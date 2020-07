Passanten mit Flaschen beworfen – Polizei sucht Zeugen

Kassel-Nord (ots) – Am Donnerstagvormittag 23.07.2020 warf ein Unbekannter in der Kasseler Heinrichstraße eine Glasflasche auf zwei Passanten. Nach Schilderung der 40 und 45-jährigen Geschädigten aus Kassel seien diese gegen 11:00 Uhr unterwegs, als eine Glasflasche auf sie geworfen wurde und sogar anschließend noch auf ihrem Pkw auftraf.

Beide Geschädigte erlitten leichte Verletzungen. Der Pkw von einem der Verletzten wurde durch die Flasche ebenfalls leicht beschädigt. Am Pkw entstand leichter Sachschaden in Höhe von geschätzten 500 Euro. Die beiden Zeugen konnten den Flaschenwerfer jedoch noch sehen und auch beschreiben.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 160-170 cm groß, südländisches Erscheinungsbild. Schwarzes Oberteil mit der Aufschrift “Mistral” auf dem Rücken, dunkelblaue Jogginghose, Adidas-Rucksack mit mehreren Streifen. Augenscheinlich der Drogenszene zuzuordnen.

Die Ermittlungen wegen Verdacht der Körperverletzung und Sachbeschädigung haben die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Polizei übernommen.

Da die genauen Hintergründe für die Tat noch unklar sind, werden Zeugen gesucht, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder den Ermittlern Hinweise auf die unbekannten Täter geben können.

Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Kassel unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

Rotwein und Whiskey bei Restauranteinbruch gestohlen – Kripo sucht Zeugen

Kassel-Wesertor (ots) – Unbekannte sind am Donnerstag 23.07.2020 in ein Restaurant im Mittelring eingebrochen und haben neben einem Dutzend Flaschen Rotwein und Whiskey auch die Kasse mit einer kleineren Menge Wechselgeld erbeutet.

Die Tatzeit des Einbruchs liegt nach bisherigen Ermittlungen zwischen 02-10:15 Uhr am Donnerstag.

Die Ermittler gehen aber davon aus, dass die Täter im Schutz der Dunkelheit agierten. Sie hatten mit einem Stein die Scheibe einer Tür zu dem Restaurant an der Ecke Bürgistraße eingeworfen und waren durch das entstandene Loch in die Gasträume eingestiegen.

Mit den dort erbeuteten Flaschen und der Kasse flüchteten sie vermutlich wieder über die aufgebrochene Tür nach draußen und weiter in unbekannte Richtung.

Zeugen, die in der Nacht zum Donnerstag verdächtige Beobachtungen im Bereich des Restaurants gemacht haben und den Ermittlern des K 21/22 Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

