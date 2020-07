Haßloch: Andechser Bierfest abgesagt – Hoheiten bleiben im Amt

Haßloch – Mit der Absage des Andechser Bierfestes entfällt auch der Wahl- und Krönungsabend einer neuen Bierfestkönigin, der traditionell am Vorabend der offiziellen Eröffnung stattgefunden hätte. Aus diesem Grund haben sich die amtierende Bierfestkönigin Lena Roth sowie Bierfestprinzessin Annika Mischon bereiterklärt, ihr Amt für ein weiteres Jahr auszuführen. Sie bleiben damit bis zur Wahl im September 2021 in Amt und Würden.

„Wir danken Lena und Annika für ihre Bereitschaft, ein weiteres Jahr als Bierfestrepräsentantinnen zur Verfügung zu stehen und hoffen, dass beide im Laufe der verlängerten Amtszeit noch die Möglichkeit bekommen werden, bei Veranstaltungen, die durch Corona in diesem Jahr ausfallen mussten, im nächsten Jahr dabei zu sein“, so der Erste Beigeordnete Tobias Meyer.

Auch die Krönung einer neuen Sommertagsprinzessin musste im März dieses Jahres vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie ausfallen. Daher hatte sich die amtierende Sommertagsprinzessin Eileen Muskat schon damals bereiterklärt, ihr Amt solange auszuführen, bis eine neue Sommertagsprinzessin gekrönt wird.

Sowohl der Sommertagsumzug als auch das Andechser Bierfest mussten im Zuge der Corona- Pandemie abgesagt werden. Der Sommertagsumzug hätte am 15. März 2020 stattgefunden und wäre damit in die Phase des beginnenden Lockdowns gefallen. Das Andechser Bierfest 2020 hätte vom 25. bis 27. September 2020 stattfinden sollen, wurde aber am 01. Juli 2020 durch den Gemeinderat offiziell abgesagt. Hintergrund ist der von Bund und Ländern getroffene Beschluss, das Verbot zur Durchführung von Großveranstaltungen bis mindestens Ende Oktober zu verlängern. Die Gemeindeverwaltung arbeitet derzeit an möglichen Alternativangeboten, die den Corona-Richtlinien entsprechen.