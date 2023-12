Mannheim: Vandalismus in Stadtbahnen der rnv nach Fußballspiel

Mannheim – Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) hat gravierende Fälle von Vandalismus in mehreren ihrer Bahnen zu beklagen, die im Zuge des Fußballspiels am Mittwoch, 20. Dezember 2023, zwischen SV Waldhof und 1860 München geschahen.

Bei der An- und Abreise der Fußballfans wurden insgesamt acht rnv-Bahnen stark beschädigt. In den Stadtbahnen wurden Deckenabdeckungen und Sitzpolster abgerissen oder beschädigt, zahlreiche Notentriegelungen der Türen betätigt, in einem Fahrzeug ein Fahrkarten-Entwerter abgerissen sowie in mehr als einem Fahrzeug sogar Fensterscheiben zerstört.

Martin in der Beek, Technischer Geschäftsführer der rnv erklärt: „Als Verkehrsbetrieb sehen wir es als unsere Aufgabe, Menschen bequem und sicher an ihr Ziel zu bringen, dazu gehören auch Fußballspiele. Aber für diese sinnlose Zerstörungswut haben wir keinerlei Verständnis. Wir werten aktuell die Videoaufzeichnungen der Fahrzeuge aus und leitet entsprechende rechtliche Schritte ein. In Zeiten des aktuell gültigen Stabilisierungsfahrplans, dessen reduziertes Angebot aufgrund von akuten Problemen in der Personal- und Fahrzeugverfügbarkeit eingeführt werden musste, ist der Ausfall von mehreren Fahrzeugen auf einmal besonders bitter.“

Die betroffenen Fahrzeuge werden aktuell in den Werkstätten der rnv repariert, bevor sie wieder für den regulären Fahrgastbetrieb genutzt werden können, und stehen erst nach und nach wieder zur Verfügung. Das Fehlen einer solchen Zahl von Fahrzeugen führte seit dem Vorfall zu einigen Fahrtausfällen und stellt damit eine starke Belastung für den Verkehrsbetrieb dar.

Polizei Mannheim: Störungen und Verkehrsbeeinträchtigungen bei Fußballspiel

Mannheim-Innenstadt (ots) – Am Mittwoch 20.12.2023, kam es im Bereich der Innenstadt zu Verkehrsbeeinträchtigungen und Störungen im Zusammenhang mit einem Fußballspiel. Zunächst kam es bei dem Fußballspiel SV Waldhof Mannheim gegen TSV 1860 München im Carl-Benz-Stadion Mannheim im Bereich der Gästefans zu mehreren Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz durch das Abbrennen von Pyrotechnik.

Aufgrund drohender Auseinandersetzungen im Bereich Tattersall/Hauptbahnhof kam es nach Spielende bis etwa 22:30 Uhr zu Verkehrsbeeinträchtigungen in der Innenstadt. Zudem waren bis 23:15 Uhr starke Polizeikräfte zur Sicherung der Abreise im Bereich Hauptbahnhof gebunden.

Vier Personen gelangen aufgrund von Vermummung und weitere vier Personen wegen Beleidigung zur Anzeige. An einem Dienstfahrzeug wurde zudem ein Kennzeichen entwendet. In einem Fall wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen. Die Polizei war mit starken Einsatzkräften in der Stadt und rund um das Stadion präsent.