Trippstadt: Deutsche Waldtage im September 2020 – „Auf Luchsspur bei Johanniskreuz“

Trippstadt-Johanniskreuz – Der traditionelle Wandermarathon Pfälzerwald findet seit 2006 immer am letzten Sonntag im Oktober statt. In diesem Jahr musste der beliebte Termin jedoch aufgrund der aktuellen Corona-Infektionsschutzauflagen abgesagt werden. Die Abstandsregel wäre beim Start, bei der Abschlussveranstaltung und beim Bustransfer nicht einzuhalten gewesen.

Um den Wanderern doch wenigsten ein kleines Alternativangebot zu bieten, hat sich das Haus der Nachhaltigkeit entschieden, seinen Halbmarathon mit dem Titel „Auf Luchsspur“ trotzdem anzubieten. Als Termin wurde jedoch der 20. September gewählt. Das Wanderevent ist damit ein Beitrag zu den diesjährigen Deutschen Waldtagen (18.-20.09.). Bei einer beschränkten Zahl an Teilnehmenden sowie einer zeitlich-räumlichen Entzerrung am Beginn, am Ende und an den Kontrollstationen ist der Infektionsschutz machbar. Die Registrierung über das Online-Anmeldeformular dient gleichzeitig als Dokumentation für eine Nachverfolgung möglicher Infektionsketten.

Die Route führt durch das Gebiet, in dem die inzwischen 20 Pfälzerwald-Luchse ausgewildert wurden. Die Veranstalter würden sich deshalb freuen, wenn sich das Luchs-Projektteam beteiligen und mit einem eigenen Informations- und Aktionsangebot dabei sein könnte. Eine entsprechende Anfrage dazu läuft.

Der Weg geht von Johanniskreuz über den Antonihof, streift die Kernzone Enkenbachtal, durchquert den Ort Speyerbrunn, folgt dem Erlenbachtal und erreicht den Schindhübelturm mit seiner grandiosen Aussicht über den zentralen Pfälzerwald. Von dort geht es am Naturdenkmal Mitteleiche vorbei über den winzigen Ort Elmstein-Erlenbach und das Alte Forsthaus Johanniskreuz zurück zum Haus der Nachhaltigkeit.

Die Online-Anmeldung für die insgesamt nur 120 Starterplätze ist ab sofort möglich unter www.anmeldung.hdn-pfalz.de. Die Teilnahmegebühr beträgt 15,- Euro/Person und ist vor Ort bar zu bezahlen.