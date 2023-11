Landstuhl: Party-Stimmung bei PS-Show der Sparkasse Kaiserslautern

Landstuhl – Zu ihrem diesjährigen PS-Show-Abend hatte die Sparkasse Kaiserslautern in die Landstuhler Stadthalle eingeladen. Unter dem Motto „Nacht der Legenden XVI“ verhieß die bekannte Showband „Pop-History“ dem Publikum in der vollbesetzten „guten Stube“ der Sickingenstadt einen Abend voller Freude und der Begegnung.

„Jedes Mal wird die „Nacht der Legenden“ noch besser, denn die Landstuhler können gut feiern“,

begrüßte in bester Laune Hartmut Rohden, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Kaiserslautern, das spürbar sehr gut aufgelegte Publikum. Von den an diesem Abend gespielten Musikstücken habe jeder bestimmt mindestens ein Lied, einen Song, an dem Erinnerungen und Träume hingen, machte Rohden Lust auf die musikalische Nacht. Die fröhliche, ausgelassene Stimmung wollten auch Bundestagsabgeordneter Alexander Ulrich und Kreisbeigeordneter Dr. Walter Altherr genießen.

Er freue sich, „wenn der Laden bei Spaß und Stimmung voll ist“, zeigte sich Landstuhls Stadtbürgermeister und stellv. Verwaltungsratsvorsitzender der Sparkasse Kaiserslautern Ralf Hersina zufrieden. Gleichzeitig dankte er dem Verein Heimatfreunde e.V. für deren großartige Unterstützung beim Stadtjubiläum Celebramus und für die Bewirtung beim PS-Show-Abend. Thomas Stolz, Leiter der Filialdirektion Landstuhl der Sparkasse Kaiserslautern, übergab an Vereinsvorsitzenden Frank Zimmer einen Spendenscheck in Höhe von 3.770 Euro. Die Sparkasse werde vor Ort als wichtiger Partner wertgeschätzt, hoben Stolz und Zimmer hervor.

Und schon war die Bühne frei für die bekannte Party-Band „Pop-History“, die nicht lange fackelte und den Takt für den Abend vorgab – lange nicht gehörte Songs, Klassiker zum Mitsingen, populäre Musik über alle Zeitgrenzen hinweg. Das umfassende Repertoire der Party-Band bestehend aus Peter Kühn (Frontmann), Helen Forster (Sängerin), Martin Holl (Keyboard), Marc Julien (Bass), Tim Kossack (Schlagzeug) und Matthias Scherf (Gitarre) überzeugte das Publikum mit jeder Note. Ob es sich dabei um „Africa“ von Toto handelte oder um ABBA, ob Janis Joplin, Phil Collins oder Bryan Adams – der Abend geriet zu einer erstklassigen Mischung aus tollen Perlen der Musik-Geschichte. Erst nach einer Zugabe „I wait for you“ (Manfred Mann’s Earthband) traten die Landstuhler langsam den Nachhauseweg an.