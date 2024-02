Polizeieinsatz im Stadtgebiet

Germersheim (ots) – Am Freitag gegen 10.50 Uhr wurde die Polizei Germersheim alarmiert, weil ein Mann in der Straße „Am alten Hafen“ andere Verkehrsteilnehmer bedrohen soll. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 28-Jährigen, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand.

Dieser beschädigte zuvor mit einem Messer mehrere geparkte PKW. Er wurde festgenommen und aufgrund seiner medizinischen Verfassung in ein Krankenhaus eingeliefert. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Höhe des Sachschadens ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren u.a. wegen Bedrohung und Sachbeschädigung eingeleitet.

Absuche nach einer Person

Hagenbach (ots) – Im Bereich des Rheindamms beim Baggersee „Willersinn“ in Hagenbach suchen derzeit Feuerwehr und Polizei vorsorglich nach einer Person. Ein Jogger habe gegen 09.00 Uhr einen Hilferuf aus diesem Bereich vernommen. Eine Vermisstenmeldung liegt bei der Polizei nicht vor.

E-Bike kollidiert mit Linienbus

Hatzenbühl (ots) – Am 01.02.24 gegen 12.30h wollte eine 68-jährige E-Bike-Fahrerin die Kirchstraße in Hatzenbühl am Ortsausgang nach Jockgrim vom Wirtschaftsweg aus überqueren. Dabei übersah sie vermutlich den auf der Kirchstraße vorfahrtsberechtigten Linienbus. Der Linienbus erfasst die E-Bike-Fahrerin seitlich, sodass sie zum Sturz kam.

Die Frau trug keinen Fahrradhelm und zog sich Kopfverletzungen zu. Sie musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro.

Auffahrunfall auf der B10

Wörth (ots) – Auf der B10 in Fahrtrichtung Karlsruhe kam es am 01.02.24 gegen 06.40h im Bereich der Anschlussstelle Maximiliansau auf dem rechten der drei Fahrstreifen zu einem Auffahrunfall. Zunächst fuhr ein 45-jähriger BMW Fahrer einem vor ihm fahrenden VW auf. Da beide Fahrzeuge nach dem Aufprall ihre Geschwindigkeit reduzierten, fuhr ein weiteres nachfolgendes Fahrzeug, ein Toyota, in das Heck des BMW.

Beim Toyota lösten Airbags aus und das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung kam es zu Verkehrsbeeinträchtigen. Es wurde niemand verletzt.

Die Gesamtschadenssumme dürfte ca. 5.000 Euro betragen.