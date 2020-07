Fahrradkontrollen

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 28.07.2020 hat die Polizei Ludwigshafen Kontrollen mit dem Schwerpunkt Fahrradsicherheit durchgeführt. In der Mittagszeit wurden 24 Fahrradfahrer am Willersinnfreibad ohne Beanstandungen kontrolliert. Auch wurden die Freibadbesucher zum Thema Diebstahlschutz beraten.

Am Nachmittag wurde die Benutzung des Fahrradwegs in der Carl-Bosch-Straße/Kurze Straße überwacht. Hier mussten die Beamten 11 Fahrradfahrer verwarnen, da sie den Fahrradweg entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung befahren hatten.

Diebstahl aus Kellerabteil

Ludwigshafen (ots) – Aus einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Bismarckstraße wurden mehrere motorbetriebene Spielzeugautos im Wert eines mittleren dreistelligen Betrags gestohlen. Das meldete eine 33-Jährige am Dienstag 28.07.2020 gegen 20 Uhr. Das Kellerabteil war wegen Renovierungsarbeiten nicht abschließbar.

Wir appellieren: Schließen Sie Türen und Fenster in Ihrer Abwesenheit stets ab. Lassen Sie keine Wertgegenstände in offenen Räumen.

Zeuge, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu melden, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.