / oder den Tätern machen können, sich unter der Rufnummer 069 / 755 – 51499 zu melden.

Frankfurt-Riederwald: Mülltonnen angezündet

Frankfurt (ots)-(dr) Am Samstag 08.08.2020,zwischen 03:10 Uhr und 03:45 Uhr, setzten bislang unbekannte Täter im Riederwald acht Mülltonnen in Brand. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Feuerwehr und Polizei waren gleich an mehreren Brandorten im Einsatz. Die in der Max-Hirsch-Straße, Rümelinstraße und Rodbertusstraße abgestellten Mülltonnen brannten zum Teil komplett aus. In einem Fall wurde durch das Feuer eine Hecke in Mitleidenschaft gezogen. Diese grenzte direkt an eine brennende Mülltonne an. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat in der Sache die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche Angaben zu dem /den Täter(n) machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 – 51599 in Verbindung zu setzen.

Frankfurt: Dieb nach Wohnungseinbruch festgenommen

Frankfurt-Eschersheim (ots)-(dr) – In der Nacht von Freitag 07.08.2020 auf Samstag nahmen Beamte des 12. Reviers einen 38-jährigen Mann fest, der zuvor in eine Wohnung eingebrochen war. Zunächst meldete ein Zeuge gegen 23:30 Uhr eine verdächtige Person auf einem Baugerüst eines in der Eschersheimer Landstraße gelegenen Mehrfamilienhauses. Mehrere Streifen begaben sich daraufhin umgehend zu der Örtlichkeit.

Als die Beamten eintrafen, sahen sie, wie die verdächtige Person aus dem Innenhof des Grundstücks flüchtete, was dieser allerdings nicht viel nützte. Der Flüchtige, ein 38-jähriger Mann, konnte schon kurz darauf gestellt und festgenommen werden. Bei der Durchsuchung seiner Sachen fanden die Beamten Bargeld und elektronische Geräte auf, welcher dieser offenbar aus einer Wohnung des Mehrfamilienhauses gestohlen hatte. Nachdem bei dem Tatverdächtigen die Handschellen klickten kam er in eine Haftzelle des Polizeipräsidiums.

Frankfurt: Senior stellt Sprinter-Dieb

Frankfurt-Griesheim (ots)-(dr) – Am Freitagnachmittag 07.08.2020 gegen 15:00 Uhr, gelang es einem 63-jährigen Mann im Stadtteil Griesheim einen Transporter zu stehlen. Ein Senior nahm mit einem Fahrrad die Verfolgung des Mannes auf und stellte diesen am Ende seiner Fahrt. Die Polizei konnte den Dieb festnehmen.

Zur genannten Zeit befanden sich Beamte des 16. Polizeireviers in der Alten Falterstraße, als diese von einem 72-jährigen Radfahrer angesprochen wurden. Dieser hatte es eilig und machte die Streife auf einen kurz zuvor stattgefundenen Diebstahl eines Transporters aufmerksam. Der Senior berichtete, dass er soeben in unmittelbarer Nähe, in der Schöffenstraße, Blumen angeliefert bekommen habe. Der Fahrer des Transporters habe jedoch den Schlüssel während des Abladens im Fahrzeug stecken lassen. Diesen Umstand nutzte offenbar jemand ausgenutzt. Sie konnten nur noch sehen, wie der Mercedes Sprinter in Richtung Erzbergstraße davongefahren sei.

Nach den Ausführungen zu dem Diebstahl nahm der Mitteiler sogleich selbst wieder die Verfolgung auf. Im Bereich des Wendehammers Am Gemeindegarten entdeckte er den Transporter und begab sich zu dessen Fahrerseite. Als er die Tür öffnete, saß der mutmaßliche Fahrzeugdieb noch immer am Steuer. Unvermittelt schlug dieser dem Senior gegen den Oberkörper. Davon anscheinend unbeeindruckt zog der 72-Jährige diesen vom Fahrersitz aus dem Transporter, welcher wiederum mit weiteren Schlägen antwortete. Schließlich konnte der renitente Mann, ein 63-Jähriger, von der hinzugeeilten Polizeistreife festgenommen werden. In seinen Sachen fanden die Beamten zwei Messer sowie etwas Bargeld aus dem Transporter auf. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,3 Promille. Glücklicherweise kam es trotz der Alkoholisierung des Mannes zu keinen weiteren Personen- oder Sachschäden. Der 63-jährige Festgenommene, welcher weder im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist noch einen festen Wohnsitz hat, kam in eine Haftzelle des Polizeipräsidiums Frankfurt.

Vor allem dem besonnenen Einsatz des Seniors ist es zu verdanken, dass nicht mehr passierte und der Sprinter wieder in die richtigen Hände übergeben werden konnte.

