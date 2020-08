Neustadt an der Weinstraße – DIE LINKE. Kreisverband Bad Dürkheim/Neustadt gestaltet am 8. August 2020 von 10 bis etwa 14 Uhr einen Infostand in der Neustädter Fußgängerzone (Hauptstr.- Ecke Kellereistr.)

Thema: „75 Jahre Hiroshima und Nagasaki: Atomwaffenverbot jetzt!“