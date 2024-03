6-jähriges Kind an Querungshilfe angefahren

Am gestrigen Abend gegen 19:15h wurde ein 6-jähriger Junge in Annweiler in Höhe des Hohenstaufensaals in der Landauer Straße angefahren. Der Junge war gerade dabei, die Straße an einer Querungshilfe gemeinsam mit seiner Mutter zu überqueren, als eine 42-jährige Autofahrerin ihn von der Saarlandstraße kommend offensichtlich übersah und anfuhr. Hierdurch wurde der Junge zunächst auf die Motorhaube und anschließend auf die Straße geschleudert. Ersten Untersuchungen vor Ort zufolge hatte der Junge keine schlimmeren Verletzungen davongetragen, wurde aber zur Beobachtung zumindest über Nacht in ein Krankenhaus gebracht.

Billigheim – Ingenheim – Betrunken Unfall verursacht

Am 05.03.2024 meldete gegen 02:15 Uhr ein aufmerksamer Zeuge einen verunfallten PKW im Bereich der Hauptstraße in Billigheim-Ingenheim. Vor Ort konnte ein 22-jähriger Audi-Fahrer angetroffen werden. Dieser kollidierte, augenscheinlich aufgrund seiner Alkoholisierung, mit einer Hauswand. Die Schadenshöhe beträgt circa 11.000 Euro. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Auf der Dienststelle wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten müssen.

Maikammer – Sachbeschädigung durch Feuer

Am späten Montagabend (04.03.204, 23.20 Uhr) wurden brennende Wertstoffsäcke im Bereich der Friedhofstraße/Hartmannstraße sowie in der St. Martiner Straße gemeldet. Durch die hinzugerufene Feuerwehr konnten die Brandherde rechtzeitig gelöscht und ein größerer Sachschaden verhindert werden. Ersten Ermittlungen zufolge wurden diese von Unbekannten vorsätzlich angezündet. Die Polizei sucht Zeugen, die Auffälligkeiten bzw. verdächtige Personen in dem Bereich festgestellt haben. Diese sollen sich unter der Telefonnummer 06323 9550 melden.