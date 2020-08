Landau: Die Polizei-News

Wäschediebstähle – Polizei sucht Betroffene

Landau (ots) – Wie bereits berichtet, kam es in den vergangenen Monaten mehrfach zu Wäschediebstählen, bei denen in Privatgärten in Landau aufgehängte Wäsche gestohlen wurde. Bislang wurde Wäsche im Gesamtwert von rund 3.100 Euro entwendet. Die letzte polizeilich registrierte Tat ereignete sich in der Nacht vom 10.07.2020 auf den 11.07.2020.

Die Polizei Landau bittet Betroffene, die bislang noch keine Anzeige erstattet haben sich zu melden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Landau telefonisch unter 06341/2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Ohne Führerschein gefahren

Landau (ots) – In der Nacht auf Mittwoch 29.07.2020 meldeten Anwohner in Landau ruhestörenden Lärm durch mehrere grölende Personen auf dem Gehweg. Als die Beamten vor Ort eintrafen, waren die Verursacher bereits in ein Fahrzeug gestiegen und entfernten sich von der Örtlichkeit. Das Fahrzeug konnte unweit einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei ergab sich, dass der Fahrzeugführer derzeit keinen Führerschein besitzt.

Da der 41-jährige weiter unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Medikamenten stand, wurde eine Blutprobe entnommen. Im Zuge der Verkehrskontrolle beleidigte der Fahrer zudem die Polizeibeamten. Es wurden Strafverfahren aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Beleidigung eingeleitet.