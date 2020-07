Polizeieinsatz wegen Koffer

Kaiserslautern – Ein Koffer sorgte am Mittwochnachmittag in der

Fußgängerzone für einen Polizeieinsatz. Das Gepäckstück stand vor dem

Union-Kino. Ein Besitzer war nicht ausfindig zu machen. Die Polizei sperrte den

Bereich vorsorglich ab. Nach etwa 30 Minuten war klar: Vom Koffer geht keine

Gefahr aus. Der Koffer war leer. Polizeibeamte überprüften das Gepäckstück. |erf

Achtung, Betrug beim Internetsurfen durch angeblichen Microsoft-Support

Kaiserslautern – Beim Surfen im Internet poppte am Dienstag auf dem

Rechner eines 17-Jährigen der Hinweis auf, dass sein PC mit Computerviren

infiziert sei. Er wurde aufgefordert, den technischen Support von Microsoft

anzurufen. Eine Telefonnummer wurde auch gleich eingeblendet. Der 17-Jährige

wählte die Nummer. Um den PC überprüfen zu lassen, gestattete der 17-Jährige dem

vermeintlichen Microsoft-Mitarbeiter den Fernzugriff auf seinen Computer. Für

die angebliche technische Unterstützung sollte der 17-Jährige 119 Euro an ein

ausländisches Bankkonto überweisen. Der junge Mann zahlte. Später stellte er

fest, dass sein Computer nicht mehr benutzbar war. Der vermeintliche

Microsoft-Mitarbeiter hatte offensichtlich verschiedene Kennwörter eingerichtet,

so dass der 17-Jährige nicht mehr auf seinen PC und damit nicht mehr auf seine

Daten zugreifen konnte. Die Überweisung an die Betrüger konnte noch rechtzeitig

gestoppt werden. Jetzt ermittelt die Polizei. |erf

Gefährliches Tuning

Kaiserslautern – Die Polizei hat am Mittwoch in Erlenbach ein

tiefergelegtes Auto aus dem Verkehr gezogen. Durch das nicht zugelassene

Fahrwerk lag der Wagen so tief auf der Straße, dass die hinteren Reifen bereits

gefährlich an der Karosserie schleiften. An ihnen stellten die Beamten

auffälligen Gummiabrieb fest. Der 44-jährigen Fahrzeughalterin wurde die

Weiterfahrt untersagt. Die Betriebserlaubnis ihres Autos ist erloschen. Sie muss

mit einem teuren Bußgeld und mindestens einem Punkt im Verkehrszentralregister

rechnen. |erf

Kellereinbruch: Fahrrad gestohlen

Kaiserslautern – Unbekannte sind zwischen Dienstagabend und

Mittwochnachmittag in der Alex-Müller-Straße in den Keller eines

Mehrfamilienhauses eingebrochen. Aus einer Parzelle stahlen die Diebe ein

Fahrrad, mitsamt Fahrradluftpumpe, Fahrradhelm, Fahrradschloss und das

Vorhängeschloss, mit dem der Kellerraum gesichert war. Ob aus einem weiteren

Kellerverschlag etwas gestohlen wurde, steht aktuell nicht fest. Zeugen, die

Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in

Verbindung zu setzen. |erf

Polizei nimmt Stellung zu Handyvideo

Kaiserslautern – Die Polizei bezieht Stellung zu einem Video, das aktuell

im Internet verbreitet wird und die Festnahme einer Frau mit dunkler Hautfarbe

zeigt. Das Video und die darin zu sehende Festnahme sind der Behördenleitung des

Polizeipräsidiums Westpfalz bekannt. Das Video kann einem Einsatz in der in der

Nacht zum 30. Mai 2020 zugeordnet werden. Es zeigt nicht den vollständigen

Polizeieinsatz.

Ein Zeuge meldete der Polizei, dass sich auf dem Gelände der Hochschule in der

Schoenstraße etwa 15 bis 20 Personen treffen und Alkohol sowie Betäubungsmittel

konsumieren.

Vor Ort konnten Einsatzkräfte der Polizei mehrere Personen feststellen, darunter

auch eine 23-jährige angolanische Staatsangehörige. Während der Feststellung der

Personalien störte die Frau fortwährend die Amtshandlung der Beamten. Sie

verhielt sich aggressiv und filmte das Einsatzgeschehen, weshalb der Verdacht

bestand, dass sie die Persönlichkeitsrechte der umstehenden Personen sowie die

der Polizeikräfte verletzte. Bildaufzeichnungen mit Ton sind ohne Einverständnis

der Betroffenen nach dem Strafgesetzbuch verboten. Als ein Beamter deshalb das

Smartphone der 23-Jährigen sicherstellte, wurde die Frau handgreiflich. Da

weitere Störungen und Angriffe nicht auszuschließen waren, fesselten die

Beamtinnen und Beamte die 23-Jährige, wogegen sie sich wehrte. Als es den

Anschein hatte, die Frau sei ohnmächtig, alarmierten die Einsatzkräfte den

Rettungsdienst. Die Sanitäter stellten bei der 23-Jährigen jedoch keine

medizinische Behandlungsbedürftigkeit fest. Die 23-Jährige wurde mit zur

Polizeidienststelle genommen. Ein Richter bestätigte nach ihrer Anhörung die

Ingewahrsamnahme. Der Vorfall wird juristisch von der Staatsanwaltschaft

Kaiserslautern geprüft. |erf