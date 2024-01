Marburg- Cappel: Einbrecher am Werk

In ein Bürogebäude in der Straße „Im Grund“ brachen Unbekannte am vergangenen Wochenende ein. Die Diebe gelangten auf das Grundstück und machten sich zunächst an einem Fenster zu schaffen. Sie ließen die Glasscheibe zerbersten, griffen durch die zerbrochene Scheibe, öffneten das Fenster und drangen durch dieses in das Bürogebäude ein. Sie ließen Bargeld und Gold mitgehen. Im Inneren gelangten sie nicht in das erste Obergeschoss des Gebäudes, so dass die Diebe im Anschluss über ein Fallrohr auf das Dach eines angebauten Schuppens kletterten und sich dort ebenfalls an einem Fenster zu schaffen machten. Hier drangen sie in das Obergeschoss des Gebäudes ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fanden sie dort kein weiteres Diebesgut. Der Schaden wird mit mehreren tausend Euro beziffert. Die Marburger Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise: Wem sind zwischen Freitag (12:01.2024), 19:00 Uhr und Montagmorgen (15.01.2024), 07:00 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter Tel: (06421) 406-0.

Kirchhain- Kennzeichen geklaut

Am Montag (15.01.2024), zwischen 04:35 Uhr und 14:05 Uhr stahlen Diebe beide Kennzeichen eines Dacias. Der Sandero stand in diesem Zeitraum in Biegenstraße, als die Unbekannten die Kennzeichen, MR-KB 913, abschraubten und mitnahmen. Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter Tel: (06421) 406-0.

Marburg- Körperverletzung in der Reitgasse

Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es bereits am 07.01.2024 in der Reitgasse. In einer Kneipe war es zwischen einer 20-Jährigen und einem bislang Unbekannten zunächst zu einer verbalen Streitigkeit gekommen. Als sich die Marburgerin später, gegen 03:00 Uhr, vor der Kneipe aufhielt, traf sie erneut auf den Streithahn. Ohne Vorwarnung schlug er der 20-Jährigen offensichtlich ins Gesicht und verletzte sie leicht am Kopf und im Gesicht. Eine weitere 20-Jährige ging dazwischen um dies Auseinandersetzung zu schlichten. Der Unbekannte schlug sodann nach der jungen Frau und verletzte sie ebenfalls im Gesicht. Im Anschluss flüchtete er. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und bittet um Hinweise: Wer hat die Auseinandersetzung mitbekommen? Wer kann Hinweise zu dem Unbekannten geben? Er soll etwa 180 cm groß, Ende 20 bis Anfang 30 und etwas kräftiger gewesen sein. Laut Zeugen war er Osteuropäer und sprach mit Akzent. Er hatte blonde Haare und trug eine eckige Brille. Insgesamt war er elegant, mit einem beigen Mantel, Hemd und Anzugshose gekleidet. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Marburg unter Tel: (06421) 406-0 in Verbindung zu setzen.

Fronhausen: Mülltonnen in Brand

In einem Fall von Sachbeschädigung durch Feuer ermittelt seit Donnerstag (11.01.2024) die Polizei. Die Feuerwehr wurde gegen 00:00 Uhr alarmiert, nachdem vier Mülltonnen im Elisabethweg in Vollbrand standen. Sie rückten aus und löschten das Feuer. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 400 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise und fragt: Wem sind verdächtige Personen im Bereich des Elisabethwegs aufgefallen? Wem sind Personen aufgefallen, die sich an den Tonnen zu schaffen machten? Wer hat sonstige Beobachtungen gemacht? Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter Tel: (06421) 406-0.

Biedenkopf: Seat touchiert und abgehauen

Einen 1.500 Euro teuren Schaden hinterließ ein Unbekannter am 08.01.2024 an einem schwarzen Seat. Der Leon stand auf dem Parkstreifen der Hospitalstraße in Höhe der Hausnummer 39. Zwischen 14:30 Uhr und 16:00 Uhr streifte ein Unfallfahrer den Seat beim Vorbeifahren an der linken Fahrzeugseite. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr er weiter. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Polizeistation Biedenkopf unter Tel: (06461) 9295-0.

Neustadt: Unfallfahrer flüchtet

Ein unbekannter Unfallfahrer beschädigte zwischen 17:00 Uhr am Montag (15.01.2024) und 09:00 Uhr heute Morgen (16.01.2024) einen in der Hochstruth geparkten schwarzen Audi 100 an der Fahrerseite. Die Reparatur des Pkws wird rund 5.000 Euro gekostet. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach einem roten Fahrzeug. Wem ist ein rotes Fahrzeug in der Hochstruth aufgefallen? Wer kann Hinweise zum Unfallfahrer geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Stadtallendorf unter Tel: (06428) 9305-0 zu melden.