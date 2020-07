Heidelberg: Einbruch in Restaurant; Zeugen gesucht

Heidelberg – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen bislang

unbekannte Täter in ein Restaurant in der Hauptstraße, Ecke Leyergasse ein.

Dort fiel ihnen eine unbekannte Summe Bargeld sowie mehrere IPads in die Hände.

Der Gesamtschaden lässt sich noch nicht näher beziffern.

Die Ermittlungsgruppe „Eigentum“ der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die

Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die Hinweise zum Einbruch und/oder zu den Tätern geben können, werden

gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 oder mit dem

Polizeirevier heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/99-1700 in Verbindung zu setzen.

Heidelberg-Bahnstadt: Nach Unfallflucht Zeugen gesucht – Belohnung ausgelobt

Heidelberg – Am Donnerstagmittag beschädigte ein bislang Unbekannter einen

geparkten Pkw – ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern, flüchtete der

Verursacher. Der Eigentümer des beschädigten Fahrzeugs hat eine Belohnung in

Höhe von 100 Euro für den entscheidenden Hinweis ausgelobt.

Im Zeitraum von 12 Uhr bis 13:30 Uhr streifte der Unfallflüchtige vermutlich

beim Vorbeifahren den geparkten schwarzen Audi im Wieblinger Weg, Ecke

Steinzeitweg. Dabei entstand ein Sachschaden von mindestens 2.500 Euro.

Zeugen des Unfalls, werden gebeten, sich unter 06221 99-1700 an die Ermittler

des Polizeireviers Heidelberg-Mitte zu wenden.

Heidelberg-Altstadt: Alkoholisierter Autofahrer gefährdet den Straßenverkehr – Polizei sucht Betroffene

Heidelberg-Altstadt – Zeugen beobachteten bereits am 24.05.2020, gegen

14:20 Uhr einen VW Touran, der beim Befahren der Friedrich-Ebert-Anlage

wiederholt auf die Gegenfahrbahn geriet. Im Schlossberg-Tunnel war es mehrmals

zu sogenannten „Beinahe-Unfällen“ gekommen. Die Zeugen verständigten die

Polizei, die nach dem Heidelberger Fahrzeug fahndete. Beamte des Polizeireviers

Neckargemünd konnten den 61-jährigen VW-Fahrer in Neckargemünd anhalten.

Offensichtlich stand der Fahrer unter der Einwirkung berauschender Mittel und

war nicht mehr in der Lage, sein Fahrzeug zu führen. Nachdem ein Arzt dem

Verkehrsgefährder beim Polizeirevier eine Blutprobe entnommen hatte, durfte

dieser nach Hause gehen. Sein Fahrzeug und die dazugehörigen Schlüssel blieben

vorerst bei der Polizei. Zudem muss er mit dem Entzug seiner Fahrerlaubnis

rechnen. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können oder

Verkehrsteilnehmer, die durch das Fahrverhalten des 61-Jährigen gefährdet

wurden, melden sich bitte beim Polizeirevier Neckargemünd unter der

Telefonnummer 06223/9254-0.

Heidelberg-Neuenheim: Vorfahrt missachtet – Pedelec-Fahrer kollidiert mit Auto

Heidelberg-Neuenheim – Ein 87-jähriger Heidelberger fuhr am Mittwochabend

gegen 19 Uhr mit seinem Elektrofahrrad auf der Blumenthalstraße in Richtung

Universität und missachtete an der Kreuzung Quinckestraße einen von rechts

kommenden Mitsubishi. Es kam zu einem Zusammenstoß. Der Radfahrer zog sich

glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen

in die Chirurgie gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von

ca. 3000.- Euro. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Den älteren Herrn erwartet ein Bußgeld wegen eines Verstoßes gegen die

Straßenverkehrsordnung

Heidelberg-Kirchheim: Bewohner des Ankunftszentrums setzt Einbauschrank in Brand

Heidelberg-Kirchheim – Weil er kein Taschengeld bekommen hatte, war für

einen 31-jährigen Bewohner des Heidelberger Ankunftszentrums für Geflüchtete

Grund genug, am Mittwochnachmittag, gegen 16.20 Uhr Papier in einem

Einbauschrank nahe der Küche anzuzünden. Seine Wut war so groß, dass er außerdem

die Scheiben eines Fensters und der Eingangstüre mit Tritten beschädigte. Ein

Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes bemerkte den Feueralarm während der

Essenausgabe und konnte durch sein schnelles Reagieren Schlimmeres verhindern.

Bis zum Eintreffen der Feuerwehr und des Rettungsdienstes hatte er den Brand

bereits gelöscht. Der Verursacher des Brandes musste sich beim Polizeirevier

Heidelberg-Süd ersten polizeilichen Maßnahmen stellen bevor er wieder entlassen

wurde. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung.

Heidelberg-Kirchheim: Schmierereien auf der Fahrbahn – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Kirchheim – Am Dienstagabend wurden der Polizei Schmierereien

auf der Fahrbahn im Stadtteil Kirchheim gemeldet. Unbekannte hatten mit

schwarzer Farbe Parolen, die eine Religionsgemeinschaft verhöhnen, die Fahrbahn

des Bruchhäuser Wegs, unterhalb der Brücke über den Cuzarring, beschmiert. Der

Schriftzug war kaum noch lesbar und mit Kreide übermalt. Hinweise auf einen

Urheber der Schmierereien liegen derzeit nicht vor.

Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher der Farbschmierereien geben

können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.