Geschwindigkeitsmessungen im Dienstgebiet der PI Edenkoben

Roschbach/Deidesheim/Gommersheim (ots) – Am Freitag 17.11.2023 wurde die Einhaltung der Geschwindigkeit in der 70er-Zone auf der L516 zwischen Edesheim und Walsheim überprüft. An der dortigen Kreuzung zur K54 kam es zwischen 10:40-11:55 Uhr zu 13 Geschwindigkeitsüberschreitungen.

Zwei Fahrzeugführer stachen bei den Kontrollen besonders negativ hervor: Sie wurden mit 108 bzw. 109 km/h gemessen und waren damit über 30 km/h schneller als erlaubt. Beide erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro und einen Punkt im Fahrerlaubnisregister.

Zwischen 12:30-14:00 Uhr wurde eine weitere Kontrollstelle von der A65 kommend an der Abfahrt Deidesheim/B271 eingerichtet. Hier wurden innerhalb von eineinhalb Stunden bei erlaubten 80 km/h insgesamt 25 Fahrzeugführer festgestellt, die die Geschwindigkeit überschritten. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer fuhr ohne den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt. „Spitzenreiter“ war eine Fahrzeugführerin, die mit 116 km/h unterwegs war. Sie erwartet ebenfalls ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro und einen Punkt im Fahrerlaubnisregister.

Erfreulicher war das Ergebnis einer Kontrolle in der Hauptstraße in Gommersheim. Eine aufgrund einer Bürgerbeschwerde durchgeführte Geschwindigkeitsmessung am Ortsausgang in Richtung Schwegenheim ergab zwischen 09-09:30 Uhr keine Verstöße.

Einbruch in den Abendstunden – Zeugen gesucht

Queichhambach (ots) – Am 16.11.2023 drangen unbekannte Täter zwischen 18-19:30 Uhr, in ein Anwesen in der Ringstraße ein. Hierzu wurde die Tür zum Wintergarten aufgehebelt. Entwendet wurde Bargeld und Schmuck. Der angerichtete Sachschaden dürfte sich auf circa 2.000 Euro belaufen.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Im Straßengraben gelandet

Steinfeld/L545 (ots) – Am 17.11.2023 gegen 09:10 Uhr, befuhr die Fahrerin eines Mercedes Benz die L545 von Bad Bergzabern kommend in Richtung Steinfeld. Zunächst kam die 44-jährige Fahrerin in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte dabei einen Leitpfosten.

Anschließend geriet die Fahrerin beim Gegenlenken erneut ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug landete neben der Fahrbahn im Straßengraben. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 1.000 EUR.

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.