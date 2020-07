Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle

Kassel/Marburg (ots) – Zwei Männer, ein 48-jähriger Wohnsitzloser und ein 42-jähriger Marburger, wurden am Dienstag 14.07.2020 durch die Bundespolizei verhaftet. Der 48-Jährige war im Hauptbahnhof Kassel bei einer Routinekontrolle aufgefallen. Vom Amtsgericht Peine war er wegen einer Beleidigung zur Zahlung von 380 EUR verurteilt worden.

Beamten vom Bundespolizeirevier Gießen ging am Bahnhof Marburg ein 42-Jähriger ins Netz. Der Mann war wegen dem unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln in zwei Fällen zu einer Geldstrafe von 4.500 EUR verurteilt worden.

Da beide Männer die Strafen nicht zahlen konnten, kamen sie ersatzweise in die Justizvollzugsanstalt Hünfeld. Der 48-Jährige muss für 38 Tage in Haft, der 42-Jährige sogar für 294 Tage.

Einbrecher steigen in Wohnhaus ein

Stadtallendorf (ots) – Einbrecher waren zwischen Samstag, 11. Juli, 17 Uhr, und Dienstag, 14. Juli, 9 Uhr, in der Isarstraße am Werk. Die Unbekannten verschafften sich über die Rückseite des Wohnhauses gewaltsam Zugang ins Innere und stahlen anschließend Schmuck und Bargeld.

Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen/Fahrzeuge rund um das Wohnhaus aufgefallen sind, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Arztpraxis im Visier

Marburg (ots) – Eine Arztpraxis in einem Mehrfamilienhaus in der Lahnstraße geriet am Dienstag, 14. Juli, in das Visier eines Einbrechers. Der Unbekannte öffnete zwischen 16.30 und 20.50 Uhr gewaltsam die Eingangstür und ging dann wohl nicht weiter vor.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Und wieder eine Blutentnahme

Neustadt (ots) – Eigentlich tagtäglich muss die Polizei über Blutentnahmen im Zusammenhang mit Drogen im Straßenverkehr berichten. In der Nacht auf Mittwoch, 15. Juli, traf es eine Autofahrerin

in der Innenstadt.

Der Drogenvortest schlug gleich auf zwei verbotene Substanzen an. Auch der Atemalkoholtest erbrachte einen leicht positiven Befund. Bei der näheren Überprüfung der Frau stellten die Beamten eine geringe Menge Amphetamin sicher. Die Polizei veranlasste eine Blutentnahme und stellte den Fahrzeugschlüssel sicher.

Mini angefahren

Marburg (ots) – Einen grauen BMW Mini beschädigte ein Autofahrer zwischen Montag, 13. Juli, 18 Uhr, und Dienstag, 14. Juli, 12.30 Uhr, in der Straße “Kirchspitze”. Der Unbekannte beschädigte bei dem missglückten Parkmanöver vor einem Wohnhaus die hintere Stoßstange und hinterließ einen Schaden von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Box mit Prospekten gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Biedenkopf-Kombach (ots) – Diebe schlugen zwischen Samstag, 11. Juli, 21 Uhr, und Sonntag, 12. Juli, 11 Uhr, an dem Fahrrad- und Fußgängerweg entlang der Bundesstraße 62 in Richtung Eckelshausen zu. Die Unbekannten schlugen eine Box für Prospekte ab und verschwanden mit dem Behältnis und den darin gelagerten Informationsflyern.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950, entgegen.

Schwarze Farbe an Briefkästen

Marburg (ots) – Einige Briefkästen der Mehrfamilienhäuser in der Afföllerstraße beschmierten Unbekannte zwischen Samstag und Sonntag (11/12. Juli) mit schwarzer Farbe. Der Schaden beträgt etwa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Verfassungsfeindliche Parolen – Staatsschutz ermittelt

Kirchhain (ots) – Rechtsextreme, verfassungsfeindliche Parolen sollen mehrere Männer am Dienstagabend, 14. Juli, im Bereich einer Schule in der Röthestraße und Erlenstraße gebrüllt haben. Anwohner alarmierten die Polizei gegen 19.20 Uhr. Vor Ort trafen die Beamten, die mit mehreren Streifenwagen anrückten, auf vier alkoholisierte Männer aus dem Landkreis. Das Quartett äußerte sich bei der Polizei nicht zu den Vorwürfen.

Aufgrund von Zeugenangaben leitete die Polizei wegen der Parolen entsprechende Verfahren gegen einen 31 und 47 Jahre alten Mann ein. Beide durften die Polizeiwache nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder verlassen. Ob und in welchem Umfang die beiden Begleiter beteiligt waren, bedarf weiterer Ermittlungen. Bei einem dieser Begleiter, einem 28 Jahre alten Mann, stellte die Polizei zudem ein Messer sicher. Hierzu wurden ebenfalls Ermittlungen eingeleitet.

Beide wurden vor Ort nach Feststellung der Personalien entlassen. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei sucht weitere Zeugen, die Angaben zu dem Geschehen machen können.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen