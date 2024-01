Bergstrasse

Wald-Michelbach: Auto beschädigt und Kennzeichen gestohlen

Wald-Michelbach (ots) – In der Zeit zwischen Freitagnachmittag (29.12.) und

Dienstagmorgen (02.01.) beschädigten unbekannte Täter am Schotterparkplatz des

Bahndamms, in Höhe des dortigen Einkaufsmarktes, ein abgestelltes Auto im

Bereich des rechten Kotflügels. Zudem entwendeten die Unbekannten beide

Kennzeichenschilder „HP-RK 1112“.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Polizeistation

Wald-Michelbach unter der Rufnummer 06207/9405-0.

Darmstadt

Darmstadt: Per Haftbefehl gesucht / Festnahme eines 33-Jährigen

Darmstadt (ots) – Am Mittwoch (03.01.) gegen 14 Uhr vollstreckten die

Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 35 der Kriminalpolizei Darmstadt

in der Schleiermacherstraße erfolgreich einen bestehenden Haftbefehl. Der

33-jährige Wohnsitzlose, welcher der Polizei bereits hinreichend bekannt ist,

wurde aufgrund einer anstehenden achtmonatigen Haftstrafe festgenommen. Die

richterliche Anordnung zur Verhaftung erging aufgrund von Vergehen wie Diebstahl

und Betrug.

Bei seiner Festnahme stellten die eingesetzten Beamten zudem ein Einhandmesser

fest, dass er entgegen eines bestehenden Waffenverbots bei sich führte. Außerdem

wurden bei ihm zwei brandneue Parfümflacons gefunden, bei denen der Verdacht

besteht, dass sie aus einem Diebstahl stammen. Die Ermittlungen hierzu dauern

an.

Nach der Festnahme und der Durchführung der notwendigen polizeilichen Maßnahmen

wurde der Tatverdächtige durch die Wachpolizei in eine Justizvollzugsanstalt

gebracht, um seine Haftstrafe anzutreten.

Darmstadt-Dieburg

Darmstadt: Unfallflucht mit entwendetem Fahrzeug/Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Am 03.01.2024 gegen 17:30 Uhr befuhr ein weißer Pkw Ford

Transit (Transporter) den Groß-Gerauer Weg und die Niersteiner Straße in

Darmstadt. Auf der Fahrt beschädigte der Fahrer zwei geparkte Pkw und zwei

Sperrpfosten, bevor er den Pkw in der Niersteiner Straße abstellte. Anschließend

setzte der Fahrer seine Flucht zu Fuß fort.

Der Verkehrsunfallflucht war ein Diebstahl des Pkw vorausgegangen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt bzw. dem Täter geben können,

werden gebeten, sich beim 2. Polizeirevier in Darmstadt (06151-969 41210) zu

melden.

Gross-Gerau

Bischofsheim: 33-Jähriger bei Geschwindigkeitsmessung gestoppt – Umgebautes Fahrrad sichergestellt

Ein 33-Jähriger muss sich nach einer Kontrolle im Rahmen einer Geschwindigkeitsmessung am Mittwoch (03.01.) in der Straße „Am Schindberg“ unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz strafrechtlich verantworten. Gegen 14.30 Uhr stoppten Kräfte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen den Mann auf seinem E-Bike auf Höhe des Groß-Gerauer Wegs. Er hatte sein herkömmliches, ehemals unmotorisiertes Mountainbike technisch erheblich umgebaut.

Neben einem 1.000 Watt Motor mit einem überdimensionalen Akkupack war auch ein Gasgriff angebracht, der eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 55 km/h ohne Nutzung der Pedale ermöglichte. Versichert war das Rad nicht, außerdem hatte der 33-Jährige auch keine erforderliche Fahrerlaubnis oder einen geeigneten Schutzhelm. Das Rad wurde für ein technisches Gutachten sichergestellt und Anzeige erstattet. Darüber hinaus hielten die Polizisten im Rahmen der Geschwindigkeitsmessung noch 140 Fahrzeuge im Zeitraum von 13.30 Uhr bis 13.30 Uhr an der Örtlichkeit an und ahndeten 14 Geschwindigkeitsverstöße sowie drei Gurtverstöße. Zwei Fahrzeugführer hatten ihre Kinder nicht angeschnallt transportiert.