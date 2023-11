In Einfamilienhaus eingestiegen,

Limburg-Dietkirchen, Lubentiusstraße, Mittwoch, 08.11.2023, 16:00 Uhr bis 19:00 Uhr

(wie) Am Mittwochnachmittag ist ein Unbekannter in Dietkirchen in ein Wohnhaus eingebrochen. Der Einbrecher begab sich auf das Grundstück in der Lubentiusstraße, nahe des Sportplatzes, und hebelte eine Balkontür auf der Rückseite des Gebäudes auf. So in das Innere gelangt, durchsuchte der Täter die Räumlichkeiten. Was genau entwendet wurde, ist bisher nicht bekannt. Anschließend entkam der Einbrecher unerkannt. Der verursachte Schaden wird auf circa 1.000 EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Fahrrad aus Keller entwendet,

Selters, Limburger Straße, Donnerstag, 19.10.2023 bis Mittwoch, 08.11.2023

(wie) In Selters wurde in den vergangenen Wochen ein Fahrrad aus einem Keller gestohlen. Ein 57-Jähriger hatte sein mattschwarzes E-Bike der Marke „Straight 8 Eightball“ in dem Fahrradabstellraum eines Mehrfamilienhauses in der Limburger Straße abgestellt und mit einem Schloss gegen Diebstahl gesichert. Trotzdem gelangte ein Unbekannter unbefugt in den Keller des Gebäudes und entwendete das Zweirad. Die Polizei in Limburg ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Fenster an ehemaliger Bäckerei beschädigt, Dornburg-Thalhein, Neue Straße, Dienstag, 07.11.2023, 20:00 Uhr bis Mittwoch, 08.11.2023, 09:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist in Thalheim das Fenster einer ehemaligen Bäckerei beschädigt worden. Bisher Unbekannte hatten sich im Schutze der Dunkelheit zu dem Gebäude im Thalheimer Ortskern in der „Neue Straße“ begeben. Dort beschädigten sie auf unbekannte Art und Weise eine Fensterscheibe. Der Sachschaden wird auf circa 250 EUR geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeistation in Limburg unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Kind bei Verkehrsunfall verletzt,

Runkel-Dehrn, Burgfriedenstraße, Mittwoch, 08.11.2023, 13:30 Uhr

(wie) Am Mittwochmittag ist bei einem Verkehrsunfall in Dehrn ein Kind verletzt worden. Ein 41-Jähriger befuhr mit einem VW die Burgfriedenstraße von der Wilhelmstraße kommend in Richtung „Am Leinpfad“. Auf Höhe der Hausnummer 18 soll ein 11-jähriger Junge, der in Begleitung eines weiteren Kindes auf dem Gehweg unterwegs war, plötzlich auf die Fahrbahn getreten sein. Der Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zur Kollision mit der rechten Fahrzeugseite. Bei dem Zusammenstoß wurde das Kind verletzt, weshalb es vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Weilburg unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 zu melden.

Bei Zusammenstoß verletzt,

Löhnberg, Landesstraße 3453, Mittwoch, 08.11.2023, 18:30 Uhr

(wie) Bei einem Zusammenstoß in der Nähe von Löhnberg ist am Mittwochabend ein Mensch leicht verletzt worden. Eine 78-Jährige befuhr mit einem Opel die L 3281 von Probbach kommend in Richtung Löhnberg. An der Einmündung wollte sie auf die L 3453 in Richtung Löhnberg abbiegen. Hierbei übersah sie offenbar einen vorfahrtsberechtigten aus Löhnberg kommenden Mercedes, der von einem 45-Jährigen gesteuert wurde. Es kam zum Zusammenstoß im Einmündungsbereich, bei dem es zu einer leichten Verletzung der Opel-Fahrerin kam. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf circa 7.000 EUR, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.