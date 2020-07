Neustadt und Kreis Bad Dürkheim: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 09.07.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Zeugenaufruf nach Diebstahl von E-Bike

Neustadt/Weinstraße (ots) – In dem Zeitraum von 09:45 Uhr bis 09:55 Uhr wurde am Mittwoch den 08.07.2020 ein hochwertiges E-Bike der Marke Kreidler auf dem Parkplatz des Supermarktes ALDI-Süd in der Martin-Luther-Straße in Neustadt/Weinstraße entwendet. Zeugen, welche sich zur genannten Zeit auf dem Parkplatz des Supermarktes aufhielten und Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, werden gebeten diese Informationen der Polizeiinspektion Neustadt mitzuteilen.

Wachenheim, Bad Dürkheim: Geschwindigkeitskontrollen

Wachenheim / Bad Dürkheim (ots) – Am 08.07.2020 fand in Wachenheim in der Friedelsheimer Straße eine Geschwindigkeitskontrolle statt. Die Fahrzeuge wurden auf der Friedelsheimer Straße (L525) in Richtung Weinstraße fahrend, gemessen. Bei mittlerem Verkehrsaufkommen, wurden insgesamt 12 Geschwindigkeitsverstöße und ein Verstoß gegen die Gurtanlegepflicht festgestellt. Bei erlaubten 30 km/h wurde der Spitzenreiter mit 55 km/h gemessen. Weiterhin wurde eine Geschwindigkeitskontrolle im Wellsring in Bad Dürkheim durchgeführt. Hier wurde der Verkehr in Richtung Altenheim gemessen. Bei schwachem Verkehrsaufkommen hielten sich die Verkehrsteilnehmer an die erlaubten 30 km/h. Es kam nur zu einem Verstoß, mit gemessenen 42 km/h.

Bad Dürkheim: Roller nicht versichert und keine Fahrerlaubnis

Bad Dürkheim (ots) – Am 08.07.2020 konnte ein Roller ohne Versicherungskennzeichen in der Kaiserlauterer Straße in Bad Dürkheim festgestellt und auf dem Wurstmarktparkplatz einer Kontrolle unterzogen werden. Laut eigenen Angaben wusste der 29-jährige Fahrer nicht, dass er den Roller versichern muss. Weiterhin gab er an, keinen Führerschein zu besitzen. Für den E-Scooter, mit einer Höchstgeschwindigkeit von 28 km/h, hätte er eine Fahrerlaubnis der Klasse AM benötigt. Gegen ihn wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

Bad Dürkheim: Unfallflucht

Bad Dürkheim (ots) – Am 08.07.2020 gegen 10:00h wurde auf dem Wurstmarktparkplatz in Bad Dürkheim ein ordnungsgemäß geparkter VW Golf beschädigt. Beim Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer den VW Golf einer 42-jährigen Halterin und entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Dabei entstand an dem VW Golf ein Sachschaden von 2000 Euro. Am hinteren rechten Radkasten konnten weiße Lackanhaftungen festgestellt werden. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Betäubungsmittel und Messer aufgefunden

Bad Dürkheim (ots) – Am 08.07.2020 wurde ein 19-jähriger Fahrradfahrer in den Almen in Bad Dürkheim einer Personenkontrolle unterzogen. Bei der Durchsuchung konnten in dessen Hosentaschen zwei Ü-Eier befüllt mit Amfetamin und Cannabis, sowie ein Einhandmesser mit einer Klingenlänge von 7cm, aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen den 19-Jährigen wird nun wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt.

Bad Dürkheim: Mit getuntem Fahrzeug unterwegs

Bad Dürkheim (ots) – Am 08.07.2020 wurde in der Altenbacher Straße in Bad Dürkheim, ein Ford Focus RS einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass die Frontblinker des Fahrzeuges bei laufendem Motor dauerhaft leuchteten. Weiterhin waren die Rückleuchten mittels Folie verdunkelt und an den Endrohren des Auspuffs waren Blenden angebracht. Weitere Änderungen wie Spurplatten, Frontlippe und Felgen hatte der 42-jährige Fahrzeughalter ordnungsgemäß eingetragen lassen. Die nicht genehmigten Veränderungen am Fahrzeug führten zum Erlöschen der Betriebserlaubnis.