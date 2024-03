Größerer Polizeieinsatz“

Am Donnerstagnachmittag (14. März) kam es zu einem größeren Polizeieinsatz im Park beim Landratsamt in Biedenkopf. Zeugen hatten gegen 13.20 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen mehreren vermutlich jugendlichen Beteiligten in der Kiesackerstraße gemeldet, bei der es offenbar auch zu Handgreiflichkeiten gekommen war und zumindest eine Person leichte Verletzungen davongetragen hatte. Zudem äußerten mehrere Zeugen, bei einem der Beteiligten eine Schusswaffe gesehen zu haben.

Zivile und uniformierte Polizeibeamtinnen und -beamte waren unverzüglich nach Eingang der Meldung zwecks verschiedener Maßnahmen im Einsatz. Dazu gehörte das Befragen von Beteiligten und Zeugen sowie das Lokalisieren des offenbar bewaffneten, inzwischen geflüchteten Mannes. Als möglicher Aufenthaltsort kam dabei Lollar in Betracht, weshalb sich auch dort zivile und uniformierte Polizeistreifen befanden.

Das SEK nahm den 17-Jährigen aus dem Landkreis Gießen gegen 20.50 Uhr in Lollar- Ruttershausen widerstandslos fest. Eine Schusswaffe fanden sie nicht bei ihm. Polizeibeamte führten eine Vernehmung und eine erkennungsdienstliche Behandlung mit dem Tatverdächtigen durch, anschließend entließen sie ihn aufgrund fehlender Haftgründe.

Das Hessische Polizeipräsidium Einsatz unterstützte die mittelhessische Polizei mit Kolleginnen und Kollegen der Spezialeinheiten und von der Bereitschaftspolizei.

Die Ermittlungen dauern an.

Bislang ist davon auszugehen, dass kein Bezug zur Auseinandersetzung vom 25.02.2024 in Biedenkopf besteht.

Marburg: Auseinandersetzung bei Verkaufsgespräch

Nach einer Auseinandersetzung in der Sudetenstraße bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Donnerstagabend (24.03.24) gegen 21.50 Uhr gerieten nach ersten Erkenntnissen auf dem Parkplatz in Höhe der Hausnummer 10 während eines Verkaufsgespräches ein 33-jähriger Marburger und ein unbekannter Mann, der in Begleitung eines anderen Mannes war, in Streit. Im dessen Verlauf kam es dann zu einer Rangelei. Der Unbekannte holte aus seinem Fahrzeug einen festen Gegenstand und schlug damit auf das Fahrzeug des 33-Jährigen, welches offenbar verkauft werden sollte. Zudem schlug er mit dem Gegenstand den Marburger mehrfach, offenbar auch, als dieser auf den Boden lag. Die Begleitung zog den Unbekannten letztendlich weg, die Beiden stiegen dann in einen dunklen Opel. Die Besatzung eines Rettungswagens kümmerte sich um die Verletzungen des 33-Jährigen. Wer hat den Vorfall Donnerstagabend gegen 21.50 Uhr in der Sudetenstraße beobachtet? Wer kann Hinweise auf den unbekannten Täter geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Marburg: Kontrolleur und angegriffen und beleidigt

Während einer Fahrkartenkontrolle kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 24-Jährigen aus Marburg und zwei Fahrkartenkontrolleuren im Alter von 26 und 29 Jahren. Als die Kontrolleure Donnerstagmittag (14.03.24 gegen 12.05 Uhr) die Fahrscheine der Fahrgäste in der Buslinie 7 zwischen Hauptbahnhof und Südbahnhof kontrollierten, gerieten sie in einen Streit mit dem 24-Jährigen. In dessen Verlauf griff der Marburger offenbar einen Angestellten an. Es kam zudem zu Schlägen und Beleidigungen. Dabei erlitten alle drei leichte Verletzungen. Zeugen, die den Vorfall in der Buslinie 7 mitbekommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Marburg unter 06421/406-0 zu melden.

Marburg: Einbrecher erbeuten Schmuck

In der Barfüßerstraße brachen Unbekannte in ein Antiquitätengeschäft ein. Die Diebe schlugen am Donnerstag (14.03.24) zwischen 03.00 und 05.30 Uhr die Scheibe des Geschäftes ein und entwendeten daraus Schmuck mit unbekanntem Wert. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 2.000 Euro, Zeugen, die dort im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Marburg: Transporter gestreift

Rund 500 Euro wird die Reparatur an einem VW Transporter kosten, nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer das Fahrzeug in der Straße „Barfüßertor“ in Höhe der Zufahrt zum „Rotenberg“ vermutlich beim Vorbeifahren streifte. Der weiße Transporter parkte dort zwischen 19.00 Uhr am Donnerstag (07.03.24) und 17.30 Uhr am Freitag (08.03.24). Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Marburg: Unterschiedliche Aussagen zum Unfallhergang – Zeugenaufruf

Aufgrund unterschiedlicher Aussagen nach einem Unfall in Marburg-Cappel sucht die Polizei nach Zeugen. Der Unfall ereignete sich am Mittwoch (13.03.24) gegen 16.15 Uhr an einer Engstelle in der Sommerstraße. Daran beteiligt waren der 39-jährige Fahrer eines weißen Mitsubishis und der 19-jährige Fahrer eines weißen Renaults, die hintereinander in Richtung „Am Köppel“ unterwegs waren. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 1350 Euro. Nach Angaben eines Unfallbeteiligten befand sich zum Unfallzeitpunkt ein Passant in der Nähe, welcher seine Hilfe anbot. Insbesondere nach diesem Zeugen sucht die Polizei und bittet um Hinweise bei den Ordnungshütern der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0.