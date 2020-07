Frankfurt: Streit unter Fahrradfahrern endet in Handschellen

Frankfurt-Griesheim (ots)-(lu) – Zwei Festnahmen und ein Fahrrad, das auf dem Grund des Mains liegt. Das ist die Bilanz eines Streits am gestrigen Abend, den zwei Fahrradfahrer im Frankfurter Stadtteil Griesheim nach einem Zusammenstoß austrugen.

Gegen 17:40 Uhr fuhren ein 33-jähriger und ein 39-jähriger Mann mit ihren Fahrrädern das Griesheimer Ufer in entgegengesetzter Richtung entlang. Aufgrund bislang ungeklärter Ursache und nach derzeitigen Erkenntnissen trafen die beiden in Höhe der Hafnerstraße mit ihren Rädern frontal aufeinander, sodass beide Fahrräder beschädigt wurden.

Die Uneinigkeit über die Schuldfrage führte zu einem handfesten Streit, in Zuge dessen der 39-Jährige das Fahrrad des Kontrahenten in den Main warf, wo es versank. Dies nahm der 33-Jährige wiederum zum Anlass, das Fahrrad des 39-Jährigen an sich zu nehmen und von der Unfallörtlichkeit zu fliehen. Durch eine hinzugerufene Polizeistreife konnte der Flüchtige im Nahbereich festgestellt und kontrolliert werden.

Um den Sachverhalt aufzuklären fuhr man mit dem Mann zurück zur Unfallstelle, wo der mittlerweile aufgebrachte 39-Jährige wartete. Bei Erblicken seines Widersachers im Streifenwagen, versuchte der Mann erneut zu ihm zu gelangen, um mutmaßlich die Auseinandersetzung weiterzuführen und warf sein Mobiltelefon nach ihm.

Die eingesetzten Polizeibeamten mussten den Aggressor zurückhalten, um ein erneutes Aufeinandertreffen zu verhindern. Hierbei leistete der 39-Jährige Widerstand gegen die Maßnahme und verletzte einen 32-jährigen Polizeibeamten an der Hand. Dieser musste anschließend im Krankenhaus behandelt werden und konnte seinen Dienst nicht weiter fortsetzen.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen vor Ort wurden beide Männer in Ermangelung von Haftgründen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Frankfurt: Verletzte in Linienbus

Frankfurt-Bornheim (ots)-(fue) – Am Sonntag 12.07.2020 gegen 16.10 Uhr, war eine 50-jährige Busfahrerin mit ihrem Linienbus der Linie 83 am Pendelverkehr zwischen der Friedberger Warte und dem Lohrberg eingebunden. Zum angegebenen Zeitpunkt befand sie sich auf der Fahrt in Richtung Lohrberg und benutzte dabei den Sonderfahrstreifen für den Busverkehr der Friedberger Landstraße. In Höhe des Kreuzungsbereiches der Auffahrt zur BAB 661 musste sie verkehrsbedingt an einer Rotlicht zeigenden Ampel anhalten.

Aufgrund der starken Bremswirkung wurden 3 Passagiere des Busses verletzt. Eine 82-jährige Frau und ein 62-jähriger Mann mussten zur Beobachtung im Krankenhaus verbleiben. Ein 16-Jähriger konnte nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden.

Frankfurt: Kraftfahrzeug beschädigt

Frankfurt-Ostend (ots)-(fue) – Bislang unbekannte Täter begaben sich am Sonntag 12.07.2020 gegen 21 Uhr, auf das Gelände eines Taxibetriebes in der Straße Bornheimer Landwehr. Im Hinterhof des Anwesens öffneten sie auf bislang unbekannte Weise einen an der Hauswand angebrachten Schlüsselsafe und entwendeten daraus den Kraftfahrzeugschlüssel zu einem Mercedes-Benz Vito. Die Unbekannten starteten den Vito und fuhren damit rückwärts in ein Garagentor. Dabei entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von mehreren zehntausend EUR. Unter Mitnahme des Fahrzeugschlüssels verließen die Unbekannten anschließend das Gelände.

Zeugen sagten später aus, dass sie zuvor verschiedene Männer auf dem Gelände beobachtet hätten. Ob diese Beobachtung allerdings in Zusammenhang mit dem Vorkommnis steht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Täterbeschreibung:

Zwei der Männer wurden beschrieben als etwa 175 cm groß. Einer mit dunklem Teint, dunkel gekleidet, führte einen Rucksack mit sich, der andere trug helle Oberbekleidung und hatte blondes Haar.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Telefonnummer 069-75552199 in Verbindung zu setzen.

