Kaiserslautern: FCK siegt gegen FC Bayern München II

Kaiserslautern – Der 1. FC Kaiserslautern besiegte am 04.07.2020, beim letzten Heimspiel den Drittliga-Meister FC Bayern München II mit 1:0. Das entscheidende Tor erzielte Christian Kühlwetter gleich nach der Pause in der 46. Minute.

Kühlwetter profitierte von einem Rückpass zum Bayern-Torwart, er konnte diesen dann umspielen und erzielte seinen 14. Saisontreffer. In der FCK-Torjägerliste führt Kühlwetter damit vor Florian Pick, der 13 Tore erzielte. Der 1. FC Heidenheim soll an Florian Pick interessiert sein, der beim FCK noch einen Vertrag bis zum 30.06.2021 hat, aber auch den nächsten Schritt machen möchte. Mit dem vierten Heimsieg in Folge und dem 14. Saisonerfolg beendet der FCK die Saison mit 55 Zählern direkt hinter hinter dem SV Waldhof Mannheim auf dem zehnten Tabellenrang. Weitere Informationen über den 1. FC Kaiserslautern gibt es unter www.fck.de.

Da die zweite Mannschaft vom FC Bayern München nicht in die 2. Fußball-Bundesliga aufsteigen darf, steigen damit die Würzburger Kickers und Eintracht Braunschweig auf. Der FC Ingolstadt 04 bestreitet als Tabellenvierter gegen den 1. FC Nürnberg aus der 2. Liga die Relegationsspiele.