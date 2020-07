Friedberg: Die Polizei-News

Ortenberg: Frontalzusammenstoß auf der B 457

Zwischen Selters und Bleichenbach kollidierte am späten Montagabend ein Golf mit einem Fiesta. Eine Person wurde verletzt. Die Strecke war aufgrund austretender Betriebsstoffe zweitweise voll gesperrt. Gegen 23.50 Uhr war ein 19-jähriger Ortenberger in seinem VW unterwegs in Richtung Bleichenbach. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen geriet er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn.

Es kam zur Kollision mit dem entgegenkommenden Ford. Neben der aus Schotten stammenden,

33-jährigen Fahrerin befanden sich auch ein 38-jähriger aus Nidda sowie zwei Hunde im Auto.

Der 19-Jährige verletzte sich leicht. Die Insassen des Fiesta blieben unverletzt.

Auch den Vierbeinern geht es gut.

Die völlig demolierten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Sie besitzen wohl nur noch Schrottwert.

Bad Vilbel: Schaden in der Ritterstraße hinterlassen

An einem weißen Seat verursachte jemand in der Ritterstraße zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen mehrere Hundert Euro Schaden. So hatte der Fahrzeughalter seinen Familien-Van gegen 19 Uhr am Fahrbahnrand in Höhe der 40er-Hausnummern abgestellt.

Erst am nächsten Morgen bemerkte er diverse Kratzer an der Fahrerseite sowie den beschädigten Außenspiegel. Hinweise bitte an die Polizei Bad Vilbel, Tel. 06101/5460-0.

Bad Vilbel: Motorroller gestohlen

(ots) – Diebe haben in der Frankfurter Straße einen schwarzen Motorroller gestohlen. Das Leichtkraftrad (Hersteller: Shanghai Shenke, Modell: RS460) hatte der Eigentümer am Montagabend 13.07.2020 auf dem Gehweg im Bereich der geraden 120er-Nummern abgestellt.

Erst am Dienstagnachmittag 14.07.2020 bemerkte er den Diebstahl.

Am Roller war das Versicherungskennzeichen “781-BHK” angebracht.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bad Vilbel (Tel. 06101/54600) entgegen.

Bad Vilbel: Einbrecher zugange

(ots) – Insbesondere auf Schmuck und Bargeld hatten es Einbrecher im Lupinenweg in Dortelweil abgesehen. Zwischen Montag, 20.30 Uhr und Dienstag, 19 Uhr waren sie gewaltsam in ein dortiges Einfamilienhaus eingestiegen und hatten die Räumlichkeiten durchwühlt.

Die Kripo in Friedberg ermittelt nun und bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010.

Sind im Lupinenweg im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Altenstadt: Motorrad verschwunden

(ots) – Etwa 14.000 Euro wert ist das rote Motorrad, das Unbekannte Am Kerlesweg in Rodenbach mitnahmen. Am Dienstagnachmittag hatte der Besitzer seine Maschine (BMW F900 XR) gegen 13.30 Uhr am dortigen Gehweg abgestellt und das Lenkradschloss verriegelt. Um 16 Uhr war sie dann weg. Wie und durch wen das Kraftrad weggeschafft wurde, ist bisher nicht bekannt.

Hinweise erbittet die Polizei in Büdingen, Tel. 06042/96480.

Altenstadt: In Gartenlaube eingedrungen

(ots) – Eine Hütte in der Altenstädter Kleingartenanlage in der Hanauer Straße erregte zwischen Montagabend, 21 Uhr und Dienstagabend, 19 Uhr das Interesse eines oder mehrerer Unbekannter.

So stellte der Pächter fest, dass jemand das Vorhängeschloss am Gartentor aufgebrochen-, und anschließend eine Glasscheibe der Gartenlaube eingeschlagen hatte. Allem Anschein nach waren die Eindringlinge aber nicht fündig geworden: Aus der Hütte fehlte nichts. Jedoch beträgt der Sachschaden mehrere Hundert Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Büdingen, Tel: 06042/96480.

Bad Nauheim: Scheibe eingeschlagen

(ots) – Ein offenbar Betrunkener hat am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr eine Terrassentür des Hotels am Johannisberg eingeschlagen und so einen Schaden von mehreren Hundert Euro verursacht, wie Angestellte kurz darauf der Polizei mitteilten.

Der Mann soll zwischen 25-30 Jahre alt und etwa 180 cm groß gewesen sein. Er hatte kurze, braune Haare und einen Drei-Tage-Bart. Er trug eine dunkle Jacke sowie Jeans und führte einen beige-rot-schwarzen Rucksack mit.

Mit dem Rucksack soll er gegen die Glasscheibe der Tür geschlagen haben, so das sie zu Bruch ging. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Friedberg, Tel. 06031/6010.

