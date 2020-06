Groß-Gerau

Versuchte Tötung – Messerattacke in Wohnunterkunft

Kelsterbach (ots) – Am Samstagvormittag 20.06.2020 gegen 11:00 Uhr kam es in einer Wohnunterkunft in Kelsterbach zu einem erst verbalen Streit zwischen zwei Bewohnern. Im weiteren Verlauf wurde der 27-jährige von dem 38-jährigen mit einem Messer schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt.

Ein Mitbewohner hat durch beherztes Eingreifen Schlimmeres verhindert und dann die Polizei über Notruf verständigt. Der 38-jährige Täter konnte vor Ort festgenommen werden. Der 27-jährige Verletzte wurde zur Versorgung ins Krankenhaus gebracht.

Die Staatsanwaltschaft Darmstadt und die Kriminalpolizei haben die Ermittlungen übernommen und gehen derzeit von einem versuchtem Tötungsdelikt aus.

Polizei findet Drogen bei 42-Jährigem/Mit Haftbefehl gesucht

Rüsselsheim (ots) – Einen 42-jährigen Mann kontrollierten Polizeibeamte am Montagabend 22.06.2020 gegen 19.00 Uhr am Festungsgraben. Bei ihm fanden sie anschließend mehrere Tütchen mit wenigen Gramm Kokain und Marihuana.

Die Polizei prüft nun, ob der Kontrollierte Drogen an einen 15-jährigen Jugendlichen weitergegeben hat, der von der Polizei ebenfalls kontrolliert wurde und eine Kleinstmenge Marihuana bei sich hatte.

Im Rahmen der Überprüfung stellte sich heraus, dass der 42-Jährige zudem per Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft wegen Diebstahls gesucht wurde. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Gegen beide Personen erstattete die Polizei Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Einbruch in Supermarkt scheitert

Nauheim (ots) – Mit Steinen warfen Unbekannte in der Nacht zum Dienstag 23.06.2020 gegen 3.30 Uhr, ein Loch in die Glastür eines Supermarktes in der Mainzer Landstraße. Den Tätern gelang es anschließend jedoch nicht in den Markt einzudringen. Sie suchten daraufhin das Weite.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos.

Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750.

Mit defektem Licht gestoppt – 51-Jährige mit Alkohol am Steuer

Gernsheim (ots) – Aufgrund eines defekten Abblendlichts stoppten Polizeibeamte am Montagabend (22.06.) eine 51 Jahre alte Autofahrerin in der Mainzer Straße.

Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass die Frau offenbar auch unter Alkoholeinwirkung am Straßenverkehr teilnahm. Ein Atemalkoholtest zeigte anschließend rund 1,2 Promille an.

Die Wagenlenkerin wurde vorläufig festgenommen und musste anschließend eine Blutentnahme

über sich ergehen lassen.

Ihr Führerschein wurde von der Polizei sichergestellt. Auf die 51-Jährige wartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Verkehrsunfallflucht

Groß-Gerau (ots) – Am Freitag 19.06.2020 wurde zwischen 15:40-19:40 Uhr ein weißer PKW in der Robert-Koch-Straße in Groß-Gerau beschädigt. Ein bisher noch nicht bekannter Verkehrsteilnehmer stieß gegen die hintere linke Stoßstange des geparkten PKW.

Dadurch entstand ein Schaden von ca. 1.000 Euro.

Ohne seinen Namen anzugeben entfernte sich der Unfallfahrer vom Unfallort.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation unter 06152/175-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Unfall mit Verletzten in der Unterführung der Frankfurter Straße

Groß-Gerau (ots) – Die Polizei in Groß-Gerau bearbeitet derzeit einen Verkehrsunfall der sie vor viele Fragen stellt. In der Unterführung kam es am Freitag 19.06.2020 gegen 16:50 Uhr zu einem Unfall.

Ein 48-jähriger Radfahrer aus Groß-Gerau mit seinem auffälligen orangefarbenen Rennrad stieß im Verlauf der Unterführung unter der Eisenbahnlinie mit einem 10-jährigen Kind, ebenfalls aus

Groß-Gerau, auf einem hellgrünen Roller zusammen.

Beide Personen stürzten und zogen sich Verletzungen zu.

Die Ursache des Unfalles ist derzeit noch unklar. Zur Unfallzeit soll sich eine Person zu Fuß in der Unterführung befunden habe, die möglicherweise Zeuge des Unfallherganges war. Diese Person wird gebeten sich mit der Polizei in Groß-Gerau unter der Rufnummer: 06152 / 1750 in Verbindung zu setzen.

Darmstadt

Polizeihubschrauber über Darmstadt – Vermisste Seniorin wohlbehalten aufgefunden

Darmstadt (ots) – Bei der Suche nach einer seit Montagabend (22.06.) vermissten 76 Jahre alten Seniorin aus Griesheim, kam am Dienstagmorgen (23.06.) auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Nach der Seniorin wurde bereits in der Nacht unter anderem auch mit Suchhunden gesucht.Zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern fiel der über der Stadt kreisende Helikopter auf.

Aufgrund des Hinweises eines Zeugen konnten Polizeibeamte die Frau schlussendlich gegen 8.15 Uhr im Bereich einer Grillhütte am Brückleweg wohlbehalten aufgreifen. Die 76-Jährige war leicht unterkühlt und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Hubschrauber der Hessischen Polizei konnte anschließend wieder abdrehen.

Kriminelle gehen leer aus – Zeugen nach Einbruchsversuch in Gemeindehaus gesucht

Darmstadt (ots) – Kriminelle versuchten in ein Gemeindehaus in der Heinheimer Straße einzubrechen und scheiterten. Der Sachverhalt wurde der Polizei am Montagabend (22.6.) gemeldet und kann bis zum Freitagmittag (19.6.) zurückliegen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten Unbekannte ein Fenster des Gebäudes aufzuhebeln. Dieses hielt dem Einbruchsversuch der Kriminellen stand, woraufhin sie unerkannt flüchteten. Dennoch entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Wer in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat und sachdienliche Hinweise zum Einbruchsversuch geben kann, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe Darmstadt-City unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Polizei sucht dunklen Kompaktwagen

Darmstadt (ots) – Am Samstag 20.06.2020 gegen 00:30 Uhr kam es in Darmstadt zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem 35-jährigen Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer befuhr die Pankratiusstraße vom Kantplatz in Richtung Rhönring, als ihm auf Höhe der Müllerstraße ein bislang noch unbekannter Pkw entgegenkam. Auf Grund der Fahrweise des Wagens musste der Radfahrer bremsen und nach rechts ausweichen.

Hierbei stürzte der Radfahrer und verletzte sich. Der Fahrer des dunklen Kompaktwagens entfernte sich daraufhin vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen in Richtung Stadtmitte.

Die Polizei sucht Unfallzeugen oder Personen, die einen Hinweis auf dieses Fahrzeug geben können. Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier in Darmstadt, Telefon 06151 969-3610.

Darmstadt-Dieburg

Mehrere Fahrzeuge beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Seeheim-Jugenheim (ots) – In der Nacht zum Samstag (20.6.), gegen 2.15 Uhr, wurden der Polizei Personen gemeldet, die im Bereich “Am Grundweg” mehrere Fahrzeuge beschädigen würden.

Sofort begaben sich Streifen zum Einsatzort. Hierbei stellten die Beamten nach derzeitigem Kenntnisstand 14 Fahrzeuge fest, bei denen zum Großteil die Außenspiegel beschädigt wurden. Auch die Lampe eines Supermarkts wurde zerstört. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Im Zuge der Fahndung konnten zwei tatverdächtige Männer kontrolliert und vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Vor diesem Hintergrund sucht die Ermittlungsgruppe der Polizei in Pfungstadt nach weiteren Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können. Die Beamten sind unter der Rufnummer 06157/95090 zu erreichen.

Rennradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Babenhausen (ots) – Am Dienstag 23.6.2020 gegen 9.30 Uhr, kam es auf der Landesstraße 3065 zwischen Babenhausen und dem Ortsteil Langstadt zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 73-Jähriger schwer verletzt wurde.

Der 73 Jahre alte Mann aus Rodgau befuhr mit seinem Rennrad die Landesstraße von Babenhausen nach Langstadt. Auf etwa halber Strecke wurde der Rennradfahrer nach derzeitigem Kenntnisstand von einem blauen Auto überholt. Hierbei kam es ersten Ermittlungen zufolge zum Kontakt zwischen dem Wagen und dem Radfahrer, wobei dieser stürzte. Bei dem Sturz zog er sich schwere Verletzungen zu. Das unfallbeteiligte Fahrzeug flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle.

Der 73-Jährige wurde nach medizinischer Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Für den Zeitraum der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme musste die Strecke für etwa eine Stunde voll gesperrt werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen konnte das mutmaßliche Unfallfahrzeug im Zuge der Fahndung aufgefunden werden. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die den Zusammenstoß beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Dieburg unter der Rufnummer 06071/96560 zu melden.

Kriminelle erbeuten mehrere Werkzeuge – Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Groß-Zimmern (ots) – Kriminelle erbeuteten von der Ladefläche eines Lastwagens, der in der Weberstraße abgestellt war, mehrere Werkzeuge. Der Diebstahl wurde der Polizei am Montagmorgen (22.6.) gemeldet und soll zwischen Freitagabend (19.6.) und Samstagmorgen (20.6.) gewesen sein.

Nach derzeitigem Kenntnisstand stiegen die Unbekannten auf die Ladefläche des Lasters und machten sich an einer dortigen Kiste zu schaffen. Darin befanden sich mehrere Werkzeuge, unter anderem zwei Bohrmaschinen und eine Flex. Mit dem Werkzeug im Wert von mehreren Tausend Euro suchten die Kriminellen das Weite.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Dieburg ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06071/9656-0 entgegen.

Kreis Bergstraße

Autoradio und Xenon-Scheinwerfer entwendet – Wer hat Verdächtiges bemerkt?

Viernheim (ots) – Kriminelle hatten zwischen Sonntag (21.06.) und Montag (22.06.) einen BMW in der Max-Born-Straße im Visier. Gegen 7.30 Uhr bemerkten Zeugen, dass die bislang noch unbekannten Täter wahrscheinlich im Laufe der Nacht die Seitenscheibe auf der Fahrerseite einschlugen. Im Fahrzeuginnenraum bauten sie ein Autoradio aus und entwendeten zusätzlich die beiden Xenon-Scheinwerfer aus der Fahrzeugfront.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Gesamtwert der Beute rund 2.500 Euro betragen. Der Tatzeitraum reicht bis 18 Uhr am Vorabend zurück. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizei in Viernheim unter der Rufnummer 06204/9377-0 entgegen.

7-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Wald-Michelbach (ots) – Am Montagmittag 22.6.2020 gegen 13.14 Uhr ereignete sich im Bereich der Ludwigstraße ein Unfall, bei dem ein 7-jähriges Mädchen schwer verletzt wurde.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr die 21 Jahre alte Fahrerin eines Seats die Ludwigstraße in Richtung Affolterbach. Als die 7-Jährige zu Fuß die Fahrbahn überquerte, kam es zum Zusammenstoß. Hierbei wurde das Mädchen nach derzeitigem Kenntnisstand schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt.

Sie wurde im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Am Seat entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

