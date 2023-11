Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Einbrecher schlägt Scheibe ein,

Wehrheim, Limesstraße, Freitag, 17.11.2023, 12:45 Uhr bis Montag, 20.11.2023, 09:20 Uhr

(fh)Am Wochenende kam es in Wehrheim zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge betraten die Diebe das Grundstück der Geschädigten in der Limesstraße und schlugen mit einem Stein das Wohnzimmerfenster im Erdgeschoss ein. Durch die so entstandene Öffnung gelangten sie in das Haus, wo mehrere Räume betreten und durchsucht wurden. Im Anschluss gelang den Einbrechern unbemerkt die Flucht. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts gestohlen.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120-0.

Baumaschine aus Hof gestohlen,

Steinbach, Industriestraße, Donnerstag, 16.11.2023, 16:00 Uhr bis Dienstag, 21.11.2023, 09:00 Uhr

(fh)Zwischen Donnerstag, dem 16.11.2023 und Dienstag, dem 21.11.2023 haben Diebe in Steinbach eine Arbeitsmaschine mitgehen lassen. Im besagten Zeitraum stand die Estrichmaschine des Herstellers „BMS“ im Wert von knapp 40.000 Euro in einem Hof in der Industriestraße, als Unbekannte deren Sicherung in Form von Stahlketten durchtrennten und die Maschine entwendeten. Die Baumaschine trug zuletzt das Kennzeichen „GT-BM 5031“.

Die Bad Homburger Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen,

Werkzeug und Fahrräder aus Garagen gestohlen, Schmitten-Arnoldshain, Hegewiese, Samstag, 18.11.2023, 09:00 Uhr bis Montag, 20.11.2023, 07:30 Uhr

(fh)Im Schmittener Ortsteil Arnoldshain hatten es Diebe am Wochenende auf Fahrräder und Werkzeug abgesehen. Zwischen Samstag- und Montagmorgen suchten die Täter die Garagen von zwei Wohnhäusern in der Straße „Hegewiese“ auf und entwendeten aus der einen zwei mit Schlössern gesicherte E-Bikes und aus der anderen hochpreisiges Werkzeug. Im Anschluss suchten die Diebe mit ihrer Beute im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro das Weite.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.