Neustadt und Kreis Bad Dürkheim: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 05.07.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Geschwindigkeitskontrollen – einige Verstöße

Am 03.07.2020 wurden direkt an drei Kontrollörtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Am frühen Morgen wurde von 07:30 Uhr – 07:45 Uhr in der Landwehrstraße die „Zone-30“ kontrolliert. Zur Mittagszeit wurde auf der B39 in Geinsheim, sowie am Nachmittag auf der L516 in Königsbach die „Zone-70“ überwacht. Insgesamt wurden 26 Verstöße geahndet. Hiervon waren es 20 Verwarnungen und sechs Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Der Spitzenreiter in Geinsheim war ein Motorradfahrer. Bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 70km/h war dieser mit 120 km/h unterwegs. In Königsbach toppte dies noch ein Fahrer mit 129 km/h. Mit Fahrverboten müssen insgesamt fünf Verkehrsteilnehmer rechnen.

Wachenheim: Anruf durch falschen Microsoft-Mitarbeiter

Wachenheim an der Weinstraße (ots) – Opfer eines versuchten Betruges wurde am Vormittag des 04.07.2020 ein 58-jähriger Mann aus Wachenheim an der Weinstraße. Ein Unbekannter meldete sich über den Festnetzanschluss und gab sich in englischer Sprache als Microsoft-Mitarbeiter aus. Angeblich sei der Computer durch Viren verseucht worden. Der Täter wollte sich durch Anweisungen einen Fremdzugriff zum Computer verschaffen. Jedoch war das potentielle Opfer bereits über die Masche informiert. Das Gespräch wurde rechtzeitig beendet.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang immer wieder darauf hin, keine personenbezogenen Daten an Fremde zu übermitteln oder sich auf deren Anweisungen einzulassen. Sollten Sie Opfer eines solchen Anrufes werden, setzen Sie sich bitte mit Ihrer zuständigen Polizeidienststelle in Verbindung.

Dackenheim/Freinsheim – B271: Verkehrsteilnehmer fällt durch gefährliche Fahrweise auf – Zeugen gesucht

Dackenheim (ots) – Am Samstag, 04.07.2020, im Zeitraum von 18:40 Uhr bis 19:10 Uhr befuhr ein dunkler Hyundai i20 von Grünstadt kommend die Bundesstraße 271 Richtung Dackenheim. Dort fuhr er in die Weisenheimer Straße durch Dackenheim nach Freinsheim. An der Einmündung in die Weisenheimer Straße bog der Hyundai-Fahrer laut Zeugenaussagen derart nach links ab, dass die entgegenkommenden Fahrzeuge, die auf der Bundesstraße 271 Richtung Grünstadt fuhren, abbremsen mussten. In Freinsheim habe der Hyundai-Fahrer dann innerorts mehrere Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit überholt. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim telefonisch unter 06322/963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

Bad Dürkheim: Fahren unter Drogeneinfluss

Bad Dürkheim (ots) – Ein 19-Jähriger aus Bad Dürkheim wurde am Samstag, den 04.07.2020, gegen 22:45 Uhr, in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim mit seinem PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit konnten drogentypische Anzeichen festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Cannabisprodukte. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss mindestens mit einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro sowie einem Fahrverbot von einem Monat rechnen. Der Führerschein wird bis zur Ausnüchterung einbehalten.