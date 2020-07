Elektroschrott in der Grünanlage am Pfarrheim Herz Jesu (siehe Foto)

Stadtverwaltung Schifferstadt

Schifferstadt (ots) – Unbekannte haben diverse Elektrogeräte in der Grünanlage am Pfarrheim Herz Jesu abgelegt. Am Montag 27.07.2020 fand ein Vorstandsmitglied des Gemeindeausschusses den illegal entsorgten Müll und brachte ihn zum Schifferstadter Wertstoffhof. Sachdienliche Hinweise zum ehemaligen Besitzer der Geräte können unter der Telefonnummer 06235 / 440 gemeldet werden.

Die Stadtverwaltung Schifferstadt bedankt sich vorab für die Unterstützung. Ein weiteres Dankeschön geht an eine Bürgerin, die einen von Fremden in ihrem Garten abgelegten Einkaufswagen eigeninitiativ zum Supermarkt zurückbrachte und den Stadtwerken damit Arbeit ersparte.

Haushaltsübliche Mengen von Elektroschrott bis max. vier Großgeräte pro Woche, können auf dem Gelände der ehemaligen Kreisbauschuttdeponie an der L 454/Kreuzung Langgasse entsorgt werden. Der Wertstoffhof hat aktuell von Montag bis Freitag 7:30 bis 11:45 und von 12:30 bis 16:45 Uhr geöffnet, samstags von 7:30 bis 12:15 Uhr.

Unfall mit leicht verletzter Radfahrerin

Schifferstadt (ots) – Am Dienstagnachmittag 2807.2020 gegen 17:10 Uhr kam es an der Einmündung Salierstraße / Ernst-von-Gagern-Straße zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin.

Ein 32-jähriger Autofahrer wollte von der Ernst-von-Gagern-Straße in die Salierstraße einbiegen, übersah dabei aber die von rechts auf den Radweg kommende 43-jährige Radfahrerin und

touchierte sie leicht.

Dadurch kam die Frau zu Fall und zog sich leichte Prellungen an den Beinen zu.

Der Rettungsdienst hat sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

An Fahrrad und Pkw entstand jeweils leichter Sachschaden.