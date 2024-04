Polizei schreitet nach Bedrohung ein und beendet anschließende Trunkenheitsfahrt

Römerberg (ots) – Am Donnerstag gegen 10:35 Uhr bedrohte ein 26-Jähriger aus dem Odenwald einen 72-Jährigen an dessen Wohnanschrift im Ortsteil Heiligenstein verbal und führte hierbei ein Messer mit. Hintergrund der Drohungen waren Vorbeziehungen im privaten Bereich. Zeugen alarmierten die Polizei, woraufhin der 26-Jährige kurz vor Eintreffen der Polizeistreifen die Flucht mit einem Pedelec ergriff.

Wenige Minuten später kontrollierten Polizeibeamte den 26-Jährigen auf seinem Pedelec in der Viehtriftstraße in Römerberg und durchsuchten ihn nach gefährlichen Gegenständen. Hierbei fanden sie ein Messer in einer Hosentasche auf und fesselten ihn, da er sich aggressiv verhielt und berauscht wirkte.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Zusätzlich stand der 26-Jährige eigenen Angaben zufolge unter dem Einfluss von THC. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt, stellten sein Pedelec sicher und veranlassten die Entnahme einer Blutprobe. Den 26-Jährigen erwarten Strafverfahren wegen Bedrohung und Trunkenheit im Verkehr.

Schokoladendiebe erwischt

Dannstadt-Schauernheim (ots) – Am Donnerstagmittag beobachte eine Mitarbeiterin einer Discounter-Filiale in der Riedstraße zwei Personen beim Bedienen am Süßwarenregal. Nachdem der 57-Jährige und der 31-Jährige den Kassenbereich ohne Zahlvorgang passierten, sprach die Mitarbeiterin die beiden Männer auf den Diebstahl an. Sie händigten daraufhin die Schokolade im Wert von ca. 17 Euro aus. Gegen beide Männer wurde ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls eingeleitet.

Polizeistreife zieht E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen aus dem Verkehr

Römerberg (ots) – Am Donnerstag gegen 11 Uhr erblickte eine Polizeistreife einen E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen, der die Germersheimer Straße in Römerberg befuhr. Die Beamten untersagten der 35-jährigen Fahrerin die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren gegen sie ein.

Schockanruf erfolgreich – Zeugen gesucht

Dannstadt-Schauernheim (ots) – Am 25.04.2024 gegen 12 Uhr erhielt eine Seniorin einen sogenannten Schockanruf. Nachdem sich zunächst die vorgebliche Tochter am Telefon meldete, wurde das Telefonat an eine angebliche Polizistin übergeben. Beide Frauen gaben vor, dass die Tochter der Seniorin eine andere Person bei einem Verkehrsunfall getötet habe. Daher müsse sie jetzt eine Kaution zahlen, um die Tochter aus dem „Gewahrsam“ herauszulösen.

In der Folge kam es zu mehreren Telefonaten mit einem vorgeblichen Oberstaatsanwalt. Letztendlich wurde die Seniorin angewiesen ihren Schmuck im Wert eines niedrigen 5-stelligen Betrages an eine Person an der Trauerhalle des Friedhofes zu übergeben. Hier übergab sie den Schmuck am Nachmittag.

Beschreibung des Abholers:

männlich, ca. 175-180cm, athletische Figur, keine Brille, Oberlippenbart, kurze Haare, elegant gekleidet und sprach hochdeutsch. Erst nach einem Telefonat mit ihrem Enkel, flog der Betrug auf.

Zeugen, die im Bereich des Friedhofes verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Tel.-Nr. 06235 4950 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Die Polizei rät zu folgenden Verhaltenshinweisen – Beachten Sie, dass die Polizei Sie nie unter der 110 kontaktiert.

Wenn Sie im Gespräch aufgefordert werden unter Verwendung der Rückruftaste die 110 zu wählen, legen Sie auf und wählen Sie die Nummer selbst.

Wenn Sie einer der vorgenannten Anrufe erreicht, legen Sie einfach den Hörer auf.

Geben Sie keine persönlichen Daten wie Name, Geburtsdatum, Bankverbindungen, Vermögensverhältnisse an fremde Personen heraus.

Die Polizei schickt keine Zivilkräfte, um Geld oder Wertsachen abzuholen und vorsorglich in Verwahrung zu nehmen.

Lassen Sie Ihre Telefonnummer aus den Telefonverzeichnissen löschen.

Bringen Sie den Anruf bei der nächsten Polizeiwache oder per Onlinewache zur Anzeige.