Bischofsheim (ots) – Der 27-jährige Fahrer eines Kleinlasters beschwerte sich am Donnerstagabend 18.06.2020 gegen 18.40 Uhr in der Beethovenstraße bei Polizisten, die dort gerade eine Kontrolle durchführten. Seiner Ansicht nach, sei das zivile Polizeiauto ungünstig abgestellt. Die Ordnungshüter bemerkten während dem Gespräch Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes.

Ein Atemalkoholtest zeigte 1,27 Promille an. Der 27-Jährige wurde vorläufig festgenommen und musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde von der Polizei sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

_______________________________________________________________________

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen