Frankfurt: Mund-Nasen-Schutz – Jugendliche festgenommen

Frankfurt-Gallus (ots)-(fue) Am Donnerstag 23. Juli 2020 gegen 20.30 Uhr, waren drei Jugendliche mit einem Bus der VGF (Linie 34) unterwegs. Von dem Busfahrer wurden die drei Jugendlichen zur Einhaltung der Mund-Nasenmaskenpflicht ermahnt. Dem kamen sie jedoch nicht nach, sondern beschimpften den Busfahrer als “Hurensohn”.

Der Busfahrer hielt an der Haltestelle “Schmidtstraße” an und verwies die jungen Leute des Busses. Beim Aussteigen schlug einer der Täter gegen den Rückspiegel des Busses, sodass dieser zersprang. Ein anderer Täter warf einen Stein in Richtung des Busfahrers, der dann gegen das seitliche Fahrerfenster prallte.

Die jugendlichen Tatverdächtigen konnten im Rahmen der Fahndung durch eine Streife des 16. Polizeirevieres festgenommen werden. Es handelt sich bei ihnen um Frankfurter im Alter von 15, 16 und 17 Jahren.

Frankfurt-Rödelheim: Festnahme bei Kontrollmaßnahmen

Frankfurt (ots)-(lu) Am Donnerstag 23.07.2020 wurden durch die Polizei Kontrollmaßnahmen im Bereich Frankfurt-Rödelheim durchgeführt. Unter anderem nahmen die Beamten einen 17-Jährigen fest, der neben Drogen auch im Besitz eines entwendeten Fahrrads war.

Mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei wurden in den Nachmittagsstunden Kontrollmaßnahmen im Frankfurter Stadtteil Rödelheim durchgeführt. Gegen 15:30 Uhr wollten Beamte einen Jungen Mann einer Kontrolle unterziehen. Bei Erblicken der Einsatzkräfte flüchtete dieser jedoch. Die Beamtinnen und Beamten konnten den 17-jährigen Jugendlichen jedoch einholen und festhalten. Bei der Kontrolle des Jugendlichen wurde der mutmaßliche Grund für sein Fluchtverhalten deutlich: Der 17-jährige Frankfurter war im Besitz einer geringen Menge Marihuana. Weiter führte er ein Leihfahrrad mit sich, welches er mutmaßlich kurz zuvor entwendet hatte.

Den Jugendlichen erwartet nun ein Strafverfahren wegen eines Diebstahlsdeliktes sowie des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

