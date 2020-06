Zusammenstoß bei Fahrstreifenwechsel

Sachschaden in Höhe von 5000,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Sonntagnachmittag, gg. 15.50 Uhr, in Fulda auf der B 27 in Höhe der Abfahrt Petersberger Straße.

Eine 85-jährige Frau aus Petersberg befuhr mit ihrem Pkw Honda die B 27 aus Fahrtrichtung Lehnerz kommend in Fahrtrichtung Künzell. Vor dem Fahrzeug der 85-Jährigen fuhr eine 29-jährige Frau aus Fulda mit ihrem BMW. Beide Fahrzeuge verließen die B 27 an der Ausfahrt zur Petersberger Straße. Während sich die 29-Jährige mit ihrem BMW auf die linke Fahrspur einordnete, fuhr die 85-Jährige zunächst auf die rechte Fahrspur die in Fahrtrichtung Fulda – Stadtmitte führt. Als die 85-jährige Frau bemerkte, dass sie sich auf der falschen Abbiegespur befindet, da sie in Fahrtrichtung Petersberg fahren wollte, wechselte sie auf die linke Abbiegespur. Hierbei jedoch übersah die 85-Jährige die nunmehr neben ihr fahrende BMW-Fahrerin und es kam zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 5000,- Euro.

Werkzeuge aus Baucontainer entwendet und Diesel abgezapft

Fulda – Eine Baustelle in der Straße „Am Sonnenhang“ im Fuldaer Stadtteil Horas war am späten Sonntagabend (21.06.) das Ziel von unbekannten Dieben. Aus einem dortigen Baucontainer entwendeten die Täter mehrere Werkzeuge und Dieselkanister. Darüber hinaus brachen die Unbekannten die Motorhaube eines Muldenkippers auf und zapften eine unbekannte Menge Diesel aus dem Tank. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 10.000 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Riskantes Überholmanöver: Polizei sucht den geschädigten Fahrer

Am Freitag (19.06.), gegen 14:50 Uhr, befuhren ein 54-jähriger LKW-Fahrer aus dem Wartburgkreis und eine 19-Jährige aus Fulda in ihrem BMW die L 3171 von Hünfeld-Roßbach kommend in Richtung Eiterfeld-Betzenrod. Vor einer Rechtskurve setzte die Fuldaerin zum Überholen an. Ausgangs der Kurve kam ihr ein weißer BMW entgegen. Sie wich nach rechts aus und streifte dabei mit ihrer Beifahrerseite die vordere linke Ecke des Führerhauses des LKW.

Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, wich auch der BMW-Fahrer nach rechts aus. Dort befand sich glücklicherweise eine befestigte Fläche, sodass er seinen PKW sicher lenken konnte. Bei dem Zusammenprall zwischen LKW und PKW entstand ein Gesamtschaden von circa 5.500 EUR. Die junge Dame aus Fulda erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung. Der geschädigte BMW-Fahrer hielt kurz an und verständigte sich mit Zeugen des Unfalles, ließ aber keine Personalien zurück.

Der etwa 55 bis 60-jährige Fahrer wird gebeten, sich bei der Polizeistation Hünfeld unter der 06652/ 9658-0 zu melden.

Geparktes Auto beschädigt und geflüchtet

Homberg- Bereits am Donnerstag (11.06.), gegen 10:00 Uhr parkte eine 60 Jahre alter Autofahrer aus Homberg seinen weißen VW Caddy ordnungsgemäß in der Schillerstraße in Homberg, in Höhe der Hausnummer 8.

Als er am Freitag (12.06.) gegen 13:45 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung an der Fahrertür und dem Außenspiegel fest.

Vermutlich hat ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug den Caddy gestreift oder beim Wenden touchiert und verließ dann die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 600 Euro zu kümmern.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Geparktes Auto beschädigt- Tatort unbekannt

Am Samstag, den 20.06.20 bemerkte ein 48 Jahre alter Autofahrer aus Romrod zuhause eine Beschädigung an seinem Fahrzeug. Bei seinem weißen Ford Focus wurde die Stoßstange hinten links eingedrückt und der Lack abgeschürft.

Die Tatzeit dürfte höchstwahrscheinlich zwischen Montag (15.06.) und Samstag (20.06.) liegen. Der Unfallort dürfte im Bereich Romrod/ Alsfeld liegen.

Vermutlich hat ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer in dieser Zeit das Fahrzeug gestreift oder beim Wenden touchiert und verließ dann die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro zu kümmern.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Lauterbach – Am Montag (22.06.), gegen 18:00 Uhr, parkte ein 42-jähriger Pkw-Fahrer seinen blauen VW Golf auf dem Marktplatz in der Karlstraße in Höhe der Hausnummer 30 am rechten Fahrbahnrand auf einer Parkfläche. Als er gegen 19:15 Uhr wieder zu seinem Wagen kam, stellte er fest, dass dieser am hinteren linken Kotflügel, sowie an der Felge und dem Reifen beschädigt wurde. Offensichtlich war ein anderes Fahrzeug gegen den Golf gestoßen und hatte diesen dabei beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 450 Euro zu kümmern. Anhand der vorgefundenen Farbanhaftungen, müsste es sich bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers um einen roten Wagen handeln. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641-9710.

Verkehrsunfallflucht – Wer hat etwas gesehen?

Bad Hersfeld – In der Zeit von Donnerstag (18.06.) bis Samstag (20.06.) parkte eine 35-jährige Fahrerin eines Daimler Chrysler aus Bad Hersfeld am Fahrbahnrand der Straße „Untere Kühnbach“. Als sie später zurückkam, stellte sie Beschädigungen am Fahrzeug fest. Die fordere Stoßstange war verkratzt und zum Teil gerissen. Der Verursacher hatte sich unerlaubt entfernt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung auf Schulgelände

Lauterbach – Wie der Polizei erst jetzt mitgeteilt wurde, rissen Unbekannte auf einem Schulgelände in der Straße „Am Eichberg" zwischen dem 28. und 29. Mai mehrere Äste von Zierbäumen ab. Außerdem hinterließen sie diversen Unrat und Müll auf einem Pausenhof. Es entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro.

135 Fahrverbote nach Überwachung der Rettungsgasse rundherum um das Kirchheimer Dreieck

KIRCHHEIM – Am 14.06.2020 kam es im Rahmen des Feiertagsverkehres zu kilometerlangen Staus rundherum um das Kirchheimer Dreieck. Deshalb überwachte die Autobahnpolizei Bad Hersfeld mit einem Videostreifenwagen die Rettungsgasse der Autobahnen 4, 5 und 7. Nachdem sich das Bilden einer Rettungsgasse grundsätzlich bereits merklich gebessert hat, registrierte die Polizei an diesem Tag trotzdem eine Vielzahl von Verstößen. Nach umfangreichen Auswertung des Videomaterials erwartet 135 Fahrer, davon 20 ausländischen Kraftfahrzeugführern, eine Anzeige sowie ein Fahrverbot.

Die Polizei appelliert nochmals, dass die Rettungsgasse immer bei Stau zu bilden ist und diese Menschenleben rettet. Sobald der Verkehr erstmal steht, ist es für Rettungskräfte sehr schwierig an die Unfallstelle zu gelangen.

Alsfeld- geparktes Auto beschädigt

Am Donnerstag, den 18.06.20 gegen 21:15 Uhr parkte eine 25 Jahre alte Autofahrerin aus Alsfeld ordnungsgemäß ihren weißen Skoda auf einem Parkplatz in der Volkmarstraße gegenüber der Stadtschule. Als sie am nächsten Tag gegen 09:35 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung an der linken Seite ihres Fahrzeuges fest. Vermutlich hat ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ausparken oder Wenden das Auto beschädigt und verließ dann die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 500 EUR zu kümmern. Da an den beschädigten Türen blaue Lackabfärbungen vorhanden sind, dürfte es sich bei dem Verursacher um ein blaues Fahrzeug handeln.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Einbruch in Geschäftsräume

Bebra – In der Zeit von Samstag (20.06.) bis Montag (22.06.) brachen Unbekannte in einen Lebensmittelladen in der Nürnberger Straße ein. Die Täter brachen eine Tür auf und stahlen mehrere Dosen Bier. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 100 Euro.

Damenrad gestohlen

Bebra – Am Donnerstag (18.06.), zwischen 17:00 Uhr und 23:45 Uhr, stahlen Unbekannte ein rotes Damenrad der Marke City Bike aus einem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Gilfershäuser Straße. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 100 Euro.

Pkw zerkratzt

Alheim – Am Sonntag (21.06.), zwischen 18:00 Uhr und 22:00 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem blauen Ford „Courier“. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug im Bereich der Straße „Bei der Mühle“ abgestellt. Unbekannte zerkratzten den Kotflügel vorne rechts. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de