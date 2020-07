Offenbach, Main-Kinzig: Die Polizei-News

Bereich Offenbach

“Sittenstrolch” an der Mainwiese – Seligenstadt

(ots)-(mm) – Am Samstag 11.07.2020 gegen 13.50 Uhr manipulierte ein 30-35 jähriger Mann mit nordafrikanischem Aussehen, auf der Mauer in Höhe der Hospitalstraße an seinem Penis. Zu diesem Zeitpunkt befand sich eine Passantin auf der Mainwiese im Bereich der Fähre.

Täterbeschreibung:

Der Unbekannte war bekleidet mit einem weißen Polo-Shirt. Er hatte einen Dreitagebart und kurze schwarze Haare. Nach Angaben der jungen Frau soll der Mann ein nordafrikanisches Erscheinungsbild gehabt haben.

Er hielt sich zirka 20 Minuten im Bereich der Mainwiesen auf und verschwand anschließend in Richtung Hainburg. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

Staatsschutz ermittelt – Obertshausen

(ots)-(mm) – Der Staatsschutz des Polizeipräsidiums Südosthessen ermittelt, nachdem Unbekannte zwischen Freitag 10.09.2020 gegen 19 Uhr und Sonntag 12.07.2020 gegen 14.45 Uhr, einen handgeschriebenen Zettel mit fremdenfeindlichen Äußerungen auf einem Schaukasten des Ausländerbeirats der Stadt Obertshausen angebracht haben.

Zeugen, die in der Schubertstraße am Rathaus Beobachtungen gemacht haben, mögen sich bitte auf der Kripo-Hotline 069 8098-1234 melden.

Schwarzer Geländewagen nach Unfall abgehauen – Seligenstadt

(ots)-(mm) – Ein schwarzer Geländewagen, der am Samstag 11.07.2020 gegen 19.20 Uhr einen Unfall im Kreuzungsbereich Kapellenstraße/Abt-Peter-Straße verursachte, fuhr ohne sich um den etwa 500 Euro teuren Schaden zu kümmern weiter.

Der Fahrer des SUV hatte nicht das Verkehrszeichen 206 (“STOP”) beachtet und war mit einem Volvo 40 zusammengestoßen. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0.

Bereich Main-Kinzig

Gefährliche Fahrmanöver und Unfallflucht – Hanau

(ots)-(mm) – Die Unfallfluchtermittler bitten Zeugen, denen am Sonntag 12.07.2020 gegen 21.40 Uhr, auf der Bundesstraße 8 zwischen Erlensee und Hanau ein Renault Kangoo wegen gefährlicher Fahrmanöver aufgefallen ist, sich auf der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Der Fahrer soll auf der linken Fahrspur einem vorausfahrenden Alfa Romeo dicht aufgefahren sein und anschließend links überholt haben, obwohl kein weiterer Fahrstreifen vorhanden war. Bei dem Überholmanöver soll er den Renault touchiert haben und mit überhöhter Geschwindigkeit weiter stadteinwärts gefahren sein. Nach Angaben des Giulia-Fahrers soll der Renault-Lenker weder Rotlicht noch Vorfahrtsregeln beachtet haben. In der Friedrichstraße habe der Kangoo-Fahrer das Auto abgestellt und sei dann zu Fuß geflüchtet.

An dem Alfa Romeo entstand ein Schaden von etwa 2.500 Euro. Eine in dem Alfa mitfahrende schwangere Frau musste anschließend vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht werden.

Mit Quad verunglückt – Freigericht

(ots)-(mm) – Ein 26-jähriger aus dem Landkreis Aschaffenburg ist am Freitag 10.07.2020 gegen

20.20 Uhr, mit einem Quad auf der Landesstraße 3269 verunglückt und schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Der junge Mann war von Geiselbach kommend in Richtung Horbach gefahren, aus unbekannten Gründen von der Straße abgekommen und gegen die Leitplanke gefahren.

Die landwirtschaftliche Zugmaschine kam daraufhin ins Schleudern und überschlug sich.

Es entstand ein Totalschaden von zirka 5.000 Euro. Unfallzeugen mögen sich bitte bei der Polizei in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0 melden.

Golf Caddys mutwillig beschädigt – Freigericht / Somborn

(ots) – Auf rund 30.000 Euro beziffert sich der Sachschaden, den Unbekannte am frühen Freitagmorgen 10.7.2020 zwischen 00.30 Uhr und 05.30 Uhr am Golfpark Trages angerichtet haben.

Die Täter fuhren mit insgesamt neun Golf Caddys, die vor dem Haupthaus abgestellt waren, übermütig auf dem Golfplatz herum. Indem sie die Fahrzeuge durch Sandgruben und gegen Weidezäune steuerten, wurden diese erheblich beschädigt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 8270 in Verbindung zu setzen.

Kradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt – Schöneck

(ots) – Sonntagnachmittag 12.07.2020 gegen 15.50 Uhr, ereignete sich auf der Landesstraße 3008 ein Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Ein 33-jähriger Kradfahrer aus Gießen befuhr mit seinem Motorrad die L 3008 in Richtung Niederdorfelden.

Nach ersten polizeilichen Ermittlungen scherte der 33-Jährige nach einem Überholvorgang wieder auf seinen Fahrstreifen ein, kam dabei von der Fahrbahn ab, touchierte einen Leitpfosten und verlor auf dem Seitenstreifen die Kontrolle über sein Krad.

Der 33-Jährige wurde dabei schwer verletzt und in eine Frankfurter Klinik transportiert.

Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro.

Die L 3008 war für die Dauer Unfallaufnahme bis 17.15 Uhr vollgesperrt.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen