Neustadt und Kreis Bad Dürkheim: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 31.07.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Zwei Elektrokleinstfahrzeuge ohne Versicherungsschutz

Neustadt/Weinstraße (ots) – Innerhalb weniger Minuten wurden am 30.07.2020 um kurz nach 16:30 Uhr zwei junge Männer mit sog. E-Scootern unabhängig voneinander angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Kontrollen in der Konrad-Adenauer-Straße und in der Friedrichstraße wurde festgestellt, dass die Fahrer der E-Scooter keine gültige Versicherung für ihr Gefährt vorweisen können. Beide erwartet nun ein Strafverfahren wegen dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Auch den Vater (Halter des E-Scooters) eines Fahrers erwartet ein Strafverfahren. Er ließ zu, dass der Sohn seinen E-Scooter ohne Versicherung benutzt.

Neustadt: Geschwindigkeitskontrollen auf der B39

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Vormittag des 29.07.2020 wurden auf der B39 im Bereich des Sportplatzes Neustadt/Wstr.-Geinsheim Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Insgesamt wurden durch die Polizeibeamten 20 Fahrzeugführer mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen, entsprechend kontrolliert und verwarnt. Der höchste gemessene Wert betrug 108km/h bei erlaubten 70km/h. Ein Fahrzeugführer überholte trotz bestehendem Überholverbot, sie/ihn erwartet ebenfalls eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Bei sieben der kontrollierten Fahrzeuge konnten technische Mängel festgestellt werden oder.

Bad Dürkheim: Verkehrsunfall mit Flucht – Zeugen gesucht

Bad Dürkheim (ots) – Der VW Golf einer Frau aus Ludwigshafen wurde am Mittwoch, den 29.07.2020, im Zeitraum von 19:15 Uhr bis 21:45 Uhr von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt.

Der Golf war in Bad Dürkheim auf der linken Seite des Zufahrtsweges zum Winzerhof „Wolfsbrunnen“ mit der Fahrerseite zum Weg hin im Wingert geparkt abgestellt. Beschädigt wurden der linke Außenspiegel sowie die linke Fahrertür. Der Schaden beläuft sich auf ca. 4000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Verkehrsunfallverursacher oder Fahrzeug geben können, werden gebeten diese telefonisch unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de mitzuteilen.

Hettenleidelheim: PKW und Anhänger überschlagen sich auf der B47

Hettenleidelheim (ots) – Am 31.07.2020 kam es gegen 12:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B47 bei Hettenleidelheim, wobei sich das Fahrzeug des Unfallverursachers überschlug und im Straßengraben landete.

Ein 43-jährige Tiefenthaler fuhr mit seinem PKW die B47 von der A6 her kommend in Richtung Eisenberg. In Höhe der Einmündung zur L453 nach Tiefenthal kam er aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte kurz darauf mit dem Anhänger eines 56-jährigen Neuleiningers, der gerade mit seinem PKW von der B47 nach rechts auf die L453 abbog.

Hierdurch wurde der Anhänger von der Anhängerkupplung gelöst und umgestürzt. Der Unfallverursacher schleuderte anschließend über die Verkehrsinsel, überschlug sich und landete letztendlich hinter dem Einmündungsbereich im rechten Straßengraben.

Durch den Unfall wurde der Unfallverursacher leicht verletzt und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Beide PKW und der Anhänger wurden beschädigt und waren z.T. auch nicht mehr fahrbereit.

Für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die L453 ca. 90 Minuten gesperrt werden.

Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.